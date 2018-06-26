Россия: провокация от имени и по поручению фаворита президентской гонки

Руководитель избирательного штаба Владимира Путина режиссер Станислав Говорухин написал открытое письмо «украинским СМИ».

Доверенное лицо «лидера нации» потребовало вернуть Крым России. А заодно: и Одессу, Луганск, Харьков. Более того, заявил, что «передача Крыма в 1954 году, а затем его нынешнее пребывание в составе Украины является самой яркой исторической несправедливостью по отношению к России и русскому народу».

Господин режиссер в своих политических фантазиях превзошел все, что до него было сказано российскими «друзьями Украины». «Украина была бы действительной, а не показной сестрой России, если бы при разделе СССР нашла возможность вернуть России Крым или хотя бы Севастополь. Никто и никогда бы в таком случае не торговался с ней о ценах на газ – мы отдали бы, я уверен, Украине последнюю рубашку», - написал Станислав Сергеевич.

«Последнюю рубашку» – это искренне, от всей души, по-русски! Особенно когда газ для славян-братьев-украинцев самый дорогой в мире...

Дальше, аппетиты автора «Ворошиловского стрелка» возрастают: «Крым можно вернуть только вместе с Украиной». «Самое лучшее из того, что мы можем придумать: сделать все, чтобы Украина сохранилась в общем экономическом, религиозном, культурно-историческом пространстве с Россией», - продолжил он.

Режиссер Говорухин уверен, что, «сражаясь за Крым» 250 лет, погибли (наверно, он считает только русских) «не менее 4 миллионов человек. Могут ли несколько капель чернил в 1954, 1991 и 1997-99-м гг. растворить в себе эти потоки крови?»

В общем, Медуза Горгона в штанах… Одним письмом уничтожил украинский суверенитет и государственность. Ну, как говорится, чем ближе дата президентских выборов в России, тем радикальнее, агрессивнее говорят политики.

Однако оказалось, дотошные журналисты узнали, что ни Станислав Говорухин, ни Владимир Путин формально к этим провокационным заявлениям отношения не имеют.

Вся эта «провокационная политическая грязь» вытекла из под пера экс-депутата Государственной думы, директора института стран СНГ Константина Затулина. Ныне нештатного советника «по Украине» руководителя предвыборного штаба Путина Станислава Говорухина.

Об этом Затулин заявилв интервью одной из московских газет.

Правда, Затулин объяснил, что «текст письма он согласовал с Говорухиным». И еще: «Это личная точка режиссера, а не мнение кандидата в президенты, премьер-министра Владимира Путина».

Итак, Константин Затулин, выбравшись из политического нафталина, вновь изумрудом засверкал в качестве идеолога российской внешней политики. И это при том, что его на дух не переваривают и МИДе РФ.

Во всяком случае, все его акции вмешательства во внутриполитические процессы в Нагорном Карабахе, в Грузии, в Украине, в Таджикистане, в Белоруссии никогда не были позитивно оценены в ведомстве Сергея Лаврова.

Более того, известный журналист Матвей Ганапольский считает Затулина «главным разрушителем СНГ». «Вы сколько несчастий принесли СНГ, и во многом благодаря вам СНГ находится в таком плачевном состоянии», - заявил журналист в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как известно, Кремль отказал Затулину в праве в шестой раз стать депутатом Государственной думы. Тренд сменился. Другие идеологи «по Украине» заняли депутатские кресла.

Правда, лица другие, но идеи прежние. Чего только стоит председатель комитета по международным делам Алексей Пушков – известный украинофоб, российский антиоранжевый телевизионный шакал Табаки, прихвостень Шир-Хана, выливший на Украину тонны пропагандистской грязи. Кстати, на следующей неделе он, вместе с новым спикером Государственной думы, господином Сергеем Нарышкиным, приедет в Киев восстанавливать межпарламентские российско-украинские связи.

Восставший из пены, добровольный помощник доверенного лица Владимира Путина Константин Затулин не просто провокатор. Его Институт стран СНГ никакого отношения к науке не имеет. Это обычная PR-контора, которая делает бизнес на «крови и слезах» людей в Грузии, Южной Осетии, Крыму, Нагорном Карабахе, Приднестровье.

Это Затулин в апреле 2009 года в Харькове призвал к походу против украинцев, заявив, что в интересах российской политики «необязательно Украина должна сохраняться как государство». Тогда антиукраинская свора в Харькове (вместе с нашими родными преторианцами) поставил цель, как заявил в своем докладе Затулин, – бороться с Украиной, «как с главным конкурентом на постсоветском пространстве».

Пиар-провокатор Константин Затулин специалист опытный, с большим стажем. В счастливом прошлом, когда его покровителями были мэр Москвы Юрий Лужков и спикер Госдумы Борис Грызлов, пользуясь своей близостью к ним, он блестяще выдавал свои коммерческие и финансовые интересы за интересы Родины – России. Похоже, и сегодня Станислав Говорухин стал жертвой его грязного бизнеса.

Тем не менее, письмо в «украинские СМИ» господина Говорухина обусловлено внутрироссийскими проблемами. Причина его появления – президентские выборы в России, которые состоятся уже 4 марта. Никакого политического заказа на письмо Говорухина-Затулина не было. Видимо, был политический приказ.

Сколько российских избирателей проголосуют за Владимира Путина, узнав, что Крым и Севастополь скоро будет принадлежать России!? Ведь самое любимое выражение Путина: «А он не враг нашего дела!» Но такой патриотизм, как писал Оскар Уайльд, «это религия бешеных».

К слову, в войнах за Крым действительно погибли миллионы людей. Но среди убитых на крымской земле миллионы офицеров, солдат и матросов – казахов, евреев, русских, башкир, татар, украинцев, грузин, узбеков, армян. Их имена история не помнит. Это те, о которых поэт писал: «неизвестный солдат». То есть, крымская земля не только русской, но и украинской кровью полита, как и кровью других народов.

Господин Говорухин! Конфуций говорил: «Прежде, чем мстить, надо вырыть две могилы». Россия, вероятно, последняя империя мира, которая «принуждает к миру», борется (как и Советский Союз) за мир во всем мире.

Или как писал Брехт: «Все немцы умные, честные и вдобавок национал-социалисты». С точностью повторяя, но лишь о русской политической элите: они «добрые, талантливые, умные, но с имперским сознанием исторического реванша».

Короче, если политики из пыльных сундуков достают географические карты – жди войны и береги зубы.

Виктор Тимошенко, Москва