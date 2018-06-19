Объединятся ли оранжевые и бело-голубые, чтобы убрать Черновецкого?

БЮТ требует отставки Черновецкого и обещает поставить воспрос об этом на ближайшей сессии Киевсовета. Лидер блока НУ-НС Юрий Луценко тоже грозит смести киевскую власть. Партия регионов усиливает свои позиции в городе за счет людей из блока Черновецкого и таким образом идет на откровенный конфликт с мэром. Способны ли политические соперники объединиться, пусть и ситуативно? - УНИАН поинтересовался мнением экспертов.

Алексей Гарань, политолог: Если сложится патовая ситуация на национальном уровне, то это может отвлечь внимание от того, что происходит в столице... Я не знаю, будет ли консолидация всех политических сил. Это в известной степени будет зависеть от результатов парламентских выборов. Если вдруг сложится патовая ситуация на национальном уровне, то это может отвлечь внимание от происходящего в столице. Основная причина того, что Черновецкий еще держится, заключается в том, что внимание основных игроков сосредоточено на национальных выборах. Но я не исключаю, что на столичном уровне будут достигнуты определенные договоренности. Мы видим, что Партия регионов, которая поддерживала мэра, сейчас дистанцируется от него. Но будут ли приложены усилия, чтобы организовать досрочные выборы, сказать трудно. Впрочем, непопулярность и одиозность мэра Черновецкого требует от политических сил по крайней мере внешнего отмежевания от него.

Вадим Карасев, политолог: Получить выгодные условия на последующую президентскую кампанию без контроля над Киевом невозможно

Скорее всего, объединятся. И оранжевые и синие понимают, что получить позиционные преимущества на послевыборный период и тем более получить выгодные условия для последующей президентской кампании без контроля над Киевом невозможно. Столичный ресурс в его широком диапазоне - от политического влияния до экономико-финансово-земельного обеспечения - крайне важен. Он важен для результативной игры во время следующей президентской кампании и для укрепления своих позиций на общенациональной политической площадке. Многое здесь зависит от кадровой композиции, состава Кабмину. Но при любых комбинациях площадка киевского мэра ключевая. И для победителей, и для тех, кто потерпит поражение. Киевские политические “поля и земли” будут желанны для всех. В ходе этой парламентской кампании всем стало ясно, что надо что-то решать с Киевом и Черновецким. Отсюда и активизация политических игроков вокруг должности мэра и попытки изменить соотношение сил, отсюда и активизации Партия Регионов. Следствием этой активизации являются и отставки заместителей мэра Салия и Зимина. Оранжевым надо будет договариваться о едином кандидате на должность мэра (а я думаю, что вокруг Кличко можно договориться), а то возможна результативная игра Партии Регионов.

Андрей Ермолаев, политолог: Оснований для общей игры нет...

Жизнь богаче парламентских выборов. В ней много конфликтов, в том числе персональных конфликтов. Конфликт вокруг увольнения заместителей Черновецкого - это попытка его команды сохранить самостоятельность, даже если придется договариваться с правящей партией (которой они считают Партию Регионов). Я не думаю, что этот конфликт может стать причиной крупного политического срыва. У Партии регионов и “Нашей Украины” нет общих оснований для игры на киевской площадке, потому что очень уж много команд хотят получить здесь всю полноту власти. К тому же, нет единства ни в лагере оранжевых, ни в лагере синих в отношении правил игры. И главное: киевская политика слишком богата субъектами. Слишком уж велика цена вопроса: власть в самом богатом месте Украины. Здесь тяжело договариваться, потому что здесь будут конкурировать до конца. Что касается досрочных выборов мэра, то этот вопрос появится не раньше ноября-декабря 2007 года. Потому что достаточного количества формальных оснований для досрочных выборов нет, и значит нужно будет сознательно идти на городской кризис. А он может сделать ситуацию неуправляемой по уже упомянутой причине: оснований для общей игры не существует... Более оптимальной мне кажется расстановка, в которой возможные выборы в Киеве станут частью общенациональной кампании по выборам в местные органы самоуправления. А это прямо связано с перспективой реформы местного самоуправления. В таком сценарии, если будущий парламент примет решение о проведении реформы, то тогда не только в Киеве, а во всех регионах и областях придется проводить досрочные выборы. И автоматически решится вопрос Киева.

Опрашивала Маша Мищенко