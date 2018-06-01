Александра Кужель: Если Кличко не примет решения, то в Киеве повторится Обухов

Александра Кужель всегда оставалась заметным персонажем украинской политики. Ее способность сохранять контакты с журналистами, ее оппозиционная риторика, готовность отвечать в любой момент на самые сложные вопросы всегда работали на ее имидж. Если бы составляли независимый портрет Александры Кужель, то, наверное, авторы написали бы, что она была защитником предпринимателей времен Кучмы, пережила легкое забвение во времена Ющенко, активно помогала, позже предавшему своего избирателя Сергею Тигипко, а в период Януковича создала движение, претендующее на роль независимого. Александра Кужель ответила на вопросы УНИАН.

Александра Владимировна, крымские СМИ пишут, что вашу деятельность проверяет Госслужба по борьбе с экономической преступностью. Якобы вас обвиняют в руководстве нелегализированным объединением и мошенничестве...

Александр Пасхавер когда-то сказал: если ты просыпаешься утром, а про тебя не написано никакой гадости, то ты в этой жизни, деточка, ничего не значишь.

Я понимаю, что наше гражданское движение становится все более опасным для власти и потому спокойно отношусь к подобным провокациям - значит, мы идем правильной дорогой.

Во всех этих заявлениях изложена полная ложь. Мы легализированы. Приказ о легализации нашей общественной организации под номером 333, номер регистрации – 369. Я отвечу на любые вопросы любых контролирующих органов, которые ко мне официально обратятся — тем, кто имеет право проверять неприбыльные организации.

Гораздо интереснее в этой ситуации другое. Возникает первый вопрос: является ли эта ситуация местью вновь назначенного руководителя крымского МВД, из-за которого у нас возникла перепалка с господином Могилевым, что снова привели «донецкого» в Крым?

И второй вопрос, что за человек этот Бен-Наим? (Проверка, о которой писали СМИ, проводилась на основе заявления Марка Бен-Наима, который называет себе "правозащитником". — Авт.)

Десятки журналистских расследований говорят о том, что Бен-Наим на самом деле Олег Моисеевич Гельман, который в 1988 году привлекался к уголовной ответственности за кражу, был организатором ОПГ, промышлявшим подлогом, насилием с применением оружия, запугиванием и шантажом, не брезговавшим и вымогательством. В 1997 году, спасаясь от правосудия, спешно выехал из РФ в Израиль, где также обзавелся уголовным прошлым – в 2003 году на него открыли уголовное дело за мошенничество с отягчающими обстоятельствами. В Украине всплыл в 2005 году, с тех пор промышляет на ниве «правозащиты».

19 января 2010 года решением ГУМВД Украины в Крыму гражданство Бен-Наима прекращено. Севастопольский окружной административный суд безуспешно вызывает этого человека, скрывающегося от правосудия, в качестве истца по делу № 2а-4235 /11/2770 по иску МВД про задержание и принудительное выдворение за пределы государства.

И этот человек, разыскиваемый МВД, подает в это же МВД шесть жалоб, и его никто не арестовывает, а все рвение направляют на проверку гражданской организации.

В 2009 году, когда я была главой Госкомитета по предпринимательству, он забрасывал комитет жалобами с потоками грязи на всех представителей крымской власти.

А кто за ним стоит?

Я понимаю, что он мошенник и способ его существования – мошенничество. Меня он в силу обычной человеческой брезгливости не интересует. Могу предполагать, что либо его использует господин Могилев, но очень надеюсь, что это не так, либо кто-то еще сливает через него откровенную заказуху. Поверьте, если бы были какие-то реальные факты нарушений, никто бы не прибегал к помощи определенного рода личностей, к коим принадлежит эта руконеподаваемая в приличном обществе особа.

Кто использует мошенников? Такие же мошенники.

Так к вам приходили правоохранительные органы с проверками?

Нет. Так как мы находимся в Киеве, а проверки проводятся правоохранительными органами Крыма, то они со мной общаются посредством запросов, на которые получают соответствующие ответы. Мы полностью открыты, наша деятельность прозрачна и ведется в русле закона, скрывать нам абсолютно нечего. Говорить о каких-то нарушениях просто смешно, потому что мы не являемся юрлицом и все работаем бесплатно. У нас все построено на волонтерских добровольных началах.

Что касается средств на счету. Там было где-то 12 с лишним тысяч гривен, из которых лично 8 тысяч внесла я. Эти деньги используются только на оплату проезда наших юристов-волонтеров, когда мы представляем интересы людей, которые к нам обращаются за помощью.

Вы видите политическую основу этого дела?

А что, есть еще что-то? (смеется). Если бы у меня был бизнес, я бы могла подумать, что это давление экономическое. А так – только политический заказ и предупреждение о том, что власти крайне неугодна моя позиция.

Недавно против вас восстал и коммунист Леонид Грач. Говорит, что вы с Олегом Тягнибоком сотрудничать начинаете...

Вы можете представить, чтобы я создала фракцию «Свободы» в парламенте Крыма?! Только человек, вконец отчаявшийся и утративший политическую перспективу, может придумать и озвучить подобные фантазии.

Грач, изгнанный из компартии, свой пиар все время строит на запугивании какой-то угрозой, все время пугает кем-то: то татарами, то еще какой-то оккупацией...

Я последний раз была на сессии в Крыму в пятницу, спросила: ребята, он не приболел? Они засмеялись и говорят: мы его полтора года не видели. Вместо того, чтобы бороться за земли Крыма, за Крым, за благосостояние своих избирателей Грач начинает борьбу с единственным человеком, который борется против действующей власти. Конечно, это по-коммунистически – полезно для дела партии и безопасно лично для борца.

А чем вы ему так не угодили? Когда вы ему дорогу перешли?

Грачу?! Упаси Боже! У нас разные дороги. Его дороги ведут в аквапарки, усадьбы, мои – в неустроенные крымские села, где люди десятилетиями живут без элементарных человеческих условий – без газа, воды, канализации, тепла.

Тут все очевидно. Человек имеет возможность избраться в Верховную Раду только по мажоритарке. Он однозначно боится эту власть. Ему больше не на кого опереться — компартия его выкинула как предателя. Поэтому ему снова нужно прибегнуть к какой-то страшилке. А какая страшилка для Крыма? Это националисты. Вот и придумал легенду.

А с Тягнибоком вы совсем не общаетесь?

Никогда.

Относительно «Свободы» я уже неоднократно высказала свою позицию. Она состоит в уважении к избирателям, которым близка идеология этой политической силы. Но для себя лично считаю свободовскую платформу абсолютно неприемлемой в силу своего воспитания, своих убеждений и жизненных ценностей, базирующихся, в том числе, на толерантности по отношению к людям, вне зависимости от национального происхождения.

Я родилась и выросла в Восточной Украине. Я дочка Запорожья. Воспитана другой культурой, которая не приемлет разделение по национальному признаку. Понимаю, что Украина разная, уважая каждого гражданина Украины, выучила украинский язык и от всего сердца полюбила украинскую культуру. Исходя из европейских демократических норм, предлагала решение языкового вопроса в Крыму. Однако по-настоящему, решать этот вопрос не хочет никто, на обещаниях русского как второго государственного многие крымские политики строят свои депутатские карьеры десятилетиями, спекулируя на этой теме перед каждыми выборами.

Я сейчас с вами разговариваю, а у меня напротив висит картина, на которой Багира расшвыривает рыжих шакалов. Очень похоже на то, чем я занимаюсь.

Вы заявляли, что готовы идти на выборы мэра Киева. Но очевидно, что поддержка Виталия Кличко киевлянами гораздо выше. Вы готовы стать №2?

Не готова стать №2. Когда я заявила, что готова идти на мэра Киева, то подчеркнула, что баллотироваться на этот пост должна консолидированная кандидатура, ответственность за действия которой должна нести вся объединенная оппозиция. Сегодня мэр — это не хозяйственник, а последний оплот демократии в Киеве, это омбудсмен, защищающий права киевлян и имеющий права подписи под решениями Киевсовета.

Все годы моей деятельности дают мне право сказать, что меня ни разу никто не заставил подписать документ, с которым я была не согласна. В 2003 году меня уволил Кучма за то, что я не подписала указ по введению голограмм на алкоголь и сигареты, где были все подписи, кроме моей. Меня уволили — я не подписала, потому что это решение вымывало из бюджета колоссальные суммы. Хотя меня даже подкупить пытались... У меня нет бизнеса, чтобы его отобрать, у меня есть только имя и жизнь. И я понимаю, насколько трудно будет любому человеку, имеющему бизнес, попробовать держать принципиальную позицию.

Пишут, что меня используют как противовес Кличко. Неправда, я сама предложила свою кандидатуру, но баллотирование возможно только в том случае, если Виталий примет решение, о том, что он не пойдет, что он не готов... А он должен понять, к чему нужно быть готовым. Если он думает, что за него могут проголосовать как за боксера, то это не правильно. Он должен нести ответственность за то, чтобы завести команду в Киевраду и стать мэром от объединенной оппозиции.

Политика Кличко я не знаю. Нет такого политика. Я не знаю его команду.

Не дай Бог, что после выборов мы получим Кличко — того же Тигипко, но в другой обертке. Если он станет мэром и подпишет с Банковой договор — мы Киев потеряли. И потом, в случае победы в Киеве, кто поведет его партию в Верховную Раду? Останется ли он мэром, или предпочтет депутатство, предав киевлян? Мы хотим получить ответы на все эти вопросы на старте, а не принимать предательство как данность на финише, когда исправить ничего нельзя.

О каких он говорит праймериз? Он пытается внедрить систему: давайте мы поделим округа, а кого мы поставим — мы сами решим. Ребята, так вы продадите округа или все- таки поставите туда достойных людей, за которых мы будем уверенно голосовать, понимая, что отдаем голос за демократию?

Но если Кличко наберется решимости и подтвердит, что идет от объединенной оппозиции и ведет за собой кандидатов объединенной оппозиции, я буду максимально ему помогать, потому что мы будем понимать, что зайдет кандидат, который не предаст наши общие позиции.

Думаете, в принципе, оппозиция достигнет единства в выборе кандидата в мэры Киева или повторится Обухов?

Если Кличко не примет решения, то повторится Обухов. Слова, о неприсоединении к ПР для меня лично ничего не значат. Мы это уже прошли в истории с предательством идеи третьей силы Тигипко. Поэтому избиратели, выступающие против нынешней власти, настаивают на подписании Кличко документа о сотрудничестве с объединенной оппозицией.

Не знаю, договорятся они или нет. Мы должны их заставить. Они наши слуги — а не наоборот.

Вы боитесь, что Кличко сольется с ПР. В то же время некоторые СМИ приписывают вам сотрудничество с Банковой...

Знаете, эти же самые СМИ трубят и о профессионализме нынешней власти, о неуклонном росте доходов украинского народа, осчастливленных пенсионерах, чернобыльцах... Их заангажированность властью очевидна любому думающему человеку. Для меня мое честное имя стоит гораздо дороже самого щедрого ангажемента от хэндлеров с Банковой.

У меня достаточно приличная пенсия, чтобы позволить себе быть финансово независимой. Все, кто работает в нашем гражданском объединении, работают бесплатно, и это – выражение нашей гражданской позиции.

Можно сравнить, кого и как критикует «правильная» оппозиционерка Королевская, и позицию Гражданского Сопротивления. Королевская действует в четко дозволенном хэндлерами русле критики – дальше Азарова слова не говорит. А мы не только ведем борьбу против «священных коров» Семьи, но и предлагаем украинцам механизмы контроля власти – закон об отзыве депутатов, обманувших своих избирателей, закон об избрании судей народом и многое другое. Не думаю, что позиция Сопротивления радует власть. И абсурдно предполагать, что власть проплачивает борьбу против самой себя.

А на какие средства тогда существует ваша организация?

У нас организация в принципе обслуживается 5 людьми, которые являются сотрудниками аналитического центра «Академия». Вы не представляете, сколько людей у нас работают как волонтеры: юристы, адвокаты, студенты.

Не все продается и покупается. Некоторые пытаются купить любовь, расположение, поддержку… Политики платят, чтобы увеличить число друзей в Фейсбуке, а я сама работаю там до двух часов ночи, мне искренне интересны все, кто заходит на мои страницы, я их всех люблю и пытаюсь помочь каждому. Вот и вся разница.

Насколько тесно вы сейчас сотрудничаете с БЮТ?

Ровно так же, как сотрудничала в 2009 году.

Но БЮТ, судя по всему, делает на вас ставку. Сергей Пашинский говорил, что они сотрудничают с вами, что вы сильная личность...

Да, я сотрудничаю с БЮТ и с некоторыми депутатами Народной самообороны. Я обратилась к ним с просьбой о поддержке инициатив Гражданского сопротивления.

Потому что в 2009 году со многими из них я работала в правительстве. Я работаю сейчас с теми людьми, с кем общалась тогда: Турчинов, Медведев, Соболев, Куликов, Катеринчук, Денисова. По всем направлениям, по которым мне нужны либо помощь, либо совет, я опираюсь сейчас на партию «Батькивщина».

У нас взаимное нормальное сотрудничество. Они не дают мне никаких заданий и не предъявляют ко мне никаких требований, как нет таковых и с моей стороны. Я могу только корректно попросить. Если они считают нужным, то поддерживают мою инициативу.

Но один в поле не воин. Тем более, накануне выборов. Все равно придется к кому-то примкнуть...

Неправда. Не согласна! Если каждый станет воином на своем личном поле, то, объединившись, мы превратимся в боеспособную армию. И это сегодня происходит – гражданское общество формируется из таких одиноких бойцов, которые ведут за собой десятки людей.

С чего вы взяли, что я одна? Нас – много. Вы не представляете, какая у нас поддержка — огромное количество людей, которые хотят жить в другой Украине, и хотят бороться за свое право на жизнь и за будущее своих детей.

Петр Порошенко, выдержав длительную паузу, таки пошел в правительство Януковича. Как думаете, почему он согласился и удастся ли ему спасти украинскую экономику?

Почему согласился... Не могу его осуждать. Меня Тимошенко тоже пригласила в самый сложный период — я была членом ПР и пошла ей помогать. Если ему были даны такие же обещания полной поддержки и содействия во всех его начинаниях и действиях, то это было его право решать и ему предстоит отвечать за свое решение. Он сильный и опытный государственный менеджер, талантливый управленец.

Он человек, который умеет слушать и концентрироваться, в отличии от всех, кто сидит сегодня в Кабмине. Никто из них не готов выйти к людям и услышать, что они скажут. Они не любят людей.

Но Порошенко сможет эффективно работать при одном условии — что будут выполнены требования Евросоюза об освобождении Тимошенко, Луценко и других политзаключенных.

Вы говорили, что все мосты с Тигипко сожгли, но с бывшими однопартийцами продолжаете общаться. Как они восприняли новость о слиянии с ПР. Все довольны, что стали регионалами?

Все, кто хотел власти, закричали: да здравствует король! И сейчас получили какие-то назначения. Те, которые понимали, что морально не могут присоединиться к партии власти, туда не пошли. Каждый сделал свой выбор. Я никого не осуждаю.

Осенью в бюджете не нашлись денег на чернобыльцев и афганцев. Чем обернутся для экономики социальные инициативы президента, оцененные в 25 миллиардов гривен?

Мы все понимаем, что это технологическое решение к выборам. Я уже отмечала, что не умеют сотрудники Януковича писать ему нормальные социальные предложения. Говорила, что у нас две нации сегодня: богатые и бедные. Когда у многих олигархов доход за год вырос на 500%, а людям говорят, что надо затянуть пояса… О каких социальных инициативах может идти речь, как не о предвыборных подачках избирателям. Те, кто помельче – покупают голоса гречкой и валидолом, а власть решила выдоить бизнес до предела, чтобы купить лояльность самых социально незащищенных.

Больший бы эффект дало наведение порядка в судебной системе, реальная борьба с коррупцией, а не болтовня.

По поводу тысячи – все равно это будет «Юлина тысяча». Уже Ландик сказал, что они дадут две тысячи. Ну если напечатают — то дадут...

Уже вся налоговая сегодня в полном составе поддерживает банк сына Виктора Януковича…

Что касается ипотеки. Сегодня кредитная ставка 25%, а собираются дать жилье под 3%. Ну если и выделят такую ипотеку 2 тысячам семей, это что, решит проблему? И как даются в таких условиях деньги, известно всем — с баснословными откатами. Еще вопрос, через какой банк это пойдет и т. д.

Социальные инициативы нужно начать с себя — жить скромнее и не воровать. И сразу же денег на все хватит.

Беседовала Анна Ященко