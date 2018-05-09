Вехи недели. Безъядерный Янукович, имитация консолидации и смутная ассоциация с ЕС
Уже пора признать, что пребывание Юлии Владимировны за решеткой создало украинской власти намного больше проблем, чем сумела бы породить лидер «Батькивщины», находясь она на свободе...
Неравный обмен
В саммите по вопросам ядерной безопасности в Сеуле Виктор Янукович принимал участие как лидер страны, пережившей Чернобыльскую катастрофу, после чего не только отказавшейся от ядерных боеголовок, но и вывезшей запасы высокообогащенного урана буквально перед прилетом в Корею. Правда, все это не помогло Виктору Федоровичу заручиться благосклонностью Барака Обамы – у американского президента были проблемы поважнее и собеседники повесомее. Например, Дмитрий Медведев, которому американский президент дал понять, что готов быть более гибким в вопросе размещения системы ПРО в Европе, если сохранит свой пост. Подобные закулисные обещания делают нашу страну заложницей большой геополитической игры, в которой разыграть «украинский гамбит» - раз плюнуть благодаря отсутствию консолидации национальной элиты.
|Виктор Янукович и Барак Обама
Процесс пошел?
Конечно, если возвращению Тимошенко не помешают ее собственные однопартийцы. Съезд «Батькивщины» напоминал молебен в храме богини Юлии, где пастор Александр Турчинов грозно дирижировал полутора сотнями соратников, а претендент на статус «сердечного» неофита Арсений Яценюк старался в заочном соревновании затмить Юлию Владимировну по части радикализма заявлений. Основной тезис, прозвучавший из уст главного «фронтовика»: «Кто не с нами – тот за Януковича». Был и еще один отсутствующий по уважительным причинам соратник: письмо Юрия Луценко из Лукьяновского СИЗО с очередным призывом к объединению оппозиционных сил и констатацией вхождения в «Батькивщину» зачитал его брат Сергей.
|Александр Турчинов и Арсений Яценюк
На фоне оппозиционных страданий на тему консолидации очень любопытным выглядит возвращение в большую политику Виктора Медведчука. Теперь он предстает перед согражданами в качестве лидера движения «Украинский выбор», демонстрирует нескрываемый скепсис по отношению к евроинтеграции и неукротимое желание сделать Украину ближе к России. Парадокс ситуации заключается в том, что некогда самый демонизированный украинский политик имеет шанс стать кем-то наподобие третьей силы на фоне разочарования соотечественников в других политиках. Его отказ от участия в будущих парламентских выборах выглядит осознанным стремлением оказаться вне схватки, в которой ничего не решается.
Смутная ассоциация
Свое разочарование Украиной не скрывают в Европейском Союзе, по настоянию которого процедуру парафирования Соглашения об ассоциации с нашей страной сделали максимально непубличной. Как оказалось, парафированию подлежала только политическая часть документа, поскольку над положениями о создании зоны свободной торговли продолжается редакционная работа. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко полагает, что Соглашение об ассоциации будет подписано в течение ближайших 6-12 месяцев. Это означает, что окончательная судьба документа поставлена в зависимость от формата проведения парламентских выборов в Украине, и во время избирательной кампании найдется немало желающих поставить под сомнение целесообразность европейского выбора нашей страны.
Евгений Магда