Василий Шкляр: Другая нация при таких апокалиптических испытаниях давно бы исчезла с лица земли

Прошлогоднее вручение Шевченковской премии запомнилось демаршем одного из лауреатов - Василия Шкляра. Награжденный за роман «Чорний ворон. Залишенець», писатель отказался принимать премию. Этот шаг еще больше усилил внимание к Шкляру и его произведению, а еще заставил понять, что писателя интересует не только прошлое - он чувствует личную ответственность за то, что ждет нас в будущем. УНИАН обратился к писателю за интервью.

Василий Николаевич, как Вы можете оценить нынешних претендентов на Шевченковскую премию?

Мне не с руки давать оценку нынешним номинантам. Здесь есть определенный этический момент. Привлекает внимание другое - некоторые писатели, достойные этой высокой награды, на этот раз не выдвинулись на ее получение. Уже после первой регистрации претендентов на премию было видно, что их значительно меньше по сравнению с прошлыми годами. Это касается и других видов искусства, а в областях театра, кино - вообще нет ни одного соискателя. В этом есть интересный знак. Я лично такую ​​ситуацию предвидел, но сейчас не буду ее комментировать. Может, когда-нибудь потом.

Вы отказались в прошлом году принимать премию, пока не уволят Табачника. Табачника пока так и не уволили... Не пожалели ли Вы об этом шаге?

Нет, конечно. Для меня очень важно то, что премию мне присудил Шевченковский комитет. Там много выдающихся и авторитетных художников, чья оценка для меня дорога. А если кто думает, что я надеялся на немедленное увольнение Табачника и триумфальное вручение мне премии, то он ошибается.

Почему, по вашему мнению, Янукович не увольняет Табачника?

Очевидно, здесь не все зависит от него. Ведь против Табачника не выступал, наверное, только сам Табачник. Однако Президент отгородился от общественного мнения глухой стеной. Его обещание «услышу каждого» оказалось пустым звуком. Вы, наверное, помните, что едва ли не все лауреаты Шевченковской премии, почти сотня художников, после моего заявления выразили желание встретиться с Президентом. Была для того и весомая причина - 50-летний юбилей основания премии. Однако Янукович не захотел встретиться с культурной элитой нации, потому что догадывался, чего она будет добиваться. Такое пренебрежительное игнорирование целой плеяды выдающихся людей... Даже не знаю, что тут еще сказать. Сталин, и тот не решался так откровенно дистанцироваться от творческой интеллигенции.

И это является едва ли не самой большой проблемой - между властью и обществом отсутствуют даже намеки на какой-то диалог. А если нет диалога, то не может быть и понимания. Когда субъекты не общаются, им надо расстаться. И хорошо, когда они это сделают мирно.

По Вашему мнению, властям удалось окончательно уничтожить Юлию Тимошенко как политического оппонента или в конце концов она выйдет из этой ситуации победителем?

Юлия Тимошенко морально уже победила. Она сознательно пошла на эти испытания. Ведь имела все возможности выехать за границу и избежать заключения. Однако выбрала путь борьбы. То есть, путь победителя.

Как вам идея объединения оппозиции под Линой Костенко?

В символическом смысле - отличная идея. Ведь Лина Костенко давно стала символом нашей национальной совести. Думаю, именно это и имела в виду Юля Тимошенко, когда выбирала большую поэтессу как моральный ориентир. А говорить о Лине Костенко как о политике-функционере не приходится. Бог дал ей другое призвание.

Вы тоже наблюдаете лояльную и нелояльную оппозицию к власти?

Знаю, что вы имеете в виду, но слово «лояльный» относительно оппозиции вызывает кривую улыбочку. Т.е. иронию. В этом контексте «лояльный» у меня ассоциируется со словом «яловый».

Янукович отменил День свободы, вместо этого объединил его с Днем Соборности. Это правильное президентское решение, по Вашему мнению?

Это проявление слабости. Еще одна месть за Оранжевую революцию. Сильный, говорят, мести не жаждет. К тому же скрещивать День Свободы с Днем Соборности - это все равно, что объединить в один день Рождество и Пасху. Ведь праздники приурочиваются к конкретным историческим датам и событиям. И когда 22 января 1919 года был провозглашен Акт Соединения УНР и ЗУНР, то нужно уважать эту историческую дату как День Соборности, а не лепить к ней другие символы, какими бы благородными они ни были.

Олег Скрипкасчитает, что проблема украинцев в том, что они интроверты. А как считаете вы?

Проблема украинцев в том, что им выпал крайне тяжелый жребий через целый комплекс неблагоприятных исторических обстоятельств. Я не склонен искать причины поражений и неудач в национальном характере. Моя нация - сильная. Другая бы при таких апокалиптических испытаниях давно бы исчезла с лица земли.

Если украинцы такая сильная нация, почему они не могут победить эту власть?

Этот вопрос мне напоминает упрек некоторых литературных критиков по поводу романа «Черный Ворон». Если украинские повстанцы, говорят они, были такими сильными воинами, а враги такими плохими, то почему эти захватчики победили? Будто не ясно, что силы были неравными, что украинская освободительная борьба держалась на жертвенности рыцарей, которые всегда были в меньшинстве. Давайте еще спросим, ​​почему УПА, которая дала нам примеры невиданного героизма и жертвенности, не победила Сталина и Гитлера? А я вам скажу, что в конечном итоге - победила. Собственно благодаря этому меньшинству и сохранилась украинская нация. Однако этот комплекс неблагоприятных исторических обстоятельств, о котором я говорил, очень травмировал украинское сообщество. Поризнил ее, рассеял, нашпиговал чужаками и манкуртами, которые до сих пор воспринимают нашу независимость как досадную выходку судьбы. Поэтому борьба за Украину продолжается. Ту Украину, за которую пролиты реки крови.

Какую тенденцию Вы наблюдаете: Украинцы чувствуют себя счастливее или еще более несчастными?

В бытийном понимании украинцы вопреки всем невзгодам и трудностям чувствуют себя все счастливее. Ибо они внутренне становятся свободными и возвращаются к себе. К своим корням, к своей национальной памяти и сознанию. А чувствовать себя свободными и быть собой - это и есть счастье.

Наблюдаете ли вы хоть какую-ту гуманитарно-культурную политику в Украине?

Это не политика, а усердное старание угодить тому или другому электоральному сегменту. И презрение к природным запросам титульной нации.

Почему, по Вашему мнению, русофильские обещания так и не удались Януковичу и команде?

Потому что украинское руководство значительно слабее российского. Последние переговоры о газе показывают, что Кремль не воспринимает украинских чиновников серьезно. Такое впечатление, будто кот играет с мышкой. А здесь, на Печерске, случайно, кто-то топнет ногой, а потом сам же и трясется от того топота.

Что может сегодня объединить всех украинцев?

Украина. Не территория, а та, что в сердце. То есть чувство человеческого и национального достоинства.

Есть ли успехи с экранизацией Вашего романа «Черный Ворон»?

Говорить о масштабных успехах еще рано. Хотя работа не стоит на месте. Под экранизацию романа создан благотворительный фонд «Холодноярская Республика». Продолжаются переговоры с кинохудожниками, с людьми, которые могут принять результативное участие в этом проекте. Вскоре будет перевод романа на английском языке, а это даст возможность говорить о фильме на других уровнях. И я все же надеюсь, что волей провидения появится украинский режиссер, который адекватно воспроизведет «Черного Ворона» на экране.

Над интервью работала Оксана Климончук