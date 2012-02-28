В МИД с растущим удивлением наблюдают за «украинизацией» посла ЕС

В МИД Украины заявляют, что с растущим удивлением наблюдают за публичными высказываниями посла ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ, которые с каждым месяцем все меньше соответствуют тому, что по устоявшимся в международном общении традициям могут себе позволить дипломаты.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно публичной деятельности посла ЕС в Украине.

«От ситуации вокруг будущих выборов мэра города Киева до состояния инвестиционного климата в Украине – все то, что обычно является предметом обсуждения украинских граждан, политиков и экспертов, регулярно становится поводом для комментариев и оценок человека, официальные функции которого состоят в представлении дипломатических интересов интеграционного объединения иностранных государств.

Вопрос даже не только в тональности высказываний посла ТЕЙШЕЙРЫ, а в том, что тот, кто был направлен в Украину как дипломат, и именно в таком качестве воспринимается и в Брюсселе, и в Киеве, самовольно стремится превратиться фактически в участника украинских внутриполитических процессов и публичного дискурса. Мы бы спокойно и даже с радостью наблюдали за «украинизацией» господина ТЕЙШЕЙРЫ, если бы его политологические оценки и суждения воспринимались украинскими гражданами и СМИ как его личное мнение, а не официальная позиция 27 стран-членов Европейского Союза», - отмечают в МИД Украины.