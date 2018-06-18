Ситуация с Тейшейрой: частный инцидент или позиция Евросоюза?

Позавчера между солидными дипломатическими учреждениями состоялся оживленный и довольно острый диалог. Посол Еврокомиссии в Украине Пинту Тейшейра на круглом столе, организованном работодателями (где присутствовали собственники крупнейших активов или их представители) прямым текстом сказал, что Янукович не выполнил свои обещания - не преодолел коррупцию и не создал привлекательный бизнес-климат в Украине. "Он пошел на концентрацию власти, потому что это нужно для реформ и борьбы с коррупцией, однако не достиг результатов, - пояснил Тейшейра . - Еще в 2010 году председатель Еврокомиссии передал Януковичу список проблем, с которыми сталкиваются в Украине европейские кампании. Впрочем, проблемы возврата НДС и фискального давления остаются".

Украинский МИД в этот же день выдал ответ. Послу указали на его "украинизацию" и недопустимость чрезмерного комментирования. А еще напомнили, что его функция "заключается в представлении интересов интеграционного объединения иностранных государств".

Для справедливости скажем, что Тейшейра умеет молчать. Летом на судебных заседаниях в Печерском суде в процессе над Тимошенко он вежливо отбивал все попытки журналистов "выжать" из него хоть какую-то оценку процесса. Вел себя как незаангажированный зритель из внефракционных. Впрочем, даже тогда журналисты воспринимали его не как простого представителя интересов интеграционного объединения, а как официального представителя цивилизации, к стандартам которой мы стремимся и ценности которой мы хотим перенести к себе. Впрочем, мы далеки от мысли, что наш МИД хотел дезавуировать роль ЕС. Последней реакцией по этому поводу стало заявление Катрин Эштон, которая мгновенно поддержала Тейшейру. Спикер Высокого представителя ЕС отметила, что комментарии МИД они восприняли "с огромным разочарованием, и эти замечания являются неоправданным и необоснованным нападением на человеческую порядочность и профессионализм посла". Формальным завершением этой истории выглядит информация о том, что летом Пинту Тейшера по плановой ротации уедет из Украины. После этой истории у отечественного дипкорпуса и власти, наверное, остался горьковатый привкус. А у журналистов остались вопросы. Можно ли это рассматривать как один частный инцидент с отдельным послом? Допустимо ли после выражаться таким образом? Можно ли его мнение считать сконцентрированным мнением руководства ЕС? Стояло ли за ним раздражение лишь из-за невозврата НДС или это совокупное раздражение ситуацией в Украине? Если этот инцидет - признак отношения ЕС к Украине, то чего украинской власти ждать дальше?

"Понятно, что посол ЕС обычно не делает таких персонифицированных упреков, - рассказал на условиях анонимности еврочиновник из Брюсселя. - Но когда отношения скатываются к конфликту, а страна не проводит реформы, то это меняет ситуацию. И то, что сказал Тейшейра, это был персонально направленный упрек главе государства. Это подтверждает то, что таким является отношение в ЕС лично к Януковичу. Конечно, причины претензий - в невозврате НДС, но сам факт, что они были адресованы лично главе государства свидетельствует, что его авторитет как главы государства практически никакой. Поэтому они позволяют себе личные упреки. Имел ли Тейшейра мандат на такие высказывания? Конечно, Эштон не звонила Тейшейре, чтобы сказать ему, что он может быть свободен в своих высказываниях о Януковиче. Но евробюрократы и европослы, к которым относится Тейшейра, очень тонко чувствуют климат в Евросоюзе. Неоднократные невыполненные обещания освободить Тимошенко сделали картину восприятия Украины черно-белой. Если бы это было двадцать лет назад, когда все специалисты были заняты Балканами, здесь могли бы не понимать, что происходит в Украине, и нас можно было "развести" разговорами о независимых украинских судах, которые не выпускают оппозицию. А сейчас здесь есть большое количество специалистов, которые на русском языке говорят лучше, чем ваш президент, поэтому попытки нас развести выглядят как "insult our intelligens". (Пренебрежение нашего интеллекта - УНИАН).

Я не думаю, что сам инцидент приведет к ухудшению отношений Украина-ЕС. Наши отношения плохие, но этот случай еще не та критическая масса, которая может привести к изоляции. Хотя ЕС стоит на грани конфликтной внешней политики. Понятно, что это отношение не является таким, каким оно является в Беларуси. Если Янукович даст добро разогнать жестоко массовые протесты, сфальсифицировать выборы - это ступенька к белорусизации. Тогда можно будет говорить о санкциях в отношении чиновников, запрете виз... А пока политика ЕС держать Украину на расстоянии двух вытянутых рук, не встречаться, делать острые заявления. Также мы всячески будем оттягивать подписание Соглашения.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел 2007-2009 годов:

Существуют общепризнанные правила поведения дипломатических представителей. Есть международно-правовые документы, своеобразные указатели, ориентирующие посольство на то, как нужно представлять страну. Есть определенные неписаные традиционные правила, предусматривающие поведение, они определяются морально-этическими принципами. Возможно, европейская сторона несколько перешла границу. Но ничего чрезвычайного не произошло. Хочу сказать, что такой заступ за границу - это тоже инструменты и способ, которым доносится определенное недовольство и доносится информация. В зависимости от политического значения отношений дипломаты подбирают инструменты и способы, высказывается определенное недовольство и обеспокоенность. Они могут быть непубличными, а при использовании публичных средств приобретать политический оттенок. Все зависит, какая цель поставлена. И соответственно, каков способ доведения позиции избран. Непротокольное поведение - это способ доведения информации. Насколько он продуктивен, сказать трудно. Но точно, что он является эффективным способом донесения информации. Относительно результатов, можно спорить, часто они противоположны ожидаемым. Насколько симметричен ответ украинского МИДа на слова Тейшейры? По моему личному мнению, если учитывать степень падения украинско-европейских отношений, то избрание публичной формы не является продуктивным. Украина же не отказалась от евроинтеграционного курса. Мы же хотим парафировать в этом месяце соглашение? Мы хотим подписать его после выборов? Мы хотим, чтобы оно вступило в силу через определенный период? А это тактические вещи, на которые можно было бы реагировать по-другому, не ухудшая и до того сложную ситуацию. Это касается и ЕС-овской стороны, баланс должен быть взаимный. Думаю, что в проигрыше обе стороны. Я бы просто перевернул страницу. Думаю, что это закончится, как обмен "любезностями". И решил бы, что перезагрузка, о которой говорил первый вице-премьер Хорошковский, должна быть приоритетом. Такие вещи технически тактические, на них не следует обращать внимания. Нам каждый день необходимо иметь перед глазами свою стратегическую перспективу и не зацикливаться на вещах, которые ее отодвигают. О ротации посла, это плановая вещь, обычная дипломатическая практика. У нас практика ротации - четыре-пять лет. Срок ротации господина посла ЕС приближается (он был назначен послом в Украину в 2008 году - УНИАН). В странах ЕС все планируется заранее. Поэтому я думаю, что уже его преемник начал активно готовиться к приезду в Украину.

Маша Мищенко