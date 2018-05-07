Родные политиков-узников – Януковичу: Мы не монстры, мы не кусаемся

Ирина Луценко, Евгения Тимошенко, Валентина Иващенко. Этих трех женщин никогда не интересовала политика, они не пытались попасть на страницы газет или засветиться на телевидении. Но они, возможно, никогда бы не познакомились, если бы не одно “но” - их самые близкие люди были яркими политиками и оказались слишком уже не по нраву нынешней власти. И когда экс-премьер Юлия Тимошенко, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко и экс-в.и.о. министра обороны Валерий Иващенко оказались за решеткой, эти женщины были вынуждены выйти на публику.

Ирина Луценко, Евгения Тимошенко и Валентина Иващенко собрались вместе в пресс-зале УНИАН.

- Мы хотим обратиться с помощью прессы к президенту Украины в канун 8 марта с публичным заявлением, - начала жена Луценко Ирина. - Перед вами, господин президент, три женщины, которые, не без вашей помощи (об этом говорит весь мир), оказались в такой затруднительной ситуации. В период вашего президентства за этих два года были незаконно арестованы и незаконно осуждены за управленческие решения трое наших самых близких - мужья и мама... Они серьезно подорвали свое здоровье и на сегодняшний день возникает опасность для их жизни. Господин президент, вы несете ответственность за все те решения, за все те безобразия, которые творятся по отношению к нашим близким и родным. Мы настаиваем на личной встрече с вами для того, чтобы поставить вам прямые вопросы: какие конкретные шаги вы готовы предпринять на сегодня, чтоб прекратить это беззаконие и безобразие, которое происходит с нашими близкими?..

- Конечно, завтрашний день для нас не будет праздником, потому что наши близкие находятся незаконно за решеткой, - продолжает Евгения Тимошенко. - Большинство граждан Украины сейчас чувствуют такое же давление и такой же настрой. Власть забирает наши права и свободы. Нет возможности найти защиту в стране. На протяжении многих месяцев я, наши коллеги, близкие обращаются к международной общественности с просьбой о помощи, чтобы наш президент услышал, что весь мир не признает эти приговоры, эти фальшивые судебные процессы и требует от него освободить политических заключенных и дать им возможность принять участие в парламентских выборах. Пока эти сигналы и обращения остаются без ответа. Надеемся, что это требование встретиться без ответа не останется.

Женщины настаивают на встрече с президентом уже в ближайшее время. И искренне верят, что их желание — осуществимо.

- Мы не монстры, мы не кусаемся, мы – обычные женщины. Ну, если уже Янукович боится женщин!... – удивляется Ирина Луценко. – Мы совсем не рассчитываем на утопию, мы уверены в том, что президент с нами встретится.

Объединенные общей бедой женщины в унисон заявляют, что «бить на жалость» и просить чего-то у президента никогда не будут.

- Неоднократно, как Юлия Владимировна, так и мой муж, и Валерий Иващенко говорили: никто не совершал никаких преступных действий, - настаивает самая преданная защитница Юрия Виталиевича. - Никто не собирается каяться и просить помилования, на что намекает ГПУ и о чем цинично с улыбкой Иуды говорит президент... Если закон один для всех, то почему сын Демишкана, который сознался в том, что привязал к батарее компаньона и утопил его, оправдан? Почему судью, которая, разворачивая свой автомобиль, убивает мать троих детей, оправдывают? Почему мэр города сбивает на пешеходном переходе двух людей и прокуратура отказывается возбуждать уголовное дело? И почему за обычные управленческие решения применяется криминальный закон?! Что это? Это – месть. Виктор Янукович, ты в курсе, что происходит? Ты вообще оцениваешь в каком положении ты в первую очередь находишься? На тебе замкнута вся вертикаль власти. Не прикрывайся, как фиговым листочком, «независимой» судебной системой и ГПУ, которая работает “в рамках действующего законодательства”. Они все заявляют, что являются членами твоей команды, соответственно, они являются исполнителями твоей воли. Мы будем настаивать на конкретных ответах. Можешь ли ты только так: поехать в Давос - поговорить об одном, в Ялте пообещать другое, а приехать сюда и говорить: я ничего не могу. Где твои способности как президента?!

- Президент говорит, что ветви власти независимы от него. Как тогда так получилось, что когда моя мама 5 ноября уже не смогла ходить и находилась в очень плохом состоянии здоровья, он сказал, что завтра ее повезут в больницу на обследование, и на следующий день ее действительно повезли в больницу? - риторически спрашивает себя Женя Тимошенко.

Кстати, на вопрос журналистов, знают ли родные о том, что они требуют встречи с Януковичем, Евгения Тимошенко ответила, что «это инициатива наша». По ее словам, многие решения, которые касаются защиты Тимошенко, «принимаем сами». В то же время, Юрий Луценко был в курсе относительно этой идеи, но воспринял ее довольно скептически, поскольку знает «нашего Президента и его умения обещать и не выполнять обещания». По словам Ирины, экс-министр сказал, что необходимо донести до Януковича мессидж: «нужно избавиться от желания отомстить, избавиться от страха перед своим собственным президентским будущим, вспомнить о том, что он является президентом Украины, и представляет не себя и не Межгорье, и не Донецкий регион». Луценко также попросил жену передать Януковичу совет: «Думай об Украине, не думай о себе, о своем кресле».

Всех трех женщин беспокоит и здоровье близких в заключении. Ведь за решеткой оно априори не улучшается. Женщины заявляют о психологическом давлении, отсутствии лечения для родных, и опасаются за их жизнь.

- Над ними там издеваются, - возмущается Евгения. - Я подала заявление в прокуратуру с просьбой исследовать факты издевательства над моей мамой в тюрьме: что ей не оказывают медицинскую помощь, что ее конституционное право на независимых врачей и обследование просто было отвергнуто. И когда независимая комиссия с боем приехала, все равно власть, угрожая врачам криминальной ответственностью, не дала взять анализ крови, который является критическим сейчас для определения состояния ее здоровья. До сих пор она находится в лежащем состоянии. Она не может двигаться. И одновременно все наши официальные представители от МИД до членов Партии регионов разъезжают по европах и рекламируют, в каких она прекрасных условиях находится, какие у нас прекрасные тюрьмы, которые отвечают трехзвездочным гостиницам. Хорошо. Но почему тогда международную общественность, дипломатов, представителей ОБСЕ не пускают внутрь? Пусть покажут, в каких она условиях находится, что над ней висит камера, ведется видеонаблюдение 24 часа в сутки, что является незаконным, что горит свет 24 часа в сутки, что она прикована к кровати... Так же относятся и к господину Луценко, и к господину Иващенко. Медицинскую помощь им не предоставляют.

Евгения говорит, что сейчас очень редко видится с мамой. Хотя “с большим боем” и вернула себе статус защитника, который де-юре предоставляет возможность видеть ее ежедневно. Но, как уверяет дочь экс-премьера, каждый раз, когда она приходит в колонию, начинается обыск с головы до ног и “придумываются новые аргументы, почему нельзя к матери попасть”.

- Сейчас происходит изоляция моей мамы от всего мира, - убеждена Евгения. - Что прячут за этими стенами? Почему пенитенциарная служба боится показать, в каких условиях находится моя мама и наши близкие?

Чтобы видеть ухудшение здоровья Луценко - не нужно иметь медицинского образования, достаточно было походить на судебные заседания, где со стабильной периодичностью появлялась скорая помощь. Тогда судья Вовк объявлял перерыв, экс-министру давали какие-то пилюли или кололи обезбаливающее, и заседание продолжалось, как будто ничего не произошло...

Жена же Иващенко Валентина в последнее время вообще видит мужа только в судебном зале. Говорит, что следователи отстранили родных от статуса общественных защитников, потому что почему-то решили, что родственники по делу бывшего исполняющего обязанности министра обороны являются свидетелями.

- Мне разрешают лишь раз в месяц навещать мужа, - с грустью констатирует Валентина. – И, поскольку состояние его здоровья плохое, то, чтобы его лишний раз не дергать и травмировать, я не хожу на свидания.

Валентину также возмущает и “двусмысленная ситуация”, которая сложилась по делу ее мужа.

- Как известно, судья Вовк, который уже осудил Юрия Виталиевича, продолжает судить моего мужа. И при этом против него самого возобновлено уголовное дело, возбужденное ГПУ еще в 2009 году. Складывается такой своеобразный тупоугольный треугольник. Ни о какой объективности со стороны судьи Вовка по этому делу не может идти речь. В государстве с цивилизованным и независимым правосудием судья в таком случае сам должен был бы взять самоотвод. Но Вовк продолжает вершить одному ему понятное правосудие.

...УНИАН поинтересовался, как отреагировал Виктор Янукович на просьбу родных Тимошенко, Луценко и Иващенко о встрече. Пресс-секретарь президента Дарка Чепак сообщила нам, что еще не видела этого обращения, сделав поневоле подсказку родственникам политиков-узников: “нужно посмотреть, пришло ли оно документально”. В любом случае, позицию Виктора Федоровича по поводу встречи госпожа Чепак обещает обнародовать в ближайшее время.

Анна Ященко