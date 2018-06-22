Московский звон Северного потока

С момента запуска газопровода «Северный поток» через него прошло 1,05 миллиардов кубометров газа, сообщают российские СМИ. Как известно, Северный поток был запущен 8 ноября прошлого года.

Следовательно, за два с половиной месяца – 1 млрд. кубометров. Такими темпами за год через Северный поток прошло бы меньше 5 млрд. кубометров газа.

Выходит весьма негусто в сравнении с 104,2 млрд. кубометров, которые были прокачаны через территорию Украины в прошлом, 2011 году, когда Северный поток уже начал работать.

Раньше Газпром планировал, что в 2011 году через тот газопровод будет прокачано в полутора раза больше газа. Согласно этим же планам, в 2012 году через Северный поток должно пройти лишь 10,4 млрд. кубометров и 37,82 млрд. – в 2013 году.

Это прогнозы, их цена - невелика. Например, еще осенью прошлого года заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев прогнозировал, что в 2012 году объемы поставок газа через Северный поток будут составлять 27,5 миллиардов кубометров. Сейчас прогнозируют 10,4.

Но и это – капля в море, учитывая истерику, которую устраивали многочисленные политики в Украине после введения Северного потока в действие. Ведь многие из них с криками «все пропало» пытались легитимизовать сдачу украинской ГТС России.

Одна из главных проблем российского газопровода – нехватка газохранилищ, которые нужно арендовать за достаточно большую цену. Без надлежащего размера газохранилищ по Северному потоку никогда не пройдут обещанные кубометры. Ведь поддерживать объемы поставок газа на максимальной мощности трубопроводов невозможно из-за сезонной неравномерности.

Газпром планирует в будущем выйти на объем газохранилищ в 7% от годового экспорта (то есть около 10 млрд. кубометров).

На этом фоне украинские газохранилища, размером свыше 30 млрд. кубометров, выглядят колоссальными.

Кроме того, использование сжиженного газа и возобновляемых источников растет в Европе в геометрической прогрессии. Завод по получению сжиженного газа строится (за арабские деньги) даже в преддефолтной Греции.

Газпром вынужден реагировать на эти тенденции. Недавно он подписал с пятью крупными европейскими покупателями газа соглашение о скидке на российский газ по долгосрочным контрактам – собственно, то, чего добивается Украина. Как пишет австрийская пресса, скидка достигает 40-50 долларов за каждую тысячу кубометров в объемах 35 млрд. кубометров, то есть составляет в целом 1,4-1,75 млрд. долларов на год.

По данным российской газеты «Ведомости», между Газпромом и Nord Stream заключен договор, который предусматривает определенные объемы поставок газа по трубопроводу, причем независимо от своих возможностей Газпром будет оплачивать транспортные услуги. Таким образом, избыток транзитных возможностей, которого любой ценой добивается Газпром, выливается для него в избыток расходов.

Между тем от руководства Газпрома раздаются новые чудные заявления.

Как заявил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, строительство Южного потока начнется уже в декабре 2012 года, а не в 2013-ом, как планировалось раньше.

А между тем в газовой сфере Европы складывается интересная ситуация. По итогам прошлого года Европа сократила потребление газа на 44 миллиарда кубометров – около 7% всего потребления ЕС. На этот год ожидается избыток предложения газа в ЕС до 60 млрд. кубометров.

В настоящее время газовая цена в США под давлением сланцевого газа (в реальность которого Газпром долго не хотел верить) и теплой зимы упала до невероятно низких показателей и составляла на 20 января 2,343 доллара за MMBtu. MMBtu (показатель, рассчитанный на основе британских термических единиц) = 28,26 куб. м... То есть за 1000 кубометров в США в настоящее время платят 82,9 доллара – значительно дешевле, чем население самой России, не говоря о бизнесе. В Европе газ на спотовом рынке в настоящее время стоит около 300 долларов за 1000 кубометров.

Кому Россия будет транспортировать свой дорогой газ по Южному потоку, если и Северный поток стоит на две трети пустой?

Раньше Газпром сообщал, что Россия имеет лишь новых контрактов на поставки 22 млрд. кубометров по Северному потоку в год. Если эти контракты действительно где-то существуют, то, очевидно, не касаются первых лет работы газопровода.

В придачу глава концерна Алексей Миллер сообщил, что Газпром в ближайшие месяцы начнет разработку технико-экономического обоснования относительно третьей и четвертой ветвей газопровода "Северный поток".

Хотя еще полгода назад канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым заявила, что Германия не нуждается в «сверхимпорте газа и может обойтись без третьей, четвертой и пятой трубы Северного потока». По словам Меркель, дефицит энергии будет погашаться не за счет наращивания импорта, а за счет сокращения расходов и перехода на восстанавливаемые источники энергии. Кроме Германии на севере Европы, других больших потребителей нет. Куда тогда будут идти третья и четвертая ветвь? В Гренландию – греть белых медведей?

Похоже, сумбурные заявления российских чиновников не значат ровно ничего. Кроме попытки организовать психическую атаку на Украину с целью отобрать такой «ненужный», ну совсем, совсем ненужный им «музейный экспонтат» - украинскую газотранспортную систему.

В своих знаменитых «Пословицах русского народа» Владимир Даль приводит такую: «В Москве толсто звонят, да тонко едят». Как известно, поговорки – душа народа. А кто знает душу российского народа лучше, чем Даль – датчанин родом из Украины?

Похоже, переговорщикам с украинской стороны следует зазубрить наизусть эту поговорку, чтобы безошибочно различать такой звон.

Александр Палий, кандидат политических наук