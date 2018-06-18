38 причалов Черноморского флота для крымских властей не больше, чем 38 попугаев?

«А в попугаях я длиннее!!!» Удав «38 попугаев», Г. Остер

Чем ближе президентские выборы у наших соседей, тем «красочнее» ленты сообщений из Украины. Это и «сырная война», и цены на газ, и зона свободной торговли в СНГ, и изучение украинского языка и истории в украинских школах, и еще много различных сенсационных и не очень сообщений. Складывается впечатление, что масс-медиа и часть украинских чиновников делают все возможное для победы «единственного» достойного кандидата на этих выборах, давая материалы для обсуждения маргинальной прослойке электората и помогая «национальному лидеру» соседей лепить образ внешнего врага, который еще трепыхается, но уже почти побежден. Еще раз подчеркну – это такое впечатление. Не хочется думать, что кто-то в Украине специально так делает! Видимо это случайное совпадение…

В одном ряду с перечисленными топ-новостями оказалось февральское заявление первого заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея Савенкова, которое в новостных лентах вышло под заголовками: «ЧФ РФ в Севастополе незаконно использует 38 причалов?», «Севастополь требует от «российских братьев» компенсации за 38 причалов», «Севастополь хочет забрать у Черноморского флота РФ 38 причалов». (Согласитесь, что для части российского электората такие заголовки перед выборами это нечто…). Понятно, что новостным каналам и агентствам важны рейтинги, поэтому название новости не всегда соответствует ее содержанию. Поэтому рассмотрим, что в действительности сказал чиновник.

Сергей Савенков в ходе посещения ГП «Севастопольский морской торговый порт» заявил: «К сожалению, совсем недавно мы выяснили, что 38 причалов, которые используются Черноморским флотом Российской федерации, не вошли в межправительственное соглашение. Поэтому сейчас ставится вопрос о том, что нужно их или вернуть городу, или предоставлять за них какую-то компенсацию». Он также отметил: «Исторически сложилось так, что более 50 процентов причальных стенок занимает наш любимый Черноморский флот Российской Федерации. Все меняется, город развивается, он заинтересован, чтобы это развитие было быстрым, комфортным для жителей и гостей города. Сейчас России сделано предложение о том, что многие причалы и территории не загружены и не используются так, как должны использоваться. Это, конечно, межгосударственный уровень, Президентам нашим решать эти вопросы. И, конечно же, Россия в приоритете, России предлагается осваивать эти территории, инвестировать в них для того, чтобы город и порт развивался, не только в военном направлении».

То есть, севастопольский чиновник не предлагал забрать причалы и не требовал компенсации за них. Он подчеркнул, что это вопросы межгосударственные, и должны решаться на уровне Президентов (к сожалению, некоторые российские СМИ, растиражировав одну часть заявления, про другие части забыли). Казалось бы, больше комментировать нечего… Однако, существует ряд серьезных «но».

Самый серьезный вопрос - это вопрос о незаконности использования 38 причалов Черноморским флотом РФ. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины регулируются «Соглашением между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», «Соглашением между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота» и «Соглашением между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о взаимных расчетах, связанных с делением Черноморского флота и нахождением Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины». Все три соглашения были подписаны российской и украинской сторонами 28 мая 1997 г. и вступили в силу в 1999 году.

Указанные документы имеют рамочный характер и при определении конкретных вопросов отсылают или к украинскому законодательству, или к отдельным соглашениям между сторонами.

Соглашение о расчетах за ЧФ определяет основные параметры аренды, но все же это соглашение не является договором аренды. Согласно со статьей 2 этого договора условия использования Черноморским флотом РФ объектов ЧФ определены следующим образом: «Украинская сторона передаёт Российской стороне в аренду ... Российская сторона использует арендованные земельные участки, размещённые на них объекты береговой инфраструктуры и акватории бухт в соответствии с действующим законодательством Украины». Порядок использования арендованных объектов в Украине определяется Законами Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» и «Об аренде земли». Оба этих закона устанавливают, что аренда – это основанное на договоре срочное платное владение.

Согласно украинского законодательства существенными условиями договора аренды (без которого аренда невозможна) являются: точное описание объекта аренды; срок действия договора аренды; арендная плата с указанием ее размера, индексации, форм и сроков платежа; условия использования; условия сохранения состояния объекта аренды; условия и сроки передачи; условия возвращения; существующие ограничения; определение стороны, которая несет риск случайного повреждения или уничтожения объекта аренды или его части; ответственность сторон.

Положение этих законов в части оценки арендованной земли и имущества полностью совпадает с содержанием статьи 6 (2) Соглашения о разделе, в котором речь идет о порядке оценки состояния, приеме и передаче объектов.

Таким образом, пакет соглашений о ЧФ и ЧФ РФ, кроме договоренности о разделе боевой техники ЧФ, представляет собой договоренность о временном пребывании ЧФ РФ на территории Украины на правах аренды в соответствии с действующим законодательством Украины. Однако, до настоящего времени нет ни одного договора аренды ни одного объекта, ни одного квадратного метра территории Украины, которые в настоящее время используются ЧФ РФ.

Договоров аренды нет, так как изначально не выполнены инвентаризация и оценка стоимости объектов и земельных участков, подлежащих аренде, согласно требованию части 2 статьи 6 Соглашения о параметрах раздела ЧФ. Именно отсутствие договоров аренды на объекты и земельные участки, оговоренные в Приложениях №2 и №3 Соглашения о параметрах раздела ЧФ, и использование объектов и земельных участков не предусмотренных этим соглашением, даёт полное основание утверждать, что ЧФ РФ незаконно использует все объекты и земли в Севастополе и в Крыму, а не только 38 причалов.

С этой точки зрения очень показательно заявление полномочного представителя Генеральной прокуратуры РФ в Украине по делам Черноморского флота Игоря Лебедя в интервью газете «Флаг Родины»: «С юридической точки зрения неправильно говорить о том, что базовый матросский клуб или, например, другие стационарные объекты, такие как береговые базы или воинские части, являются территорией России. Территорией России являются только боевые корабли (и самолёты), всё остальное находится у Российской стороны лишь на правах аренды» (Интервью И. Лебедя газете «Флаг Родины» 27 августа 1999).

В заявлении чиновника Савенкова меня еще удивило, что Севастопольская городская государственная администрация совсем недавно выяснила, «что 38 причалов, которые используются Черноморским флотом Российской федерации, не вошли в межправительственное соглашении». То есть, думали, что все в порядке, а тут такой конфуз!

Можно было бы предположить, что единственный способ решить данную проблему – провести инвентаризацию объектов флота совместной комиссией на основании Договора «О взаимодействии в процессе проведения инспекционных мер в местах дислокации воинских формирований Черноморского флота на территории Украины».

И тут возникает следующее «но»…

Практически с момента подписания базовых договоров украинская сторона не оставляла попыток договориться с РФ об инвентаризации объектов ЧФ. Однако, понимания по этому вопросу долгое время не находила.

Изучая этот вопрос и работая с официальными сайтами, скажу, что инвентаризация земельных участков проводилась, как минимум, с 2003 года.

Определенный прогресс был достигнут в июне 2009 г. Тогда был согласован алгоритм поэтапного оформления результатов работ по инвентаризации земельных участков, который предусматривает визирование материалов инвентаризации группой украинских и российских экспертов. Сторонами было согласовано, что проблема юридического оформления аренды будет решаться в несколько этапов. Сначала проводится предварительное согласование с российской стороной результатов инвентаризации. Далее эти результаты рассматривает Государственный комитет по земельным ресурсам Украины. Затем МИД Украины отправляет нотой материалы инвентаризации в МИД России, которое передает их в российское Минобороны, где документы проходят еще одно согласование. После этого согласованные материалы опять отправляются нотой в МИД Украины. Обмен нотами фиксирует согласие сторон на результаты инвентаризации. Проблема заключается в том, что отмеченная процедура не устанавливала сроков и являлась только начальным этапом юридического решения вопросов аренды (это через 12 лет после подписания базовых соглашений!!!), поскольку по завершении инвентаризации в соответствии с законодательством Украины необходимо заключение прямых соглашений между субъектами арендных отношений.

В июле 2011 года председатель фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко сообщил, что ФГИ намерен в конце июля – начале августа текущего года начать инвентаризацию недвижимости и земель, находящихся в пользовании Черноморского флота России в Украине.

По его словам, Кабинет министров Украины 20 июля внес изменения в порядок проведения инвентаризации недвижимого имущества, используемого Черноморским флотом России на территории Украины, которые позволяют фонду начать проведение инвентаризации. «Начнем (инвентаризацию) то ли в июле, то ли в начале августа», – сказал г-н Рябченко.

В течение 6-7 октября 2011 года работниками регионального отделения ФГИ в АРК и Севастополе, а также представителями со стороны Российской Федерации осуществлена инвентаризация100 объектов недвижимости.

Возникает вопрос – почему чиновники городской государственной администрации совсем недавно выяснили про причалы ЧФ?

Вот такой «театр абсурда» – в течении, как минимум, девяти лет Украина начинает проводить инвентаризацию (за бюджетные деньги) земель и объектов Черноморского флота на своей территории, а городская государственная администрация «не в курсе».

Следующее «но»: оказывается всего за два дня осуществлена инвентаризация 100 объектов недвижимости. Такими темпами, еще до конца 2011 года инвентаризация должна была закончится.

Однако, комментируя заявление С. Савенкова, 17 февраля 2012 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил: «инвентаризация объектов ЧФ продолжается. И пока она не будет закончена, пока соответствующие члены комиссии не подпишут акты, говорить о чем-то таком преждевременно». Более того, все предыдущие инвентаризации (начиная с 1997 года) российская сторона не признает.

Следует учесть что все процедуры по инвентаризации проводились Украиной по согласованию с РФ.

Так, на пример, 23 августа 2007 года советник посольства России в Украине Владимир Лысенко в Киеве подчеркнул, что Россия в качестве жеста доброй воли согласилась на проведение инвентаризации объектов ЧФ в Крыму, чего добивался официальный Киев.

10 июня 2009 председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил: «Следует также упомянуть наше сотрудничество по инвентаризации земельных участков, арендуемых флотом. Речь идет об уточнении и сверке их параметров, это важно и для органов землепользования Украины. Буквально накануне заседания подкомиссии специалисты двух стран согласовали схему выверки и одобрения документов инвентаризации».

Таким образом, официальные лица РФ заявляют о согласованной работе по инвентаризации. «А воз и ныне там!» Напомню, на сегодня нет ни одного договора аренды ни по одному объекту!

В чем С. Савенков прав, так это в том, что ЧФ РФ использует не только объекты и земельные участки, которые Украинская сторона должна передать во временное пользование Российской стороне, но и те, которых нет в Соглашении о параметрах раздела ЧФ.

Более того, незаконно пользуясь объектами и землями Украины, ЧФ умудряется часть этих объектов сдавать в аренду.

В частности, с ООО «Акар» заключено соглашение сроком до 29.05.2017 года об аренде дома площадью 232 кв.м и причального фронта в Южной бухте общей длиной 175 м под стоянку кораблей и катеров, а также об аренде части дома общей площадью 1188 м в в/ч 13140 под торговое представительство. С ООО «Новые технологии» на тот же период заключено соглашение об аренде военного городка № 84 (общая площадь помещений 1698 кв.м, причальных сооружений 2160 кв.м) и военного городка № 210 для организации яхт-клуба.

Вот еще ряд заведений, расположенных на объектах ЧФ в центре Севастополя:

- бар-ресторан «На рейде» (площадь 270 кв.м) по адресу: Севастополь, пл. Нахимова, 2 (военный городок № 236). Фактическим землепользователем является 175 центр морской и физической подготовки ЧФ;

- бар-ресторан «Ностальжи» по адресу Севастополь пл. Ушакова, 1 (военный городок № 175). Фактическим землепользователем является Матросский клуб ЧФ РФ;

- кафе-бар «Арсенал» по адресу м. Севастополь ул. Ленина, 11 (военный городок № 100). Фактическим землепользователем является Музей КЧФ РФ и другие.

По оценкам экспертов, всего полностью или частично арендуется около двухсот объектов на территории военных городков ЧФ РФ. Это при том, что еще в 2005 году министр обороны России Сергей Иванов по окончании переговоров со своим украинским коллегой Анатолием Гриценко заявил: «Что касается субаренды отдельных объектов Черноморского флота, то к 1 марта 2006 года субаренды не будет, вопрос будет закрыт».

Понятно, российскую сторону устраивает такое положение дел – Севастополь и часть Крыма остаются если не российской территорией, то, по крайней мере, подконтрольной России зоной. Поэтому и не принимаются российской стороной итоги инвентаризаций. Поэтому не подписан ни один договор аренды. Кроме того, на «неучтёнке» можно хорошо заработать флотским функционерам сдавая в субаренду (и продавая) имущество и земли Украины.

Объективности ради, необходимо отметить, что не только «россияне» зарабатывают на «неучтёнке». Руководитель крымского Рескомзема Александр Чабанов сообщил, что для проведения денежной оценки земельных участков, используемых ЧФ, расположенных за границами крымских населенных пунктов, необходимо около 3,5 млн грн. А какие суммы выделялись для предыдущих инвентаризаций? И где эти деньги, если российская сторона эти инвентаризации не признает? Кто наказан?

Удивляет другое – тишина и спокойствие в рядах украинских властей (не только нынешних, но и предыдущих), нежелание (или боязнь) громко заявлять про игнорирование Кремлем им же подписанных договоров и справедливое требование в выполнении взятых на себя обязательств.

Дмитрий Штыбликов, директор международных программ Центра «Номос», Севастополь