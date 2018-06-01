Вехи недели. Долгожданный Порошенко, проверенный Волков и неприветливый Путин

Вакансия в правительстве Азарова заполнена очередным миллионером, некогда бывшим оппонентом большинства членов Кабинета Министров. Виктор Янукович вернулся из Москвы, не солоно хлебавши. Борьба за право называться «объединенной оппозицией» вышла на финишную прямую. Власть определила топ-комментаторов текущих событий.

Долгожданный Порошенко

Вакансия министра экономического развития и торговли, бывшая открытой целый месяц, наконец-то заполнена. Ее занял Петр Порошенко, миллионер и политик, начавший карьеру еще во времена президентства Леонида Кучмы. Петра Алексеевича отличают умение находить общий язык с самыми разными представителями украинского политикума, высокий профессионализм и неудовлетворенные амбиции. Разочарованные потерей перспективного спонсора представители оппозиционных сил новое назначение недавнего соратника комментировали сквозь зубы.

Вряд ли Порошенко не понимает, что он стал своим среди чужих, чужим среди своих. Ему теперь придется не только обеспечивать экономический рост, без которого выполнения социальных инициатив Виктора Януковича выглядит маловероятным. Петр Алексеевич будет вынужден вести собственную политическую игру, и совсем необязательно – в индивидуальном разряде. Ему предстоит конвертировать свое стремление остаться во главе внешнеполитического ведомства двухлетней давности в переговорный процесс с теми, кто принимает решения на государственном уровне. В противном случае министерский портфель окажется декоративным. Напомню, что со многими представителями старой гвардии «шоколадный король» на короткой ноге, а вот с новыми и агрессивными хозяевами украинской жизни у него отношения пока не сложились.

Бесполезный вояж

Даже профессиональные оптимисты не смогут назвать удачным последний визит Виктора Януковича в Москву. Украинский президент задержался на день, чтобы получить аудиенцию у Владимира Путина, но так и не сумел подобрать ключики к сердцу российского лидера. Все проявления братской дружбы словно отрезает, когда речь заходит о цене газа для Украины. Для тех, кто не понимает прозрачных намеков, Дмитрий Медведев рассказал максимально доходчиво, сообщив, что у постсоветских государств, отказывающихся присоединиться к Таможенному Союзу, будут экономические проблемы.

Дебютировавший в рамках постсоветской политической тусовки в качестве первого вице-премьера Валерий Хорошковский неожиданно для многих грудью встал на защиту качества украинского сыра. К тому же чиновник оказался глашатаем украинской евроинтеграции. Валерий Иванович отметил, что российскую сторону не интересует предложенная официальным Киевом формула сотрудничества «3+1», и высказался за реализацию стратегического курса на евроинтеграцию. Эксперты пока затрудняются предсказать, скольких еврочиновников и депутатов Европарламента придется угостить ланчами и ужинами Валерию Ивановичу, чтобы процесс сближения Украины и ЕС сдвинулся с мертвой точки.

Еще одно любопытное наблюдение: Хорошковский весьма активно комментирует состояние дел в экономике страны, постепенно отодвигая в тень Николая Азарова неплохим украинским языком и отточенной с помощью политтехнологов жестикуляцией. Параллельно бремя комментариев законотворчества взял на себя лидер парламентских «регионалов» Александр Ефремов. Похоже, власть решила минимизировать разноголосицу в комментариях, дабы не провоцировать дальнейшее падение своего рейтинга.

Оппозиция ищет точки сборки

Чем ближе парламентские выборы, тем активнее становятся политики с самым разным рейтингом. Виктор Ющенко, все больше радовавший общественность перспективой переезда с государственной дачи в собственный дом, рассказал, что стремится создать «Правицу». Перечень политических камикадзе национал-демократического толка, готовых подставить плечо экс-президенту, пока не обнародован, но сам факт подобных заявлений вызывает раздражение в оппозиционном лагере.

Не сумели достичь согласия в деле формирования единого списка и «Батькивщина» с «Фронтом змин». Арсений Яценюк выдвигает все новые и новые условия, на которых он готов пойти «в прыймы». Оставшийся на «сердечном» хозяйстве Александр Турчинов обвинил «УДАР» в поражении демократических сил в Обухове, заверил, что партии не нужные новые лица и назвал экс-директора парламента образца 1998 – 2002 годов Александра Волкова «проверенным соратником». Если так пойдет дальше, то процесс «реабилитации» кучмистов, давно обкатанный «сердечниками», возобновится с новой силой, что вряд ли станет основой для консолидации оппозиции.

Евгений Магда