Вехи недели. Аттракцион предвыборной щедрости, Тигипко на заклании и растревоженная оппозиция

Виктор Янукович обнародовал масштабные инициативы в социальной сфере, призванные вернуть доверие украинцев к власти. Сергей Тигипко готовится сменить партийный билет. Оппозиция опасается фальсификаций со стороны власти на осенних парламентских выборах.

Щедрость по-президентски

Виктор Янукович продолжает использовать амплуа «доброго царя». На заседании правительства глава государства обнародовал широкую программу повышения социальных выплат, которая должна коснуться большинства граждан Украины. Пенсионеры и инвалиды практически всех категорий могут рассчитывать на повышение выплат, а 6 миллионов вкладчиков Сбербанка СССР – на выплату 1000 гривен, которую в свое время называли «Юлиной тысячей». Вряд ли свои планы Виктор Федорович согласовывал с Юлией Владимировной, но создается впечатление, что несколько уроков прикладного популизма он у нее взять успел.

Среди запоминающихся инициатив – обещание запустить ипотечное кредитование под 2-3% годовых сроком на 10-15 лет. Реализовать мечту украинцев о доступном жилье, безусловно, можно, но очень хотелось бы посмотреть на те организации, которые смогут получить возможность строить квадратные метры в сотрудничестве с государством. Принцип «чужие здесь не ходят» сработает на все 100. Не удивляет и согласие большинства украинских олигархов на введение налога на богатство: при имеющейся концентрации силовых структур под контролем главы государства возражать ему, мягко говоря, недальновидно.

Хотя Виктор Янукович и обещал, что повышение социальных стандартов не будет связано с избирательной кампанией, алгоритм заявленных выплат позволяет предположить одной из целей их осуществления наращивание рейтинга партии власти. Финансовое положение у многих украинцев таково, что лишняя сотня гривен в кармане не помешает, а уж пропагандистская машина власти расскажет, кого за это нужно благодарить. Жаль, что те, кому предстоит проводить озвученные Виктором Януковичем реформы, путаются в цене вопроса – «вилка» от 8 до 16 миллиардов гривен заставляет усомниться в реальности осуществления преобразований.

Тигипко на всякий случай

Видимо, поэтому на Банковой на всякий случай припасли и козла отпущения – вице-премьера по социальной политике Сергея Тигипко. Именно в его сфере компетенции находятся президентские инициативы, ему и карты в руки для реализации. Сергею Леонидовичу, за два года зарекомендовавшего себя как энтузиаста в деле проведении реформ, не нужно забывать, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота.

Чтобы Тигипко действовал правильно, в конце этой недели его «Сильная Украина» вольется в ряды Партии регионов. Сергей Леонидович, вероятно, получит должность заместителя председателя партии (возможно, даже первого), однако это вовсе не означает, что ему выпишут полный карт-бланш. Скорее, наоборот – связанный не только субординацией, но и партийной дисциплиной амбициозный политик будет собственными руками разрушать свой рейтинг, продолжающий двухлетнее таяние.

Весенняя тревога

Представителей оппозиции, не просто ожидающих чаепития своих лидеров у президента, но и выдвигающих условия его проведения, заметно встревожили попытки власти перекроить границы избирательных округов. Противники власти готовы обращаться во все возможные международные организации, чтобы не допустить переписывания избирательного закона, за который они проголосовали вместе с пропрезидентским большинством в Верховной Раде. Почему умудренные опытом оппозиционеры забыли, что у власти большинство и в Центризбиркоме, и в парламенте – непонятно.

Показательно, что впервые с момента избрания Виктора Януковича президентом оппозиция даже не пыталась провести массовую акцию 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко. Ее лидеры ограничились возложением цветов к памятнику Кобзарю и новой порцией заявлений о том, что переговоры о создании единого списка на парламентские выборы находятся на завершающей стадии.

Евгений Магда