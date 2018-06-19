Пар в свисток по-президентски, или Пожар идет по плану

Виктор Янукович предложил министрам, которых не устраивает ход реформ, подать в отставку. Президент словно не знает, что в Украине по собственному желанию увольняются только чиновники, не только созревшие для политического демарша, но и создавшие запасной аэродром для своей пересадки. Откуда взяться таким добровольцам в правительстве, на 90% состоящем из членов Партии регионов – неизвестно. Глава государства констатировал замедление имплементации экономических реформ, но пообещал, что не откажется от стремления воплотить их в жизнь. Намерение, безусловно, благое, вот только из мирового опыта реформирования экономики последних лет украинские адепты радикальных преобразований ничего подходящего для страны не выбрали. На поверку в Украине проводится шок без терапии с принудительным обезболиванием при помощи силовых структур.

Президентское восхищение растущими темпами возмещения НДС экспортерам в целом понятно. Однако по большому счету эта цифра, оказавшаяся самой сильной в выступлении главы государства – показатель провала запланированных преобразований. Если наведение элементарного порядка в фискальной сфере преподносится как прорыв государственного масштаба, то не все ладно в королевстве датском. В результате государственной политики вытесняемый на обочину экономических процессов малочисленный, но все еще энергичный средний класс постепенно переходит к полному отрицанию президентских инициатив.

Любопытно, с какой командой Виктор Федорович планирует провести новый бросок к вершинам реформирования. С ноября минувшего года из президентских уст неоднократно прозвучали предупреждения в адрес министров и губернаторов, которые не справляются с поставленными перед ними задачами. Казалось бы, самое время провести «рокировочку» в стилистике Бориса Ельцина периода расцвета его политического влияния. Но в минувшем году были уволены только курировавшие ЖКХ Виктор Тихонов и Юрий Хиврич (для обоих нашлись теплые места с меньшим объемом обязанностей), главный милиционер Анатолий Могилёв переехал в Крым работать премьером вместо умершего Василия Джарты, да Илья Емец вернулся в ипостась хирурга, не справившись с Минздравом.

И сегодня кандидатов на вылет в кабинете Азарова – масса, включая самого премьер-министра. Далеко ходить не надо – гуманитарный министр Дмитрий Табачник полагает, что студенты протестуют против новой редакции закона «О высшем образовании» по причине похмелья, министр ТЭК Юрий Бойко никак не договорится с россиянами о новых газовых контрактах, шеф оборонного ведомства Михаил Ежель и министр здравоохранения Анищенко публично удостаивались президентской выволочки не раз, а министр финансов так и вовсе предупрежден о зависшем над ним топоре. Однако для осуществления серьезных перестановок во власти нужна политическая воля и кадровый резерв. С последним наблюдаются серьезные проблемы. Как выяснилось, Партия регионов уже делегировала лучших своих представителей в исполнительную власть, а делить с кем-либо властный пирог президентские единомышленники не собираются. От того и Виктор Федорович порой напоминает мальчика из сказки, пугавшего односельчан несуществующими пока волками.

Проводить кадровые перестановки худо-бедно получается в основном на областном уровне. За неполных 2 года президентской каденции в Тернопольской и Львовской областях работает уже третий губернатор, которым непросто находить общий язык с местной элитой. «Оптимизацию» столичной власти не стоит относить к реформам, это действия из разряда инстинкта самосохранения. Зато Виктор Янукович пачками увольняет глав районных администраций, работа в которых стала едва ли не школой власти для местных «регионалов».

Злые языки утверждают, что многочисленные группы влияния на президента никак не могут сойтись во мнении относительно новых министров. Из-за этого в информационном пространстве вспыхивают локальные конфликты: одни претенденты на министерские портфели топят других. При этом качество управления страной не повышается, а Украина все сильнее сживается с образом страны нереализуемых возможностей. При этом вся полнота власти сосредоточена в президентских руках, поэтому обращенные к министрам просьбы Виктора Януковича подумать о смене работы выглядят неадекватно полномочиям и образу главы государства.

Евгений Магда

Фото УНИАН