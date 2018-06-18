Порошенко. Оранжевая ворона в стае бело-синих

Того, что такой амбициозный человек, как Петр Порошенко, может вернуться во власть, не исключал никто. Вопрос в том, на каких условиях и с какими перспективами.

В последнее время Петр Алексеевич не позволял себе надолго отлучаться из поля зрения политически активной публики в Украине. Он не пропускал эфиры у Шустера, появляясь там едва ли не ежемесячно. Он тратил часы вечернего времени в яростных спорах с оппонентами. И было видно, что при новой власти бывший соратник Ющенко никому особо не кланяется в ноги.

Тем не менее, должность Петру Алексеевичу предложили. Что за этим стоит?

Я смотрела практически все политические ток-шоу с участием Петра Порошенко и очень часто ловила себе на мысли, что, окажись в студии, обязательно нажала бы кнопку поддержки.

Обсуждая налоговый кодекс в связи с пенсионной реформой, он назвал политиков бездельниками, которые не умеют толком тратить налоговые отчисления предпринимателей, но заметил при этом, что в кризис богатые должны платить больше налогов. «Вертикаль власти - не самоцель, это инструмент», - наставлял Порошенко не то зрителей, не то Банковую.

Любопытно, что когда на программе речь зашла о диверсификации газовых поставок, он сумел посадить и спикера нефтегазового правительственного блока Константина Бородина, и саму Инну Богословскую. Порошенко убеждал, что нужно построить терминал для сжиженного газа и нам даже Катар предлагает.

- Катар хочет иметь право собственности на этот терминал, - возмущалась Инна Германовна.

- Крупнейший поставщик сжиженного газа хочет иметь право собственности. О, ужас! - с притворным испугом повторил Порошенко.

- Да, ведь это зависимость. Ведь поэтому нас Россия раком поставила, - горько константировала Богословская.

- Меня не ставила, - вальяжно заметил в ответ собственник нескольких заводов в России.

Говоря о ЗСТ, он практически повторял то, что говорили нам послы и лидеры западных держав. Он ждал, всячески прогнозировал подписание соглашения о ЗСТ еще в 2011 году и убеждал власть решить проблему с Тимошенко. А когда Елена Бондаренко попыталась что-то возразить, то осадил ее тем, что говорил по этому поводу с Баррозу, Ромпеем, Эштон и лидерами фракций Европарламента. Петр Алексеевич, который публично назвал невозможность подписать договор об Ассоциации преступлением, через два месяца после этого собирает свой узелок и идет в правительство Азарова. Конечно, подобное назначение тянет целый ряд вопросов. Первый. Что Порошенко сможет сделать в далеко не ключевом министерстве при первом вице-премьере Валерии Хорошковском и министре финансов («семейном») Юрие Колобове? Второе. Как будет выстраивать отношения с коллегами по олигархическому цеху?

«Украина - остров непрофессиональности», - заметил в одном из эфиров Порошенко. Но станет ли он одиноким воином на острове непрофессиональности?

Что будет делать Петр Алексеевич в случае назначения на пост министра: пытаться делать реформы или охранять и приумножать имущество? Об этом мы спросили экспертов.

Анатолий Гальчинский, один из крупнейших авторитетов в макроэкономике, советник президента Кучмы в 1994-2004 годах: Я очень положительно отношусь к двум последним назначениям: и к Петру Порошенко на посту министра экономики и к Валерию Хорошковскому в роли первого вице-премьера. Петр Алексеевич - уже представитель новых менеджеров. Это еще не то поколение, которое мне хотелось бы увидеть у руля страны, но лучше, чем те, кто сейчас при власти. Я работал с ним в Нацбанке - и Порошенко казался мне человеком очень думающим и креативным.

Я не верю, что возможны серьезные трения с Администрацией Президента, потому что эти назначения самой Администрации Президента. Они представители новой частной экономики. Люди бизнеса, даже имея бизнес в России, боятся интеграционных политических связей с Россией, поэтому я верю в их западную направленность.

Борис Кушнирук, экономический эксперт: Само министерство экономики в выстроенной системе управления вряд ли можно считать очень важным. Хотя Петр Алексеевич человек амбициозный и он будет пытаться усилить его влияние. Каким образом он это сделает, учитывая, что оттуда забирают даже право проведения тендеров, не знаю. Думаю, что оно могло бы выступить генератором системы реформ. Реформы по сути своей не отраслевые мероприятия, а серьезная комплексная работа. Экономическая реформа связана с социальной сферой, ЖКХ связана с системой покупок в тепловой энергетике. Системные реформы всегда синтезированные.

Теоретически Порошенко тянет на роль генератора системного подхода к реформам. Сможет ли он реализовать это практически? У меня есть сомнения. Хотя попытки он будет делать. Не исключаю, что у него есть прицел попасть на пост премьера. После выборов он захочет попытаться стать компромиссной фигурой от большинства и оппозиции.

Владимир Лановой, директор Центра рыночных реформ: Ничего обнадеживающего в назначениях на посты вице-премьера и министра экономики я не вижу. Вектор движений экономической политики задан. Модель направлена на обогащение отдельных кланов. Все стратегии, все бюджетные и налоговые новшества подчинены этому.

В стране ресурсов нет, валюты нет, люди прячут валюту дома, никто не заинтересовывает людей. У власти нет никакого уважения к гражданам, и к этой власти нет никакого доверия как к партнерам. МВФ сказал, что не будет валютной поддержки. Нет открытости, нет честности и свобод. Не будет роста, пока целью людей у власти является вектор на обогащение. Все, что должно было сделать правительство — уйти в отставку. Власть должна была обговорить ситуацию и провести срочные изменения и в соответствии с этим формировать правительство. Коррупция тянет обеднение людей.

Молодежь едет за границу, пенсионерам не индексируют пенсии. Чиновничество и крупный бизнес просто грабят бюджет. Как грабят, спросите вы? Колоссально наглая теневая приватизация. Вытягивание прибыли из госпредприятий. Монополизация стала правилом для украинских рынков. Всех - сырьевых, энергетических. Всплески возрастания имущества миллиардеров это подтверждает. И нет никакого противодействия. Проходит масштабное извлечения добавленной стоимости в пользу богатых людей. И что в этих условиях сделает Порошенко? Каков смысл точечных кадровых изменений, если на самом верху не понимают, какие цели ставят в управлении государством.

Маша Мищенко