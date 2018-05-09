Вехи недели. Безъядерный Янукович, имитация консолидации и смутная ассоциация с ЕС

Неравный обмен

В саммите по вопросам ядерной безопасности в Сеуле Виктор Янукович принимал участие как лидер страны, пережившей Чернобыльскую катастрофу, после чего не только отказавшейся от ядерных боеголовок, но и вывезшей запасы высокообогащенного урана буквально перед прилетом в Корею. Правда, все это не помогло Виктору Федоровичу заручиться благосклонностью Барака Обамы – у американского президента были проблемы поважнее и собеседники повесомее. Например, Дмитрий Медведев, которому американский президент дал понять, что готов быть более гибким в вопросе размещения системы ПРО в Европе, если сохранит свой пост. Подобные закулисные обещания делают нашу страну заложницей большой геополитической игры, в которой разыграть «украинский гамбит» - раз плюнуть благодаря отсутствию консолидации национальной элиты.

Янукович на скорую руку пообщался с лидерами Европейского Союза. Хорошо понимая, что от представителей Европейской народной партии ничего хорошего, кроме справок о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, он не услышит, Виктор Федорович максимально сократил продолжительность беседы. Наверное, уже пора признать, что пребывание Юлии Владимировны за решеткой создало украинской власти намного больше проблем, чем сумела бы породить лидер «Батькивщины», находясь она на свободе. Проиграв тактически и поплатившись свободой, Тимошенко может выиграть стратегически.

Процесс пошел?

Конечно, если возвращению Тимошенко не помешают ее собственные однопартийцы. Съезд «Батькивщины» напоминал молебен в храме богини Юлии, где пастор Александр Турчинов грозно дирижировал полутора сотнями соратников, а претендент на статус «сердечного» неофита Арсений Яценюк старался в заочном соревновании затмить Юлию Владимировну по части радикализма заявлений. Основной тезис, прозвучавший из уст главного «фронтовика»: «Кто не с нами – тот за Януковича». Был и еще один отсутствующий по уважительным причинам соратник: письмо Юрия Луценко из Лукьяновского СИЗО с очередным призывом к объединению оппозиционных сил и констатацией вхождения в «Батькивщину» зачитал его брат Сергей.

Призывает к объединению и Юлия Тимошенко, умоляющая наложить мораторий на взаимную критику оппозиционных политиков. Действительно, за несколько последних лет потенциальные союзники наговорили друг другу столько, что восстановить доверие будет непросто. Поэтому Арсений Яценюк не спешит менять роль лидера «Фронта змин», где он чувствует себя генералиссимусом, на ипостась свадебного генерала в объединенном списке оппозиции на базе «Батькивщины». Союзники взяли три недели на решение вопроса о формировании согласованного списка, в котором уже не будет партии «УДАР». Одиночное политическое плавание Виталия Кличко не только является проявлением его политических амбиций, но и создает в ближайшем будущем проблемы с использованием бренда «объединенная оппозиция».

На фоне оппозиционных страданий на тему консолидации очень любопытным выглядит возвращение в большую политику Виктора Медведчука. Теперь он предстает перед согражданами в качестве лидера движения «Украинский выбор», демонстрирует нескрываемый скепсис по отношению к евроинтеграции и неукротимое желание сделать Украину ближе к России. Парадокс ситуации заключается в том, что некогда самый демонизированный украинский политик имеет шанс стать кем-то наподобие третьей силы на фоне разочарования соотечественников в других политиках. Его отказ от участия в будущих парламентских выборах выглядит осознанным стремлением оказаться вне схватки, в которой ничего не решается.

Смутная ассоциация

Свое разочарование Украиной не скрывают в Европейском Союзе, по настоянию которого процедуру парафирования Соглашения об ассоциации с нашей страной сделали максимально непубличной. Как оказалось, парафированию подлежала только политическая часть документа, поскольку над положениями о создании зоны свободной торговли продолжается редакционная работа. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко полагает, что Соглашение об ассоциации будет подписано в течение ближайших 6-12 месяцев. Это означает, что окончательная судьба документа поставлена в зависимость от формата проведения парламентских выборов в Украине, и во время избирательной кампании найдется немало желающих поставить под сомнение целесообразность европейского выбора нашей страны.

Евгений Магда