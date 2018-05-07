Охота на Вовка: почему дело против судьи возобновили как раз после того, как он посадил Луценко

Судьи двух громких процессов 2011-2012 годов Юлии Тимошенко и Юрия Луценко будут еще долго в поле общественного внимания.



Это люди, которые выносили приговоры членам бывшего правительства и двум ярким оппозиционерам. Популярная студия "95 квартал" в политических миниатюрах о процессе над Тимошенко начинала фразой: "Внесите в зал его честь судью Киреева". Тогда актера в мантии вносили, и он невнятно мычал миниатюры, воспроизводя неуверенность и словарную ограниченность реального судьи.



Сергей Вовк

К судье же Сергею Вовку, который выносил приговор Луценко, отношение было несколько иным. Было заметно, что Вовк не в восторге от работы, которую выполняет, порой откровенно раздражался поведением "нулевых свидетелей", но приговор Луценко все-таки вынес. Поэтому, когда в СМИ появилась информация, что Верховный суд отправил на доследование дело против самого судьи Вовка двухлетней давности, журналисты даже провластных СМИ живо начали обсуждать, составит ли еще недавно знаменитый служитель Фемиды компанию тому же Луценко за решеткой на 5 лет, или нет.



О том, что у господина Вовка есть «проблемные» места в профессиональной биографии, журналисты услышали своими ушами от Луценко, который как бы сочувствуя судьи во время процесса, говорил, что о возбужденных против Вовка уголовных делах. Соратник Юрия Луценко, народный депутат Геннадий Москаль тогда же опубликовал текст депутатского запроса, в котором объяснил, что "в 2009 г. в отношении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка прокуратура Киева возбудила уголовное дело за подделку и использование поддельного решения суда, похищение гражданского дела и мошенническое завладение земельным участком 70 га. Соответствующее решение было принято в результате проверки деятельности суда.



В частности, было установлено, что судья Печерского райсуда С.Вовк в нарушение требований закона вынес решение, которым признал за 43 гражданами право собственности по 0,10 га за каждым истцом (всего 4,3 га) на Французском бульваре в г.Одесса. При этом судья, превышая свои служебные полномочия, без ссылки на нормы материального права, незаконно изменил целевое назначение земли с рекреационного на земли для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий и сооружений...



Кроме того, в другом гражданском деле, применяя предыдущую схему, тот же судья Печерского районного суда С.Вовк незаконно признал право собственности за 24 гражданами по 0,10 га за каждым (всего 2,4 га) на Французском бульваре в г.Одесса, также изменив целевое назначение земли. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении судьи Печерского районного суда уголовное дело за вынесение заведомо неправосудных решений.



В ходе проверки также установлено, что Управлением земельных ресурсов в Дергачевском районе Харьковской области на основании решения этого же судьи Печерского суда Киева зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 70 га за ОК ЖСК "Виктория".



Если упростить язык депутатского запроса - судья Печерского суда, сидя в столице, раздавал землю в Одессе и Харькове.

Например, если верить документу, на четырех гектарах зоны отдыха в Одессе, обходя местные власти, господин Вовк позволил кому-то строить дом. Прокуратура решила, что он действовал незаконно, возбудила уголовное дело. Затем это дело было закрыто Голосеевским районным судом столицы. Однако прокуратура города Киева не сдалась, и в 2010 году сделала представление в Верховный суд, требуя отменить решение о "невиновности" Вовка. Это представление было сделано еще при прежней власти. Однако на тот момент полномочия Верховного Суда были ограничены - напомним, 7 июля 2010 года после принятия закона "О судоустройстве и статусе судей" компетенция Верховного Суда была значительно уменьшена. Поэтому почти полтора года представление прокуратуры пролежало в ВСУ без рассмотрения. И только теперь, как раз после приговора Луценко, Верховный суд Украины, снова получив часть своих прежних полномочий, возобновил дело Вовка и отправил на дорасследование.



«Вовчье» дело: техническое решение ВСУ, необходимость осудить Иващенко или благодарность за срок Луценко



Профессиональные адвокаты говорят, что ясность по делу Вовка будет лишь в ходе событий. Например, Татьяна Монтян уверена, что Печерский суд и его судьи никогда не были самостоятельными, поэтому все решения, за которые Вовка теоретически могут посадить, ему кто-то санкционировал сверху. Поэтому, что сегодня действительно угрожает Вовку, какие у него отношения с Верховным судом и что ему обещали за приговор Луценко - это тайна за семью печатями.



«В свое время дело против Вовка было закрыто Голосеевским судом. А Апелляционным судом закрытие подтверждено, - рассказывает народный депутат и автор многочисленных запросов на тему дела против Вовка Геннадий Москаль. - Впрочем, в 2010 году прокуратура была последовательной, и понятно почему. 2009 год. Печерский суд (который контролировался Ющенко) "покрывает" своего судью Вовка. Прокуратура, которая Ющенко не подконтрольна, в этой ситуации хочет быть принципиальной и подает в Верховный суд представление на решение о закрытии дел против Вовка. Верховный суд долго не мог рассматривать это дело, ведь у него були урезаны полномочия. Теперь, после нового закона, деятельность ВСУ частично разблокирована, поэтому судьи подписали решение о том, чтобы направить дело на дорасследование по открывшимся обстоятельствам. Надеюсь, что к этому решению приложили все мои обращения. ВСУ сделал то, что мог сделать. ВСУ не мог вынести обвинение Вовку, потому что в решении Голосеевского суда не было обвинения. Там было решение о закрытии дела. Поэтому они подписали решение дорасследовать это дело. Мне кажется, что это решение логично. А вот будет ли дело действительно дорасследоваться или окончательно закрываться - я не знаю. Посмотрим».



Мнения и других опрошенных УНИАНом юристов совпадают со словами Москаля: Верховный суд чисто технически должен был что-то сделать с делом Вовка. А вот настойчивость прокуратуры (из-за которой, собственно, и должен был ВСУ выдать то самое «техническое» решение), обычно терпимая к делам, связанным с судьями, - интересная деталь, которая делает дело Вовка нетипичным для украинских реалий.



«То, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против судьи - случай положительный, правосудный, но совершенно нетипичный, - считает адвокат Андрей Цыганков. - Ведь по существующей практике судьи всегда имеют индульгенцию у Генпрокуратуры. Я пачками отправлял запросы о неправосудных действиях определенных судей (ведь все рейдерские захваты, отъем собственности, земли происходят по решению нескольких конкретных судей), и получал всегда одинаковые отписки: мол, судьи у нас независимые. В моей практике Гепрокуратура никогда не возбуждала уголовных дел против судей. И это плохо. Отсутствие реакции прокуратуры на неправомерные решения судей - гарантия того, что судьями несли и будут нести взятки. То, что решили отправить дело Вовка на доследование - абсолютное исключение из существующей практики. И это исключение возможно только потому, что в деле есть обратная сторона, чей-то интерес».



Наши собеседники из числа известных юристов также напоминают, что сейчас у судьи Вовка лежит еще одно неоднозначное и принципиальное для нынешней власти дело - дело Иващенко. Вполне может быть, указываются адвокаты, над Вовком «подвесили» дамоклов меч, чтобы он «правильно» посадил бывшего и.о. министра обороны.



Однако следует помнить, что решение ВСУ не обязательно является угрозой для самого Вовка. Возможно, даже наоборот: дорасследование позволит окончательно закрыть все дела против него и полностью «обелить» вовковскую мантию. В таком случае, возобновление дела - скорее, благодарность за выполнение заказа по Луценко. В пользу этого мнения говорит тот факт, что несколько опрошенных УНИАНом юристов не смогли найти решение судьи Вовка в Реестре решений судов. Что может означать активное проведение кампании по уборке следов неоднозначной «правосудной» деятельности.



Тот же Геннадий Москаль утверждает: «За полтора года я сделал где-то двадцать депутатских запросов на тему уголовного дела против Вовка. Нашел все предприятия, у которых забирали земли его решениями. Там земли отчуждали в сотни тысяч долларов, это ничто по сравнению с теми 600 тысяч гривен, за которые осудили Луценко. Но когда я обращался в Печерский суд, где просил копии этих решений о выделении, мне говорили, что таких решений не было вообще. Когда обращался в Апелляционный суд, мне сказали, что эти документы дела исчезли. Я спрашивал: если они исчезли, почему Печерский суд говорит, что их не было?"



«Осуждение Вовка - нам не лишнее»

Алексей Баганец

Алексей Баганец, экс-прокурор Львовской области, адвокат Луценко: «В точности мы не сможем знать, что стало причиной последнего решения Верховного суда о Вовке. Возможно, это дело лежало в ВСУ, с ним нужно было что-то делать... Ну, наконец ВСУ получил полномочия и рассмотрел ее. Трудно определить, чем является на самом деле дорасследование дела Вовка. То ли его цель реабилитировать Вовка, чтобы у адвокатов Луценко не было причин утверждать, что Луценко судил человек, на котором висят уголовные дела? Или это решение принято для того, чтобы еще крепче Вовка держать его делом и сделать еще более зависимым от власти? Возможны оба варианта. Наконец, Вовку еще необходимо завершить дело по выделенному эпизоду с Луценко. Надо завершить дело Иващенко.



Но возможен и вариант, что если уж есть представление Генпрокуратуры в Верховный суд о незаконности пересмотра судебных решений, которые влекли реабилитации Волка, то ВСУ чисто «технически» взял их и рассмотрел, принял логичное решение. И оно просто совпало с приговором Луценко.



Кстати, напомню, что представление в Верховный суд было сделано бывшим заместителем Генпрокурора Украины господином Кудрявцевым при другом раскладе сил в государстве. У меня, как юриста с 20-летним опытом, вообще не было никаких сомнений, что прокуратура Киева возбудила дело против Вовка на законных основаниях. Затем произошли события, которые обескровили Верховный суд, фактическое лишили ВСУ полномочий. То есть, со стороны судей не было умышленного затягивания рассмотрения прокурорского представления - просто в то время Верховный суд не мог ничего сделать, не имел на то юридического права. А осенью, когда Верховному суду вернули часть его прежних полномочий, он и взялся за рассмотрение подобных представлений. Впрочем, я сомневаюсь, что сегодняшняя прокуратура Украины в Голосеевском суде будет настаивать на законности возбуждения уголовного дела в отношении судьи Вовка.



Какое решение сегодня примет Голосеевский суд? Обычно после отмены Верховного суда районные суды принимали решения, следовавшие с позиций ВСУ. Суд должен дать оценку преступным действиям, ведь это неправильно, когда сидит судья в Печерском суде Киева и выносит решение, распоряжаясь землями территориальных общин Одессы или Харьковской области.



Что касается «дела Луценко» в контексте «дела Волка» - если Европейский суд признает, что было нарушено право Юрия Луценко на защиту, это может стать основанием для отмены всех приговоров по данному делу. В этой ситуации честное расследование по Вовку было процессуально нам совсем не лишним».



...Наконец, только время окончательно покажет, чем продиктована принципиальность Верховного суда Украины. А пока время доказало одну вещь: те, кто судит оппозицию, имеют немало скелетов в собственных шкафах.



Маша Мищенко