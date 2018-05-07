Политическое половое обострение

Просматривая новостные ленты в начале марта, всегда поражаешься стойкости украинской (или советской?) политической традиции. Предчувствие 8 марта, умноженное на предвыборный настрой, делает украинских топ-политиков такими феминистами, что хочется не только отдать им свой голос, но и идти за ними на край света.

Гендерное весеннее обострение у политиков дарит нам (во всяком случае, на словах) чудесные перспективы. Арсений Яценюк (лидер «Фронта Змин») заявил, что вторым номером в партийном списке будет женщина. Виталий Кличко (лидер партии «Удар») пообещал, что треть его фракции будут женщины. Леонид Кожара, заместитель председателя Партии Регионов, на международной конференции сказал, что он убедит руководство ввести минимальную квоту для женщин (насколько она будет минимальной, не уточнял, сегодня в их парламентской фракции женщине принадлежит каждое семнадцатое место).

На тематических мартовских гендерных столах политики обещают, что решат «женский вопрос» (присутствия нас в политике) как только мы доверим им мандат. Одним словом, обещают. Я в такие моменты вспоминаю прием своего знакомого политтехнолога. Однажды во время компании он запамятовал про 8 марта. Вспомнив об этом за пару дней до праздника, он успел в газеты дать обращение своего кандидата. Тот вносил предложение, чтобы каждый мужчина накануне 8 марта отчитывался публично, что он сделал для женщин: сотрудниц своего предприятия, подчиненных своего отдела, своих жен, матерей. После публикации обращения в рабочих районах рейтинг кандидата вырос. Увы, женщины склонны порой верить самым абсурдным обещаниям.

Вопрос представительства женщин в политике звучит очень давно. Ваша покорная слуга периодически пишет об этом уже больше десяти лет. И динамика мужских настроений налицо. Если сравнивать то, как мужчины-политики комментировали эту тему десять лет назад и сейчас, то они хотя бы тон сменили. Раньше даже самые разудалые демократы на вопрос о женщинах в политике могли поморщиться и иронично спросить, не ищу ли я грант на гендерную организацию, или, показав рукой на Тимошенко (тогда главу бюджетного комитета) или Богословскую (тоже депутата) сказать, что, мол, ярким женщинам никто не мешает проявиться. Это звучало так пренебрежительно, что, даже не будучи феминисткой, я свирепела и в ответ спрашивала: «Почему в Раде сидят сотни интеллектуальных и нравственных убожеств мужского рода и им можно не быть яркими личностями? А женщинам, чтобы занять их место, надо стать Тимошенко или Богословской?» Правда, сегодня политиков из всех лагерей любо-дорого послушать. На уровне риторики они вполне осознают важность женского вопроса.

АНТИГЕНДЕРНЫЕ КОНФУЗЫ, КАК СТОН МУЖСКОЙ ПОДСОЗНАНКИ?

Владимир Литвин

История вызревания самых что ни на есть европейских мужских намерений в области гендера сопровождается не только сладкими обещаниями, но и конфузами.

Свое искреннее отношение к «женскому вопросу» «сболтнул» спикер Владимир Литвин. У спикера поинтересовались, как увеличивать представительство женщин в политике. Считается, что классическим и безотказным способом привести в политику женщин является закон, обязывающий вводить в партийный список женщин. То есть должна быть обязательная квота, женщин должно быть не меньше, чем там, например, каждая третья, - в зависимости от страны. Литвин на этот вопрос ответил, что законопроекты, увеличивающие количество женщин в Раде есть. Правда, общество не готово видеть женщину как активного политика. И добавил, что пока в обществе господствует представление, восходящее к христианской традиции, что женщина — низшее существо, сделанное из ребра Адама, то мы ситуацию не поменяем. Очень искреннее заявление. В той или иной форме вся властная троица (президент-премьер-спикер) успела высказаться по женскому вопросу. Президент в свое время, заманивая гостей на ЕВРО, сделал промоушн тому, что весной украинские женщины раздеваются, и дал понять, что приезд в это время для них самое то. И Азаров заметил, что реформы - это не женское дело. Ну и спикер теперь вот присоединился с тем, что это не в традиции. Это заявление возмутило межфракционный парламентский женский клуб «Равные возможности». Народные депутаты Украины в ответном заявлении сказали, что Литвин своим замечанием о женщинах нарушил и парламентскую и человеческую этику, а, кроме того, явно подгулял в своих апологетических попытках сказать, что все дело в ребре Адама. Регионалка Анна Герман так вообще призвала спикера извиниться. Но не тут то было... Пресс-служба Верховной Рады ответила, что извиняться никто не намерен, и более того - наехала на Анну Герман, мол, заняться ей нечем... Дискуссию к тому же расширили, добавив к высказываниям спикера Платона и Аристотеля, и подчеркнув, что законопроектами проблему представительства женщин в политике не решить.

Думаю, что лучшее резюме спикеру дала член вышеупомянутого клуба «Равные возможности» народный депутат Украины Елена Кондратюк: «Владимир Михайлович хотел сказать что-то хорошее. Его любимое выражение, что женщина - Берегиня. Все ж хотят, чтоб мы были берегинями, не особо уточняя «Who is BEREGINYA?» Точно также Владимира Михайловича потянуло в эпосы, в сравнения, в Платона и Аристотеля, и дальше в трактовку Библии. Он просто не очень глубоко знает вопрос».

ЗАЩИТНИК РУССКОГО ЯЗЫКА В РАЗГОВОРЕ С ЖЕНЩИНОЙ ПЕРЕШЕЛ НА РУССКИЙ МАТ

И все же, становится ли участие женщин в политике трендом? Есть ли запрос у общества? Складывается ли у мужчин-политиков понимание, что политика с женщинами лучше, чем без них? Чувствуют ли парламентские женщины иногда ущемление от мужчин?

Эти вопросы мы задали женщинам, создавшим депутатское гендерное объединение «Равные возможности» - Ирине Геращенко (НУ-НС), Елене Кондратенко (БЮТ) и Юлии Ковалевской (ПР). Это первое в истории украинского парламентаризма объединение (такая себе «широкая» коалиция) базой которого стал «женский вопрос». Уточним, под женским вопросом мы понимаем не «социалку», «культуру», а именно вопрос участия женщин в политической жизни.

- В украинском парламенте есть умные мужчины, а есть не очень. Есть порядочные, а есть не очень. Мне кажется, что для умных и порядочных мужчин вопрос участия и полноценного представительства женщин в политике уже не стоит, - говорит в комментарии УНИАН Елена Кондратюк. - Кроме того, это ведь одно из обязательств, которое Украина должна выполнить, декларируя свои евроинтеграционные планы. Как увеличить число женщин в политике? Вся Европа шла по пути законодательного введения квот в партийные списки. Это временная и очень ситуативная мера, когда этот баланс выравнивается, квота снимается. Но задача женщин проявить готовность идти дальше. И действительно перед обществом встает вопрос. Готовы ли женщины к такому участию? Дело не в нашем сознании. На низовом уровне в партиях работают женщины. На всех избирательных участках работают женщины. Женщинам вообще «идет» заниматься политикой. Они намного более организованны. Но если говорить о ее ежедневной вовлеченности в общественную и политическую жизнь, зададимся вопросом: готовы ли женщины идти быстрее в этом направлении? Готовы ли пожертвовать своим хобби, отложить часть домашних работ, которые в силу традиции считает своими? Просто наше общество не насколько экономически развито, чтобы женщина имела возможность легко переложить часть забот на кого-то или безболезненно плюс к своим обязанностям добавить еще и занятия общественной жизнью. Но наша задача - менять стереотип, менять привычные и удобные мужчинам правила.

Ирина Геращенко

Достаточно критично и к власти, и к оппозиции настроена Ирина Геращенко, народный депутат Украины (НУ-НС):

Тема гендерного равенства напоминает тему евроинтеграции. На словах все «за». У всех политиков на вооружении есть евроинтеграционная (гендерная) риторика, но практика с теорией расходится. И в деле они доказывают, что мы живем в шовинистическом мире. Наша власть имеет минимальное представительство женщин. В органах власти недавно появилась первая женщина-министр, у нас нет женщины мэра. Даже на муниципальных выборах 2010 года не выдвигались серьезные кандидатуры - женщины. У нас нет женщин - глав облгосадминистраций. У нас нет женщины в президиуме парламента. Только два из двадцати парламентских комитетов возглавляют женщины. Это минимальное представительство. Эта практика характерна и для власти, и для оппозиции. Просто у оппозиции более продвинутая гендерная риторика, но если посмотреть на партийные списки и продвижение женщин, там тоже превалируют неевропейские подходы. То, что происходит, это совершенствование риторики, которую приятно послушать Европе.

Мне кажется, что благодаря нашему объединению «Равные возможности» удалось поднять на новый уровень дискуссию. И уже сегодня, за несколько месяцев до старта кампании политические силы говорят про более широкое привлечение женщин в партийные списки, более широкое представительство на мажоритарке. Потому, что если при партийной системе выборов в парламенте было 8% женщин, то при смешанной будет всего шесть. Поскольку мажоритарные округа - это вотчина мужчин, которым принадлежит и финансовый, и административнй ресурс. Причем мужчины на высших ступенях власти отдают себе отчет, что женщины работают лучше. Они более ответственны, более трудолюбивы. Но в основе мужского шовинизма лежат комплексы. Женщины часто более эрудированны, более образованны. А мужчины привыкли к первенству... И они, даже понимая, что женщины хорошо работают, дают им низовые должности. Они хотят, чтобы женщины много и хорошо работали, но были бы неамбициозны. Посмотрите любое министерство. На низовых должностях (где нужно работать с утра до ночи с документами) в основном женщины, на публичных должностях - мужчины. Мужчины любят блистать. Но осознание, что женщины нужны, к ним приходит. Действующий парламент настолько агрессивный и конфликтный, что очевидно: присутствие женщины может смягчить атмосферу...

На эфире у Шустера, когда защитник русского языка Колесниченко включил русский мат по отношению к девушке из Фемен, - это было очень показательным. Я не сторонница этого движения, считая, что он дискредитирует и женщин, и Украину. Но публично унижать женщину - это не мужской поступок.

Юлия Ковалевская

Нардеп от Партии Регионов Юлия Ковалевская гендерное сознание своей партии оценивает высоко:

Наша партия стремится повысить роль женщины в политике и стране. Безусловно, наличие женщин в политике повышает электоральную конкурентноспоосбность партии и способствует гармоничному удовлетворению потребностей общества. Политика при участии женщин становится более социальной. В ПР это хорошо понимают. У нас в среднем по стране 25% депутатов всех уровней - это женщины. Это уровень областных, городских и районных рад. А в базовых областях Юго-Востока мы приближаемся к целям тысячелетия ООН. Там у нас представительство женщин доходит до 27-28%, в Севастополе — 34%. Мы активно продвигаем женщин в политике.

К сожалению, чем выше уровень представительства, тем ниже процент в нем женщин. Большая политика - не то место, где мужчина легко уступит место даме. Женщине порой надо быть в два раза умней, в два раза целеустремленней и работоспособней, чтобы в каких-то вещах обойти мужчину. Но у нас есть большое задекларированное желание увеличить количество женщин, как будет происходить - посмотрим. У нас есть много женщин-кандидатов, многие из них пойдут на мажоритарку. Это те же Юлия Левочкина, Татьяна Бахтеева, Елена Нетецкая и Тамара Егоренко, они идут по округам. Мы готовим женщин к такой работе. С весны начинаем тренинги. Мы будем обучать женщин, помогать им всячески найти свое место в политике.

Постскриптум

Почему женщина в политике уместна не менее, чем мужчина? Размышляя об этом, я вспомнила свою старую знакомую, девушку-телохранителя, которая сопровождала в отпуск жен и детей всяких ВИП-персон. «Скажи, они просят об услугах именно тебя, девушку, потому что боятся, что красавцы-телохранители уведут их симпатичных жен?» - спрашивала я ее. «Нет. Они считают, что я надежнее. Мужчинам делегирована социальная роль защитника. Но инстинкт ЗАЩИЩАТЬ у женщин выражен сильнее. Они, имея все навыки, не побоятся пойти на смерть ради другой более слабой женщины и даже чужого ребенка», - объяснила мне она. Не знаю, возможно ли экстраполировать эту ситуацию на политику. Равно, как и не знаю, изменит ли жизнь к лучшему увеличение женского представительства в наших органах власти. Но знаю точно, что Швеция, образцово-гендерная страна, решает проблемы своих граждан лучше, чем наша.

Лана Самохвалова