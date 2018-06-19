Украинская ГТС как подарок к будущим выборам

Приближается 15 января - именно после этой даты планировалось возобновить украинско-российские газовые переговоры. Их предыдущий раунд был безрезультатным, но при этом продемонстрировал непоколебимость Кремля, как впрочем, и Киева. Одних контракт устраивает полностью (что вполне логично), других – категорически нет (что тоже вполне логично). Стороны неустанно повторяют, что для каждой из них сдача национальных интересов неприемлема. Тупиковая ситуация вуалируется традиционной фразой – идет конструктивный и продуктивный диалог, все в поисках компромисса. Он, как известно, заключается в полном выполнении Киевом требований Москвы. И диалог продолжается… Как и ранее, он периодически переходит якобы в конфликт. Его даже нагнетают, что сейчас и происходит. Но, несмотря на титанический труд двух «противоборствующих» команд в плане поддержания интриги, все выглядит следующим образом: «серые кардиналы» переговорного процесса, которые сидят явно не за круглым столом, все никак не могут разобраться в дивидендах, а некоторые из них посчитали чужие аппетиты непомерными. Вот когда окончательно раздерибанят «дружеский проект», вот тогда и вынесут вердикт: почем будет газ для Украины, вернее, для того, что от нее останется. Ведь ГТС, которая поставлена на кон, - не просто транзит и поставки голубого топлива, это – «волшебная палочка» мега-влияния на экономику Украины. Судя по последним поступкам наших верхов, они терять власть не хотят. Будем надеяться, особенно с учетом выборов…

О том, что газовый переговорный процесс идет согласно пословице «милые бранятся - только тешатся», говорят следующие факты.

28 декабря прошлого года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что с 1 января 2012 года Украина почти вдвое сократит объемы закупки российского газа, что вызвано ростом его стоимости. «Мы предупредили российских партнеров, что такую цену на газ наша экономика не выдерживает, и мы будем переходить на собственные энергетические ресурсы, - сказал министр. - Мы подали заявку на 27 млрд. кубометров газа, и с 1 января мы начинаем отбирать газ в соответствии с этой заявкой».

При этом, по словам Бойко, в качестве замены российского газа Украина планирует использовать уголь, добыча которого в 2011 году достигла рекордных показателей - 81 млн. тонн.

А уже 11 января текущего года (заметьте, только после переноса Верховной Радой рассмотрения закона о праве сдачи в аренду ГТС, что предусматривает сценарий Кремля, а не вдогонку декабрьскому заявлению Бойко), глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с Президентом России Дмитрием Медведевым заявил, что украинская сторона должна была договориться с РФ о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

То есть, мы нагло врем? Но «Нафтогаз» уверяет, что заблаговременно предупредил «Газпром» о сокращении объемов закупки газа, причем все делалось в соответствии с контрактом. В определенные им сроки «Нафтогаз» направил в адрес «Газпрома» около десяти писем с просьбой согласовать поставки газа.

Однако, по словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, «никакие документы об изменении объемов поставки российского газа в Украину не подписывались. При этом особенно хотелось бы подчеркнуть, что вопрос об уменьшении объемов на многочисленных переговорах о снижении с 2012 года цены на российский газ украинской стороной не поднимался вообще».

Причем цена вопроса - 25 млрд куб. м газа (Украина намерена сократить закупку с 52 до 27 млрд куб. м). В сообщении «Газпрома» отмечается, что контракт купли-продажи газа в 2009-2019 годах возможности изменения объемов закупки газа в одностороннем порядке не предусматривает. В «Газпроме» также подчеркивают, что изменение годовых контрактных объемов поставок газа не может превышать 20%.

Выходит конфликт налицо. Но, судя по заявлению Д.Медведева, он будет решаться «в цивилизованном порядке». Президент РФ подчеркнул, что, «в любом случае у России есть надежная контрактная основа для того, чтобы работать и дальше с украинскими партнерами, одновременно продолжая дискуссии по будущему газовому сотрудничеству».

Что такое «газовое сотрудничество»? Это – поглощение «Нафтогаза», передача в управление ГТС (сейчас также дискутируется вопрос ее цены, и есть масса вопросов к непоследовательным заявлениям обеих сторон), а также реализация ранее заявленных «совместных» проектов, которые до сих пор тормозятся (разработка Черноморского шельфа, авиаслияния, «совместное» кораблестроение и т.д.), что само собой подразумевает полное «укрощение» украинской экономики. А что такое «цивилизованный метод»?

Как отмечает президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук, «цивилизованный метод, скорее всего, - суд. Все чаще стали появляться заявления как с одной, так и с другой стороны, что вопрос может разрешиться в судебном порядке. Видимо, таким образом стороны не пугают, а «мотивируют» друг друга. По всей вероятности, компромисс никак не находится. Можно сказать, что переговоры практически зашли в тупик. Россияне борются за ГТС, поэтому запросили непомерную цену за газ. Но, похоже, наконец-то украинская сторона осознала, что если она отдаст газотранспортную систему, то станет неинтересной для россиян и в любых других вопросах, т.к. ничего особо ценного больше у нее не останется. А вот Россия получит возможность через контроль ГТС управлять внутренним рынком Украины, то есть, влияние ее будет безгранично. Очень яркий пример – Беларусь: отдал 50% (Белтрансгаза – ред.) – значит, все отдал. И на Евросоюз надеяться нечего. В газовом украинско-российском вопросе он ушел в сторону, не хочет участвовать в данном процессе. От нас очень долго ждали конкретики». Что касается возможности перехода нынешнего конфликта в разряд войны, которую Украина уже проходила, то, по мнению эксперта, «до этого не дойдет, т.к. Россия помнит опыт прошлой конфронтации, она больше потеряла и сделала выводы. К примеру, так активно, как после газовой войны, никогда Европа не уделяла внимание газовой альтернативе».

«В одном вопросе украинскую власть можно приветствовать. В прошлом году «Нафтогаз» закупил газ в ПХГ по самой низкой в плане возможной цене, сейчас он максимально используется. Но что делать дальше? Думаю, это будет главной мотивацией для переговоров. Но после 15 января, скорее всего, никакой конкретики не последует. Будет очередная «словесная» разминка. Кажется, украинская власть наконец-то поняла, что отдавать ГТС нельзя, чтобы не остаться у разбитого корыта», - подытожил эксперт.

Руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар считает, что «цивилизованный метод» решения нынешнего газового конфликта подразумевает использование Россией контрактного положения, предусматривающего оплату за невыбранные объемы газа. То есть, идти по основному контрактному принципу - «покупай или плати».

Эксперт отмечает, что заявления российской стороны по поводу отбора газа последовали с опозданием, так как «Москву контракт полностью устраивает, наличие асимметричных положений в отношении Украины тоже, поэтому они не спешат реагировать на то, кто и что сказал. Этим объясняется пауза. Они исходят из того, что рано или поздно - прибежите. Сейчас россияне несколько занервничали, ведь «фрукт» под названием ГТС уже практически был в их руках. И вдруг ситуация начинает меняться не в лучшую для них сторону, особенно после переноса Верховной Радой рассмотрение закона о ГТС. Отталкиваясь отсюда, и последовала реакция. Поскольку, к 15 января они уже были готовы принимать газовую капитуляцию.

Когда Миллер говорит, что "нам ничего не предложили", то он имеет в виду, что не предложили то, что они изначально требовали. По сути, поглощение «Газпромом» украинского «Нафтогаза». И неважно, как это будет происходить – через СП, через консорциум, в конечном счете – поглощение по примеру Беларуси. А теперь они видят, что необходимый для них сценарий, как минимум, отодвигается. Москва рассчитывает на то, что к президентским выборам украинская сторона преподнесет долгожданный подарок. Результат выборов в России и так очевиден, но, тем не менее, такая подстраховочка – триумфальное шествие. Внутри России есть проблемы, а тут продемонстрируют, как мощно собирается в кулак постсоветское пространство путем скупки энергетических активов, инфраструктуры. Думаю, ключевой момент (развязка переговоров) связан с тем, когда определятся официальные стороны, а под ними нужно понимать не столько тех, кто непосредственно участвует в процессе, сколько тех, кто находится в тени, но имеет прямой интерес и влияние, представление о том, кто должен «стричь купоны». В данный момент на уровне олигархических группировок не удается согласовать распределение долей, дивидендов от этой мега-опции, если она будет иметь место.

Каждый их них оценивает свою «заслугу» максимально. Именно это и лежит в основе, а не то, во что облачаются переговоры – несовпадение интересов, взаимные обвинения, декларации и прочее. То есть, нам демонстрируют очередную перепалку, идет своеобразная игра актеров по заранее согласованному сценарию, чтобы показать определенный накал страстей, тогда победа станет более значительной в глазах российских избирателей.

Но здесь есть один серьезный просчет россиян – выборы в этом году и в Украине, пусть не президентские, но все же парламентские. Сценарий может сорваться. Но не потому, что кто-то отстаивает национальные интересы, просто россияне проявили нездоровый аппетит.

И еще один весьма значимый момент. Лидеры организованных политико-олигархических группировок, которые контролируют промышленные корпорации с большим потреблением природного газа наконец-то осознали, что будет с их активами, если реализуется даже в самом мягком виде сценарий «Газпрома». Это означает – «что было вашим, стало нашим». ГТС - не просто газ, это влияние на весь внутренний рынок. Надежда, что трезвый разум победит, есть. Может сработать инстинкт самосохранения. Особенно с учетом решения парламента перенести рассмотрение закона по ГТС.

Существует все же опасность победы не нашей стороны, ведь совершенно разные весовые категории, а лишив себя поддержки ЕС (провал парафирования соглашения об ассоциации и ЗСТ), украинская сторона свое положение усугубила. Остается уповать, что сработает инстинкт самосохранения. Так как рассчитывать на то, что есть какая-то стратегия и тактика правящей команды, не приходится, что показала практика двух лет».

Но существует и еще один сценарий. Как поговаривают в кулуарах, украинская власть действительно решила не сдавать газотранспортную систему, дабы не лишится роли рулевого в стране. Но что делать с ценой газа, которая не по силам для экономики? Нужно повышать тарифы на внутреннем рынке. Но для этого нужно подготовить население. А как? Выдержав определенную переговорную процедуру, заявить народу – мол, сделали все от нас зависящее, но нас в упор не видят и не слышат. Вынуждены принимать внутренние меры. И мы "поймем". Бог даст, это нам придется сделать после выборов.

Интересно, так кто же сделает себе к выборам подарок в виде ГТС – Россия или Украина?

Елена Быстрицкая