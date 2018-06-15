Вехи недели. Янукович угрожает Украине русским языком, Тигипко сдался, БЮТ развелся с Королевской

Перед визитом в Москву Янукович напугал Украину русским языком. Тигипко взошел на «региональный» «Титаник» - пока в качестве помощника капитана. Наталья Королевская рассталась с «сердечным» прошлым.

Янукович на экспорт

Оппозиционеры продолжали смаковать провал провластного кандидата Валерии Лутковской во время избрания омбудсмена. Возможно, после проведения воспитательной работы в среде ПР она сможет стать уполномоченным Верховной Рады по правам человека, но неприятный (или приятный?) осадок все равно останется.

Янукович решил напомнить своим соратникам по партии, что не оставит их накануне парламентской гонки. Интересно, что на съезде «регионалов» побывала и вице-премьер Раиса Богатырева, пять лет назад разжалованная с поста «первой леди» Партии регионов. Впрочем, на «бело-голубом» форуме отметился и Владимир Литвин, народникам которого в «региональные» ряды путь заказан. О новобранце партии власти – чуть ниже, пока же отметим, что Николай Азаров собирается совместить проведение парламентских выборов в формате fair play и формирование «регионалами» большинства в будущей Верховной Раде. Видимо, способствовать этому будут массированные социальные выплаты, которые уже с мая тонким слоем начнут размазывать по электоральному полю.

Виктор Янукович в интервью ИТАР-ТАСС пообещал, что будет принят соответствующий закон, повышающий статус русского до государственного. Навязывание вопроса о русском языке прикрывается якобы выполнением Европейской хартии региональных языков.

Однако на Банковой думают, что позицию Европы по большинству вопросов можно игнорировать, а в борьбе за удешевление российского газа все средства хороши. Вот только похвастаться пока нечем, разве что шеф Газпрома Алексей Миллер пригласил своих украинских коллег на церемонию начала строительства «Южного потока».

Взлет и падение Сергея Тигипко

Именинником съезда Партии регионов старался выглядеть Сергей Тигипко. Он распустил свою партию «Сильная Украина», став заместителем Николая Азарова не только в правительстве, но и по партии. Интересно будет посмотреть, как уживутся молодой и опытный «партайгеноссе», которым одинаково сильно хочется руководить исполнительной властью. Любопытно, насколько «регионалы» простили Сергея Леонидовича, в 2004-м со скандалом покинувшего избирательный штаб кандидата в президенты Виктора Януковича. Тигипко можно рассматривать как лакмусовую бумажку отношения главы государства к своей родной партии и политической команде, приведшей его к президентскому посту. Сергей Леонидович с нерастраченным комсомольским энтузиазмом обещает реформировать практически все сферы общественной жизни, но вряд ли ему дадут покуситься на святое. Например, налог на богатство в украинских условиях рискует стать профанацией, а реформирование системы социального обеспечения – очисткой авгиевых конюшен. Впрочем, обижаться Тигипко не на кого – он сам выбрал позицию поближе к президенту.

Королевская начинает и…

Сериал «Бютовская принцесса» тем временем подошел к логическому завершению: Наталью Королевскую исключили из рядов фракции БЮТ-«Батькивщина», инкриминировав ей активное использование «джинсы» и компрометирующие связи с президентской Администрацией. Наталья Юрьевна в ответ обещает удивить страну новым качеством политики и не поливать грязью вчерашних соратников. Ей предстоит определиться с будущим алгоритмом действий и постараться не затеряться в предвыборной суете.

Многолоскутная оппозиция

«Батькивщина» и «Фронт змин» предложили соратникам по Комитету сопротивлению диктатуре предложить кандидатов в депутаты по 25 мажоритарным округам (при общем количестве округов 225). Видимо, остальных претендентов на депутатство Арсений Яценюк и сетующий на недостаток коммуникации с Юлией Тимошенко Александр Турчинов уже согласовали.

Виталий Кличко, судя по последним заявлениям, не заинтересован в создании альянса «УДАРа» с другими политическими силами, дабы не почувствовать себя обманутым.

Виктор Ющенко решил проверить свое политическое восприятие на адекватность, затеяв (в который уже раз за последние годы) формирование «Правицы».

Евгений Магда