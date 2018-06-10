Убийство днепропетровского бизнесмена: картина почти ясна, но подозреваемых нет

Картина преступления может быть восстановлена полностью

После дерзкого убийства днепропетровского бизнесмена Геннадия Аксельрода 14 апреля на улице в центре города последовал первый комментарий правоохранительных органов.

Как сообщил 17 апреля журналистам на брифинге заместитель прокурора Днепропетровской области Александр Петухов, рассматривается достаточно много версий. Следствие проводит Следственное управление ГУ МВД в Днепропетровской области, создана оперативно-следственная группа из опытных специалистов. «По факту убийства пока никто не задержан, в качестве подозреваемых никто не был допрошен следствием», - отметил Петухов. По его словам, учитывая, что преступление было совершено дерзко, в центре Днепропетровска, поблизости находилось много людей, ход расследования по факту убийства известного бизнесмена Аксельрода прокуратура Днепропетровской области взяла под контроль. При этом отработка правоохранительными органами в ходе расследования проходит по всей Украине.

Петухов заявил, что 14 апреля, в выходной день он был на дежурстве в обппрокуратуре и выехал на место происшествия после поступления сообщения о преступления в милицию в 16 часов 45 минут. Предварительным следствием установлено, что пятью минутами раньше Аксельрод находился за рулем автомобиля «Мерседес S 500», который принадлежит его дочери, и заезжал во двор дома №1 по ул. Гоголя в центре Днепропетровска. Из арки дома неизвестный мужчина выстрелил в лобовое стекло автомобиля. Петухов уточнил, что Аксельрод был в иномарке один.

После выстрела бизнесмен покинул салон автомобиля и стал двигаться в сторону проспекта Карла Маркса, но неизвестный произвел еще несколько выстрелов и напоследок - контрольный выстрел, от чего бизнесмен умер на месте. Прокурор уточнил, что Аксельрод получил несколько ранений головы и туловища, но отказался сообщать детали об оружии убийства. По факту убийства Аксельрода Жовтневый райотдел милиции Днепропетровска (на территории которого совершено преступление) возбуждено уголовное дело по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство по заказу).

Вместе с тем Петухов заявил: «Найден ряд вещественных доказательств, которые практически полностью могут воссоздать картину совершения преступления. Следственно-оперативной группой был проведен качественный осмотр места происшествия, найдено практически все, что могли найти. Все вещественные доказательства переданы на экспертизу».Отвечая на вопрос журналистов, Петухов подчеркнул, что одна из версий убийства, которая рассматривается следствием, находится в одной цепочке с резонансным преступлением, произошедшем в июне 2010 года в Днепропетровске. Тогда под столиком в днепропетровском ресторане "Пеперони", где сидели Аксельрод и еще один известный днепропетровский бизнесмен Геннадий Корбан, сработало взрывное устройство. Однако повреждений бизнесмен тогда не получил.

Петухов сообщил, что после убийства родственники погибшего Аксельрода с заявлениями в прокуратуру не обращались, также ему не известен факт предыдущих обращений Аксельрода в органы прокуратуры с заявлениями об угрозе его жизни. По словам заместителя прокурора, расследование этого уголовного дела проходит в напряженном режиме. Ежедневно работа следственно-оперативной группы рассматривается на уровне руководителей прокуратуры Днепропетровской области, ГУ МВД и СБУ.

Бизнес Аксельрода

45-летний погибший Аксельрод занимался девелоперским бизнесом, был вице-президентом ООО «Промышленно финансовой группы "Спарта", владельцем строительной компании "Аксельрод Эстейт". Официальный Интернет-сайт "Аксельрод Эстейт" презентует компанию в тройке лидеров рынка элитной жилой недвижимости Днепропетровска и заявляет о перспективном направлении работы — комплексная разработка проектов развития центральной исторической части города. «Концепции, подготовленные «Аксельрод Эстейт», получили одобрение городского совета Днепропетровска и легли в основу комплексной застройки нескольких крупных кварталов Днепропетровска», - отмечается на сайте. Среди осуществленных проектов «Аксельрод Эстейт» - крупные торговые центры «Европа», «Пассаж», «Атриум», «Библиотека», единственный в городе 5-звездочный отель «Аксельхоф», административно-гостиничный комплекс «Тераcса», жилой комплекс «Амстердам». Все эти здания расположены на красной линии и в центральных районах Днепропетровска. В разработке компании – ряд других крупных проектов, в том числе в Киеве и Ялте.

Аксельрод также был автором концепции и руководителем строительства самого большого в мире еврейского общинного центра "Менора" в Днепропетровске, открытие которого запланировано на сентябрь 2012 года.

Непубличность и памятник при жизни

О погибшем бизнесмене в Днепропетровске говорят как о весьма скрытном человеке, который практически не общался с журналистами за исключением нескольких случаев. В одном из телефонных интервью местному независимому изданию в марте текущего года Аксельрод практически не ответил ни на один из поставленных вопросов, заявив, что «он ни к чему не имеет отношения и вообще на пенсии». Вместе с тем, бизнесмен не отрицал свою причастность к ООО «ГУМ», которому принадлежат ТЦ «Центральный универмаг», «Пассаж» и «Библиотека». Сообщалось, что ТЦ «Пассаж» с разрешения местных властей Днепропетровска построен на месте магазина «Детский мир» - памятника архитектуры.

ООО «ГУМ» попало в поле зрения СМИ Днепропетровска, когда в июле 2011 года Днепропетровский горсовет освободил его от уплаты в бюджет 15 млн. грн. взноса на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города. Журналисты публично усомнились в законности принятия этого решения и мотивации предоставления этих льгот. Также среди других резонансных событий деятельности Аксельрода и его бизнес-партнеров называют многомиллионный кредит, который один из крупнейших в Днепропетровске застройщиков ООО «ПФГ «Спарта» взяло в банке «Форум» под строительство. В качестве залога под кредитную линию банку были предоставлены ТЦ «Европа» и «Библиотека», которые затем были выведены из залога. Кредит банку (более 300 млн. грн.) возвращен не был. Более того, в апреле 2011 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал ПФГ "Спарта" банкротом.

По словам одного из днепропетровских экспертов строительного бизнеса, который просил не называть своего имени, Аксельрод считался интеллектуалом. Также, по мнению собеседника агентства, не исключено, что погибший мог выполнять роль некоего посредника между местными властями и отдельными бизнес-группами региона.

«Я считаю, что Аксельрода не было за что заказывать и убивать. Он мог выполнять техническую роль в совместной деятельности с бизнес-партнерами. Но, с другой стороны, нам не известны подробности этой деятельности, к тому же он был конфликтным человеком, поэтому все может быть», - заявил собеседник УНИАН.

По мнению других экспертов, у Аксельрода могли возникнуть конфликты, связанные со строительством «Меноры», а также тем, что бизнесмен в одно время изменил своему кредо закрытости и публично выступил против застройки одного из скверов в исторической части Днепропетровска.

Непубличность погибшего бизнесмена нашла подтверждение на его похоронах – родственники Аксельрода категорически запретили видео- и фотосъемку в театре оперы и балета, где 16 апреля состоялась панихида, а затем на Сурско-Литовском кладбище, где он был похоронен.

Однако все желающие могут беспрепятственно снимать памятник Аксельроду, увешанный венками, который был установлен его друзьями на Екатерининском бульваре Днепропетровска к его 40-летию еще в 2007 году

Сергей Власенко, Днепропетровск

Фото УНИАН