Инвестора скандального строительства приглашают в Киев - пообщаться

Представители Киевской городской организации партии «Гражданская позиция» возмущены заявлениями одного из инвесторов незаконного строительства в буферной зоне Софии Киевской, президента строительной компании «Нью Глобал Энтерпрайзес Компани» Пола ВОТЕРСА, который в интервью газете «Комсомольская правда» в Украине» назвал проект строительства жилого комплекса «Fresco Sofia» по ул. Гончара, 17–23 «безупречным с точки зрения законодательства», а протесты активистов общественных организаций и киевлян-защитников исторического центра Киева – «работой, за которую им платят деньги».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации партии «Гражданская позиция».

В партии напоминают, что по этому проекту уже существует целый ряд решений, в том числе протест прокуратуры г. Киева и решение Киевского городского совета, которые обязывают застройщика приостановить строительные работы. А люди, которые якобы получают деньги за протесты, рискуя своей жизнью и здоровьем, неоднократно становились на пути строительной техники, чтобы остановить разрушение Собора и фасадов близлежащих домов. Кроме того, непонятно, почему застройщик до сегодняшнего дня так и не предъявил общественности всю разрешительную документацию этого «идеального проекта», а всячески защищает его от разгневанных киевлян силами специально нанятых молодых людей, выдающих себя за охранников строительной площадки.

«Очень похоже, что господин ВОТЕРС не очень понимает духовного и культурного значения Софии Киевской для киевлян и исторической ценности этого уникального комплекса как культурного наследия человечества, иначе он бы просто не говорил таких бессмысленных вещей. Этот бизнесмен вкладывает деньги в разрушение истории другого государства с целью получить прибыль, при этом называя себя «инвестором». Такое отношение к нашим духовным традициям мы считаем неприемлемым», – сообщили в Киевской городской организации «Гражданской позиции».

В «Гражданской позиции» считают, что прежде чем делать подобные заявления, П.ВОТЕРСУ нужно было бы воочию увидеть результаты этой варварской застройки, в том числе, ознакомиться с выводами многих экспертных организаций, например, Института геологических наук и ЮНЕСКО, которые неоднократно рекомендовали прекратить строительство, поскольку оно влечёт повышение уровня грунтовых вод, что может привести к разрушению фундамента собора.

«Мы приглашаем господина ВОТЕРСА в Киев пообщаться с киевлянами, чьи дома были повреждены в результате этого строительства, а также узнать больше о старейшем на территории Киевской Руси соборе, чтобы хотя бы приблизительно понять, что значит София для киевлян. Не нужно рассматривать проблему исключительно сквозь призму собственных бизнес-интересов», – отметили в Киевской городской организации партии.

Справка УНИАН. Киевский городской совет решением № 419/1829 от 15 июля 2004 года передал земельный участок по ул. Олеся Гончара, 17–23 в Шевченковском районе г. Киева ООО «Инвестиционно-строительная группа» для строительства элитного жилого комплекса. Это вызвало многочисленные протесты общественности, поскольку данный земельный участок расположен в охранной зоне Национального историко-культурного заповедника «София Киевская», входящего в список Всемирного культурно-исторического наследия ЮНЕСКО.

В марте 2009 года прокуратура г. Киева внесла предписание с требованием отменить разрешение на выполнение строительных работ, выданное ООО «Инвестиционно-строительная группа» от 6 июня 2008 года, и опротестовала решение Киевского горсовета от 15 июля 2004 года о предоставлении этого земельного участка как противоречащее положениям Земельного кодекса Украины и Закона Украины «О планировании и застройке территорий».

В июле 2011 года Киевсовет приостановил строительные работы в пределах улиц Ирининская, Рейтарская, О. Гончара, Большая Житомирская, Михайловская и Михайловский переулок, входящих в буферную зону Софийского собора. Мораторий должен действовать до утверждения охранной зоны Софийского архитектурного ансамбля.

22 ноября 2011 года Окружной административный суд Киева по делу относительно решения Киевсовета о выделении земли под строительство жилого комплекса по улице Олеся Гончара, 17–23 в буферной зоне Национального историко-культурного заповедника «София Киевская» принял постановление об остановке строительных работ на объекте на время рассмотрения дела.

Однако уже 1 декабря 2011 года суд отменил своё определение о приостановлении строительства, несмотря на многочисленные протесты общественности и предостережения ЮНЕСКО.

В список мирового культурного наследия ЮНЕСКО в Украине входят: Национальный историко-культурный Киево-Печерский заповедник (Киево-Печерская Лавра), Национальный заповедник «София Киевская», исторический центр Львова, буковые леса в Карпатах и часть геодезической дуги Струве, проходящая через территорию страны.

Включение объектов в список культурного наследия ЮНЕСКО способствует их популяризации и обеспечивает приоритетность при привлечении финансовых средств для поддержания их в надлежащем состоянии.

Одновременно, в августе 2010 года пресс-секретарь ЮНЕСКО Сью УИЛЬЯМС отметил, что в ЮНЕСКО рассматривают возможность внесения Национального заповедника «София Киевская» в так называемый чёрный список объектов, находящихся под угрозой разрушения. «Причиной этого является возведение элитных жилых домов на улице Гончара и Пейзажной аллее. Эти улицы расположены в прилегающих к заповеднику буферных зонах, поэтому строительство там запрещено. Противники возведения жилого дома на Пейзажной аллее добились остановки строительства, однако представители компании-застройщика заявляют, что не намерены отказываться от своих планов», – отмечала 4 августа 2010 года газета «Коммерсантъ-Украина».

Если после внесения «Софии Киевской» в чёрный список застройка буферных зон не прекратится, заповедник может быть исключён из списка мирового культурного наследия ЮНЕСКО.