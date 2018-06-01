Гриценко: Путин ждет, когда Янукович станет на колени и сам внесет "конструктивные предложения"

Лидер организации "Гражданская позиция", председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко ответил на вопросы УНИАН.

В УКРАИНЕ ДЕФОЛТ НАСТУПИЛ ДАВНО

Анатолий Степанович, на днях один «регионал»,ссылаясь на международных экспертов, сказал, что уже в этом году Украина столкнется с девальвацией, а в следующем - с состоянием дефолта...

Дефолт - это невозможность платить по обязательствам. Поэтому дефолт, давайте говорить прямо, у нас наступил давно. Государство не может выполнить те обязательства, которые зафиксированы в законах, не может сбалансировать бюджет, годами живет в долг, и объем этого долга накапливается. В этом году только на обслуживание предыдущих долгов нужно из бюджета заплатить более 96 миллиардов гривен! При этом правительство дальше идет на заимствование. Внешние партнеры их сейчас не дают, поэтому власть берет их внутри страны, тем самым обескровливая экономику, поскольку предприниматели не имеют возможности кредитоваться.

Продемонстрировало ли правительство Януковича новое качество экономической политики? Нет. Так же как предыдущие, тупо наращивают долги.

Если еще учесть новый социальный пакет Януковича, то проблема усугубляется.

Каких-либо эффективных решений не предлагается.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЯНУКОВИЧА ЧЕТКО ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВСЕ РЕФОРМЫ ПРОВАЛИВАЮТСЯ

Социальный пакет - само название уже хорошее...

Давайте скажем правду... Украинские граждане в третьем тысячелетии в Европе не должны жить в нищете. Это унизительно, когда люди получают пенсию в 850 грн. или когда зарплаты не хватает для того, чтобы обеспечить минимальные стандарты. Поэтому для бедных людей любая добавка к пенсии или зарплате крайне необходима.

Однако обратите внимание на время, когда Янукович объявил о социальном пакете... 2,5 месяца назад был принят бюджет на 2012 год. Тогда о социальном пакете не было ни слова. Азаров доложил, что они учли каждую бюджетную копейку и то, что могли, то и внесли в Раду - больше ничего не могут. Прошло два с половиной месяца - и вдруг Янукович объявляет помпезно свой социальный пакет. Первоначально его стоимость оценивали в 8 миллиардов, потом - в 16, сейчас - в 25 миллиардов. А дальше будет больше и больше. Потому что сладких планов - море! На Банковой планируют под выборы поднять также зарплаты бюджетникам, военным, милиции...

Возникает простой вопрос - что случилось в стране за 2,5 месяца и побудило Януковича выступить с такими масштабными социальными инициативами? У нас начался экономический бум? Нет. Правительству удалось создать дополнительно несколько миллионов рабочих мест, что заработало на экономику? Нет. Мы получили несколько десятков миллиардов кредита МВФ? Нет, Сотрудничество с МВФ вообще заморожено. Россия в несколько раз снизила цену на газ? Нет. Нет. Нет. Ничего не изменилось. Только один фактор - выборы. Власть испугалась, что в октябре она власть потеряет, отсюда такое неожиданное и трогательное внимание к бедным.

Кстати, этот социальный пакет четко доказывает, что все реформы Януковича проваливаются. Посмотрите, полгода назад отрапортовали, что проведенная пенсионная реформа и какая она будет классная. А оказывается, что сразу же нужно в пожарном порядке добавлять кому-то 100 гривен, кому-то 165, дергать там, то там, чтобы исправить вопиющие диспропорции в пенсиях, поэтому пенсионная реформа - провальная!

Далее, налоговая реформа. В пакете социальных инициатив прозвучало, что будут внесены изменения в Налоговый кодекс. Опять же, НК как книгу с помпой разрекламировали и сказали, что это будет "надежная устойчивая база на много лет для работы бизнеса". За год в него внесли 500 изменений. Сейчас готовятся новые. Это означает, что налоговая реформа была ложью.

Бюджетная реформа. Если 2,5 месяца назад просчитали каждую копейку, а теперь оказывается, еще где-то нашли неучтенных 25 или более миллиардов, значит, с бюджетным планированием у нас беда! И тут реформа пошла в свисток!

Для меня ответ очевиден - эти миллиарды тихо хотели украсть. Но поскольку рейтинг такой низкий, и он падает дальше, на выборы идти страшно, поэтому решили: давайте из того, что планировали украсть, часть отдадим бедным людям, чтобы они за нас проголосовали. А когда они пойдут и за нас проголосуют, мы снова будем сидеть в Раде, затем, со следующего года уже все "свое" из бюджета подберем, доукрадем. Другой мотивации нет.

Из какой сферы они могут украсть?

Семь миллиардов они хотят дополнительно "привлечь" через таможню - то есть это означает, что из тех взяток, которые собирали на каждом контейнере - по 20-30 тысяч, часть передана в бюджет. Думаю, крупных бизнесменов также добровольно-принудительно заставят поделиться, под выборы.

Они реализуют принцип "богатые поделятся с бедными". Правильный принцип. Но делается это с фальшивой целью - под выборы.

Эта фальшь в мотивации, в источниках и в выбранном времени совершенно очевидна для человека, который способен мыслить. Именно на украинца, который находится за чертой бедности, ориентирован этот "социальный пакет", который разносят по всей стране как дар "кормильца-Януковича" и его партии.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ДОЛЕ ОТКАТОВ НА ТАМОЖНЕ

Вы упомянули о таможне. Сейчас на границе стоят сотни машин, которые предприниматели не могут растаможить, говорят, что таможня требует взятки уже до 45%. Малый бизнес просто уйдет из Украины. Кто будет платить 45% отката?

Я был недавно в Одессе. И наслушался десятки таких историй. К большому сожалению, предприниматели, работающие в этой сфере и пересекающие с грузами границу, нарываясь на все эти требования-поборы, боятся поставить свою подпись под обращением, чтобы как депутат я мог реагировать согласно закону. Причину страха я понимаю: предприниматели знают и видят, что правоохранительные органы не только в теме, но и в доле. Называют шепотом фамилии, структуры: и пограничников, и таможенников, и СБУшников, и всевозможных санитарных контролей, кого только можно, потому что вокруг той границы такое гнездо! Только некоторые из них, в частности профсоюзы перевозчиков, прислали мне материалы, и я тут же направил свои обращения председателю СБУ, главному таможеннику и генеральному прокурору. Получил абсолютно прогнозируемые отписки: мол, ничего не подтвердилось, на границе, в портах все в порядке, ситуация под контролем...

Знаю, что они в теме и в доле. Знал, какие придут ответы. Но эти пустые ответы, отписки, регистрирую и складываю как вещественные доказательства - преступного служебного бездействия, в особо крупных размерах. Документы не горят - на старость кому-то как находка будет, следователь и судья громко зачитают! Чтобы потом не скулили, что при смене власти совершаются акты политической мести или сведения счетов - наводите порядок сами, сейчас, и на таможне, и везде, где взяточники душат предпринимателя. И не пишите мне пустых отписок - действуйте, у вас есть шанс и возможность действовать по закону!

Ясно, что как депутат в оппозиции, я не имею административных или каких-то других рычагов, чтобы навести там порядок. Но рычаги имеет Виктор Янукович. Он лично назначает руководителей тех ведомств и даже их заместителей. Значит, его это устраивает. Значит он тоже несет значительную долю ответственности за все, что происходит на границе, в портах...

Они не понимают, что большинство откажется от такого бизнеса и не будет платить 45% взятки. Какая у них логика?

Я не могу и не хочу объяснять логику воровства. Это противоречит моим жизненным принципам и убеждениям. Но знаю последствия - Украина уже теряет, как минимум, свой транзитный потенциал. Потому что не только граждан Украины обирают, задерживают, унижают на границе, но и перевозчиков из других государств. Поэтому Украину они превращают в "черную зону", которую лучше объехать.

Среди военных с давних времен есть такая шутка-мудрость: "любая кривая короче прямой, проходящей мимо начальства".

Так вот иностранцам лучше и дешевле объехать такую ​​Украину - пусть дополнительных 1500 км., но не тратить время и деньги на все эти вороватые игрища и схемы.

Недавно Сухой рассказывал, что благодаря налоговой реформе, в Украину начали больше поступать налогов...

Если смотреть на налоговую систему только через призму того, чтобы собирать больше налогов, то это - копать себе яму.

Налоговая система должна стимулировать, создавать рабочие места и поднимать экономику, ибо только на этой основе далее можно повышать социальные стандарты и качество жизни людей.

Будем объективными: На отдельных направлениях сделаны некоторые позитивные изменения. Например, в упрощении регистрации бизнеса, в уменьшении документооборота. Точечные изменения, несистемные, но они есть. Однако беседы с предпринимателями все равно заканчиваются горькими словами. Они говорят: да, зарегистрировать бизнес сейчас стало проще и быстрее. Но - зачем? Ибо как только тот бизнес, который скорее зарегистрирован, так же скорее выйдет на прибыль, сразу же приходит "смотрящий" и говорит - отдай половину.

Так какая мотивация скорее бизнес начинать, если по своей сути государство - вор, рэкетир, бандит? Точечные изменения не дают результата. Например, в Налоговом кодексе предусмотрены достаточно привлекательные и радикальные механизмы мотивации для определенных видов бизнеса, был расчет на поток инвестиций извне, под эти налоговые лакомства. Но инвестиции не идут, почему? Потому что уменьшены налоги - это лишь один, хотя и важный, фактор. А когда на получении лицензий или разрешений на строительство возникают проблемы, на пересечении таможни, на возврате НДС, на походах в суды, со "смотрящими" возникают проблемы, то никакое послабление налогов как мотивация, не даст результата. Это все несистемное, а значит суета бестолковая.

За последнее время Янукович поменял руководителей СБУ, Минобороны, МВД. Дало ли это положительные изменения?

Не потому, что это моя жена, а как журналист-аналитик Юлия Мостовая еще в 2010-м, между первым и вторым турами президентских выборов, в "Зеркале недели" дала наиболее точный, как оказалось со временем, прогноз, что будет делать Янукович и что ожидает его команду. Прогноз такой: начнут реформы - ничего не выйдет; начнут закручивать гайки - сорвет резьбу; отдадут приказ - и успеть бы на чартерах покинуть страну. Три предложения... Первое уже подтверждено. Начали 24 реформы, ни одна не дала результата, часть реформ уже бросили, какие-то отложили до выборов. Однако видно, что положительного результата для страны от них не будет. И это потерянное время и упущенный шанс, для страны!

Второе предложение - гайки сейчас закручивают по всей стране, душат бизнес, прессуют оппозицию, местное самоуправление, общественный сектор, журналистику... Резьбу уже начинает срывать: трагедия в Николаеве, где мажоры издевались над Оксаной Макар, и реакция на нее милиции, а затем общины - тому пример, это желтая карточка для власти.

Третье предложение - о тех, кто отдаст приказ... Янукович назначил руководителями СБУ, МВД и Минобороны людей, которые отдадут любой приказ, по указанию президента. Но - куда бежать? Вот тут Янукович и Ко должны поставить огромный знак вопроса. Их не ждут ни в России, ни в Европе, ни в Америке. Куда им бежать - в Северную Корею, Венесуэлу? Туда еще долететь надо, а дальность полета президентского вертолета Augusta маловата... Поэтому власти надо опомниться. По крайней мере через осознание своей собственной уязвимости, если они не думают о стране.

ЯНУКОВИЧ ПОТЕРЯЛ ШАНС ДЛЯ УКРАИНЫ В ОТНОШЕНИЯХ С ЕС

Янукович недавно был в Москве. Путин снова его затягивает в Таможенный союз. Может это поможет выйти из дефолта?

Януковичу выпала козырная карта. Он не начинал переговоров с ЕС, но по времени пребывания на должности ему выпала карта, хорошая возможность войти в историю, подписав стратегически важное соглашение с Евросоюзом об ассоциации и зоне свободной торговли. Все предпосылки для этого были. Но Янукович за полтора года такого натворил во внутренней политике, что эта сделка была сорвана. Вместо того, чтобы войти в историю - Янукович в нее вляпался. И вся страна от того теряет.

Соглашение с ЕС было бы ключевым ответом на все дальнейшие приглашения Путина в Евразийский союз, Таможенный союз, рублевую зону... Это была бы уже точка невозврата, которая четко указала и зафиксировала подписями двух президентов, ЕС и Украины, стратегический путь развития Украины в направлении Европы. Янукович тот шанс упустил. И теперь вынужден искать другие пути.

Думаю, внутренне Янукович не хочет вступления Украины в Евразийский союз или Таможенный союз. Хотя бы из своих собственных соображений. Потому что сейчас он - царь, первое лицо, а в этом союзе он - никто. Там он будет одним из многих руководителей одного из субъектов РФ.

Когда вы почитаете документы Евразийского экономического сообщества или Таможенного союза - там нет равенства прав и голоса стран, нет ни слова о демократических ценностях и их защите. В тот союз может вступить любое государство, даже если оно грубо нарушает права человека.

Вот почему это принципиально разные подходы и векторы. Это не вопрос географии - Восток или Запад. И шанс зафиксировать документально европейский вектор Украины потерял именно Янукович. Это его личная ответственность. Он виноват в том, что 19 декабря Украина потеряла свой шанс. А теперь Янукович на собственной шкуре пожинает горькие последствия на переговорах в Москве.

ПУТИН НЕ ДОВЕРЯЕТ ЯНУКОВИЧУ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВОСПИТЫВАЛИСЬ ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

Западная пресса пишет, что Путин перестал доверять Януковичу. Почему, по вашему мнению?

Думаю, он не перестал, он действительно никогда ему не доверял. Путин как должностное лицо общается с должностным лицом другого государства, но атмосферы доверия между ними не может быть в принципе. Посмотрите биографии одного и другого. Они воспитывались по разные стороны колючей проволоки. Отношения между Путиным и Януковичем не сложились с самого начала, и нет никаких предпосылок для того, чтобы они стали доверительными и дружескими.

Думаю, отношения Путина с Ющенко были более мягким, чем с Януковичем.

НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ВНЕДРЯТЬ ВТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

А почему не сложились? Только потому, что они по разные стороны проволоки воспитывались?

Это субъективное. Есть много других факторов, в том числе связанных с планами России восстановить статус сверхдержавы под флагом Евразийского союза, направленные на усиление влияния России, наращивания мышц. И здесь Украина объективно является важным элементом, без которого реализация плана Путина не произойдет.

Путин лучше других понимает: если было подписано соглашение с Европой и Украиной шла в направлении ЕС, его планы бы зависли в воздухе. При всем уважении к другим бывших республик Советского Союза, Киргизии или Таджикистану, Россия не восстановит свое влияние и статус без Украины.

Путин знает нынешнее состояние украинской экономики, знает запас ее прочности и время, когда она может рухнуть. Поэтому Россия не спешит, не уменьшает цену газа, тем более когда не видит у нас эффективной политики энергосбережения... Путин чувствует себя уверенно и ждет, когда Янукович станет на колени и сам внесет "конструктивные предложения": вот вам наша ГТС, вот вам другие стратегические объекты на выбор - берите что угодно, только дайте нам деньги, дайте кредиты, потому что у нас выборы и мы на них пролетаем!

А в Украине еще остались стратегические объекты?

Остались. ГТС, земля, ряд промышленных объектов... Россия это знает.

Азаров еще ждет, что Россия «прозреет» и у нас будет адекватная цена на газ. Это напрасные надежды?

Россия отстаивает свой интерес, используя слабость украинского руководства.

Когда Янукович в октябре 2010 года сконцентрировал практически всю власть в своих руках - после возвращения к Конституции времен Кучмы и внесения изменений в 32 закона о системе властных полномочий, - я сразу сказал, что эта концентрация власти в одних руках создает большую угрозу в переговорах с зарубежными партнерами. Потому что достаточно сломать одного человека, президента - и можно нанести вред всей стране.

Мудрее были предыдущие президенты, которые также проводили в свое время тяжелые переговоры с РФ и другими государствами, но у них был люфт, была возможность сказать: хорошо, я подписываю соглашение, а затем вносили в парламент - и он ее отвергал. Начиная со времен Кравчука, когда он подписал документ о совместной системе ПВО, но добавил одну фразу - в соответствии с Конституцией Украины. А по приезду в Киев пошли заявления из парламента, что эта сделка не соответствует Конституции. И Леонид Макарович мог сказать Ельцину: я хотел, но не получилось. У Януковича такого маневра нет, потому что Путин видит, как в ВР проталкивается любое решение, выгодное Януковичу.

То есть он сам себя загнал в ловушку. Концентрация власти в руках одного человека, при том что этот человек имеет очень много уязвимых, болевых точек и в прошлом, и сегодня, - это очень опасно для страны.

Янукович вернулся к вопросу двуязычия. Предвыборный ход или есть основания возвращаться к этой теме?

Только вышли эти сообщения в лентах новостей, сразу взорвались все форумы. Это очень чувствительный вопрос для многих людей, и этим пользуются. Когда происходил съезд ПР, на пресс-конференции главе ПР Николаю Азарову задавали вопрос, а откуда у вашего сына в Австрии поместье, а в какой стране вы будете жить на пенсии... Когда Янукович проводит пресс-конференции, ему тоже ставят неприятные вопросы, а откуда у вас миллионы на Межгорье, а почему ваш сын-стоматолог стал мультимиллионером?.. На эти вопросы они не хотят отвечать. Им было бы гораздо комфортнее, чтобы народ лучше спорил между собой о другом: речь-язык, НАТО - не НАТО, пусть конфессии между собой дерутся, и забыл о том, как власть безбашенно ворует каждый день, нарушает закон. Это все политтехнологические трюки, которые они обрушили на страну впервые в 2004 году.

Такое заявление - свидетельство безответственности Януковича, который сейчас занимает самую высокую в Украине должность. Он этим заявлением, так же, как и социальным пакетом, стал активным участником парламентских выборов. А он не должен им быть.

Вообще-то никто не собирается внедрять второй государственный язык. Это последний выстрел Януковича, но он холостой, потому что ему больше не о чем говорить. Экономических успехов нет, уже нет НАТО, уже соглашение с Европой сорвали, Крым для ЧФ России сдали. Последнее осталось - русский язык.

Журналист Сергей Рахманин посчитал, что Янукович шесть раз менял на противоположное свое отношение к русскому языку. А это - седьмой. Янукович - человек без убеждений и принципов. Это флюгер.

Янукович два года имеет подконтрольный ему парламент. По взмаху руки Чечетова протягивают любое решение. Почему Янукович до сих пор не принял закон, который бы закрепил русскому языку статус государственного?

Вы можете сказать, что это требует изменений в Конституцию, но они принимали кучу законов вопреки Конституции, и их КС говорил, что все в порядке. То есть если бы Янкович хотел, он бы это сделал. Чего вдруг сейчас? Потому что выборы.

Такое безответственное флюгерство недопустимо для главы государства.

ЭТО НЕ КС ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, А ПРЕЗИДЕНТ

Вы упомянули о КС, который на днях принял решение, что политики теперь имеют право не обнародовать свои расходы...

Давайте скажем прямо: это не КС, это Янукович принял такое решение. Речь идет о том, что госслужащие, депутаты, министры должны декларировать свои расходы и расходы членов семей. А КС сказал: нет, не надо, давайте еще подождем полгода.

На самом деле не сегодня, а еще два года назад Янукович позволил чиновникам воровать и не отчитываться. Ибо закон, который требовал от каждого чиновника, от сельского головы до президента, декларировать не только свои доходы, но и свои расходы, плюс расходы своих семей, был принят 11 июня 2009 года. Он должен был вступить в действие 1 января 2010 года. Когда пришел Янукович, то для этого закона нашлось такое красивое слово "отсрочить". Сначала - на год. То есть разрешили воровать еще год. Затем по инициативе Януковича этот закон отменили, он внес другой, куциший, согласно которому уже не нужно декларировать расходы всех членов семьи, а только тех детей, которые живут с родителями. То есть если дети Януковича, Азарова уже взрослые и не живут с ними, то можно не декларировать. А КС добавил еще больше - мол, это вмешательство в личную жизнь человека и не надо ее трогать.

Уважаемые, но если вы боитесь прозрачности состояния, не хотите идти под рентген общественности, то сидите дома: не идите ни в президенты, ни в министры, ни депутаты. Это добровольное дело.

Поэтому это циничное решение, но решение не Конституционного суда, а Януковича, которое было подтверждено им еще в 2010 году.

У самого Януковича в декларации написано, что у него даже автомобиля нет. И плакать хочется, какой "бедный" он человек. При этом у него есть Межигорье, а там - гараж на 70 машин.

То, что КС стал абсолютно послушным, судьи потеряли всякую моральную, профессиональное достоинство, в этом нет никаких оснований. Эти люди не имеют права носить судейскую мантию.

Юлия Тимошенко написала из колонии, что оппозиция проиграет выборы, если не объединится так, как это произошло в Обухове. Есть ли у оппозиции какие-то шансы на объединение оппозиции?

Я не общаюсь с Юлией Тимошенко, но дал оценку тем выборам практически такими же словами.

Мы требуем от властей прозрачности, ответственности - и того же надо требовать и от оппозиции, которая станет следующей властью.

И когда мы видим, что вожди оппозиции ведут себя неадекватно, безответственно, об этом надо откровенно говорить. Так же, как и о безответственности власти. Потому 22 января с оглаской на всю страну было подписано соглашение об объединении оппозиции. Там десять подписей лидеров оппозиционных партий. Ключевая позиция была - один кандидат в бюллетене. После проходят выборы на Житомирщине, на Полтавщине, теперь - на Киевщине, и вместо единения между собой соревнуются по 3-4 кандидата от партий, которые подписали соглашение об объединении, это - неискренне, безответственно.

Хорошо, что до парламентских выборов еще есть время. Считаю, что его нужно каждому из нас использовать для переосмысления своей меры ответственности, чтобы не допустить таких провалов осенью.

Беседовала Оксана Климончук