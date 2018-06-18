Львов встретил День Победы траурными лентами и запретом митингов

Километры георгиевской ленты и многометровые красные флаги

Львов впервые за последние годы без потрясений "пережил" День Победы. Обошлось без прошлогоднего сценария, когда в толпу летели дымовые шашки, а автобус с ветеранами, которые ехали возлагать цветы, пытались перевернуть радикально настроенные молодые люди.

Утро 9 мая Львов встретил траурными лентами на государственных флагах (это было сделано во исполнение постановления Львовского городского совета о чествовании памяти жертв Второй мировой войны), усиленными патрулями милиции на улицах города и неожиданно большим количеством празднично одетых пожилых и молодых людей, которые с цветами в руках и георгиевскими ленточками на груди направлялись к местам захоронений советских воинов.

Задолго до Дня Победы информационное пространство Львова "подогревалось" новостями о "десантах" "Русского единства" из Одессы и Крыма, которые якобы должны были высадиться во Львове 9 мая, ходили слухи о завезенных коммунистами из России десятках километров георгиевской ленты ("свободовцы" даже говорили , что во Львов привезли 60 км ленты), которую якобы планировали развернуть на мемориале "Холм славы", где похоронены Герои Советского Союза, говорилось в сообщениях СМИ и о приезде во Львов большого количества представителей левых сил из России, которые "поснимали квартиры в центре Львова и в День Победы с балконов этих квартир вывесят красные флаги". Не обошлось и без "подогрева" местными радикально настроенными политиками - мол, 9 мая во Львове ожидаются масштабные провокации.

Однако в этом году Львов отметил День Победы тихо и мирно. Именно отметил, а не отпраздновал, поскольку приблизительно в полночь 8 мая Львовский окружной административный суд запретил проведение всех массовых мероприятий во Львове 9 мая. А заявок на проведение акций от разных политических сил во Львовском горсовете зарегистрировали одиннадцать!

Поэтому запланированные у Вечного огня на Холме славы праздничные митинги львовских коммунистов, "антифашистов" и ветеранов по случаю годовщины Победы так и не состоялись.

Потасовка для российского телевидения

После официального возложения корзин с цветами, в котором приняли участие львовский губернатор Михаил Костюк и его замы, заместители мэра Львова Олег Синютка и Василий Косив, прокурор Львовской области Олег Василенко, начальник милиции области Александр Рудяк, председатель областной организации Партии регионов Петр Писарчук, генеральный консул РФ во Львове Олег Астахов (на мероприятиях, правда, не было председателя Львовского облсовета Олега Панькевича и городского председателя Андрея Садового) - все мероприятия, собственно, в рамках Дня Победы во Львове и завершились.

К местам воинских захоронений потянулись сотни людей с букетами, среди них было немало с орденами и медалями времен войны. У Вечного огня проходили коммунисты в красных кепках с символикой КПУ, рядом дефилировали оппоненты из "Свободы", кое-кто был в синих фуражках с вышитым трезубцем. И никаких инцидентов!

Растерянные журналисты иностранных СМИ, в том числе представители нескольких российских телеканалов, которые приехали во Львов на мероприятия 9 Мая и накануне встречались с руководителями местных ячеек КПУ и "Антифашистского комитета", брали комментарии о возможных провокациях и переходили от "Марсова поля" к Холму славы в поисках "жареной картинки", а ее все не было.

И вот наконец на Холме славы один из мужчин вытащил и развернул красный флаг Победы.

Наконец-то! Десятки журналистов и операторов бросились к нему снимать, как он разворачивает флаг, а руководитель фракции ВО "Свобода" во Львовском городском совете Руслан Кошулинский попытался объяснить, что решением городского совета во Львове запрещено развешивать красные флаги в городе. Мгновенно отреагировали милиционеры, которые заявили, что не допустят нарушения решения суда и проведения массовых акций. В результате возникла потасовка, которая, хотя и длилась не более полминуты, дала возможность российским журналистам снять картинку о якобы драке во Львове из-за красного флага.

Впрочем драки не было. Как и столкновений. Несколько правоохранителей быстро вывели мужчину, которым оказался и.о. 1-го секретаря Львовского обкома Компартии Юрий Ткаченко, и на этом весь инцидент был исчерпан.

Главного коммуниста области доставили в райотдел милиции и, по словам, начальника областного управления, "акция, которую провели коммунисты, нарушила порядок мероприятий, и за нарушение общественного порядка они будут привлечены к административной ответственности. Так же, как и человек, который вытащил флаг».

Цветы возлагали даже Кузнецову

Львовяне на инцидент не отреагировали и продолжали нести цветы целыми семьями на могилы советских воинов, чего даже не наблюдалось в предыдущие годы. Горы цветов на каждой из могил, почти полутораметровый слой тюльпанов, гвоздик и сирени покрыл могилу разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. И ветераны, и сами журналисты отмечали, что такого количества цветов на могилах и молодежи, которая сегодня пришла с цветами на места захоронений солдат Советской армии - во Львове не было с советских времен.

Вместе с тем депутат Львовского городского совета, свободовец Руслан Кошулинский не исключает, что события 9 мая во Львове все-таки могут иметь скандальное развитие.

Он отметил, что депутаты от ВО «Свобода» удивлены участием представителей Генерального консульства России во Львове во главе с генконсулом Олегом Астаховым в сегодняшних мероприятиях.

По его словам, Генконсульство России во Львове не подавало заявок на проведение акций в этот день ни Львовскому горсовету, ни Львовскому облсовету.

«Это будет предметом разговора с МИД Украины», - заявил Кошулинский.

Во Львове праздник уже закончился... К Холму славы приехали представители Львовгаза, которые перекрыли газ к Вечному огню, и он погас.

Ксения Нестеренко