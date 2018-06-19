Будущее высшего образования: об эндаументе, даунах и похмелье

Правительственному законопроекту (по сути – Табачника) о высшей школе уже почти расчистили путь в парламент, но вот незадача – в ответ на писаный-переписаный документ внесли два альтернативных законопроекта – от Леси Оробец/Арсения Яценюка и от Юрия Мирошниченко, и к тому же студенты опять вышли на протесты.

Вчера утром полсотни студентов штурмовали Верховную Раду, где в то время проходило заседание Согласительного совета председателей фракций и руководителей парламентских комитетов.

Молодежь пришла не с пустыми руками, а с огромной коробкой, перевязанной бантом, – подарком для председателя Комитета ВР по вопросам образования Максима Луцкого. “Подарком” оказался текст законопроекта, который студенты решили вернуть, поскольку все их замечания учтены не были. На попытку милиционеров оттеснить студентов от входа в Раду, участники пикета ответили скандированием: «Луцкий, иди сюда!»

И – о чудо! – председатель комитета не стал уподобляться своему куму Дмитрию Табачнику, который игнорирует акции студентов, а таки вышел. И не просто вышел, а даже пригласил наиболее активных протестующих прийти на заседание Комитета ВР по вопросам науки и образования, которое было запланировано на 14:30 в тот же день.

На заседании было людно. Кроме нардепов-членов Комитета по вопросам образования, присутствовали чиновники из министерства, ректоры (не только столичные, но и днепропетровские, харьковские и руководители вузов других областей Центральной и Восточной Украины), студенты и журналисты.

Первым докладывал заместитель Табачника Евгений Сулима – презентовал пресловутый законопроект. Читал по бумажке.

– Расширение автономии вузов определено как главный принцип государственной политики в отрасли высшего образования. Предусмотрены институционные, академические и финансовые принципы автономии высших учебных заведений. Осуществление непосредственно вузами научной, научно-технической и инновационной деятельности с последующей коммерциализацией инновационного продукта.

Ну как же без коммерциализации? Это, наверно, любимое понятие в образовательном ведомстве.

Вопросы поступления тоже не обошли стороной. “Балл вуза”, вокруг которого в свое время шли горячие дискуссии, в тексте документа оставили – “согласно практике, которая существует во всем мире”.

Поэтому если законопроект в таком виде примут – вступительные экзамены будут ожидать абитуриентов уже в этом году. Ректоры могут радоваться, а родители готовить бумажники.

После Сулимы заговорил председательствующий Луцкий – рассказывал об утреннем протесте студентов.

– Подарили мне текст правительственного закона, сказали, что он их абсолютно не устраивает. Также сказали, что их не устраивают и два альтернативных проекта. У них есть четыре основных вопроса. Давайте мы их заслушаем. Пожалуйста, коротко и по существу, – пригласил к слову студентов Луцкий.

– Предложение поднятия стипендий – все «за». Проблема в другом, – рассказывал председатель специального отдела секретариата Фонда региональных инициатив Михаил Лебедь. – В объяснительной записке отмечено, что законопроект не требует изменений и дополнительных расходов из бюджета. А в одной из статей записано, что стипендия не может быть ниже минимального прожиточного минимума. Следовательно нужно будет на каких-то бюджетниках экономить... Лучше это сделать постановлением Кабмина. Иначе будет протест “четверочников”.

Студентов беспокоило и будущее контрактников. Они убеждены – из-за неточности формулировки в проекте закона стоимость контракта на протяжении периода учебы может увеличиваться. Поэтому предлагают оставить норму, которая есть в действующем законе.

Также молодежь выступила против введения статьи о плагиате. А если уже вводить – то “аккуратнее”. Говорят, под видом изгнания за плагиат из вузов могут исключать “неугодных” студентов .

– Плагиат есть в Криминальном кодексе. Нельзя вводить двойную ответственность за одно преступление, – добавляет представитель ФРИ Михаил Каменев.

В самом конце, студенты против “балла вуза”. Просят оставить внешнее тестирование и средний балл аттестата – и никаких экзаменов.

Выступление молодежи возмутило коммунистку Екатерину Самойлик. Как это так – студентам дали слово прежде нардепов!

– Коллеги, мы на заседании ВР. После того, как нам доложил от Кабмина первый заместитель министра, мы должны поставить ему вопросы, выслушать точку зрения прежде всего каждого депутата, ректоров. Все остальное – предмет для второго чтения. Иначе это не заседание Комитета. Я лично не собираюсь принимать в нем участие в таком ракурсе!

Леся Оробец решила поставить вопрос Сулиме. Но в начале делает замечание относительно работы Комитета. Говорит, альтернативный законопроект авторства Юрия Мирошниченко был зарегистрирован, а в повестку дня не включен, и текст не роздан.

– На два розданных законопроекта нет ни научно-экспертного, ни юридического заключения, без которых рассматривать мы не имеем права. Соответственно это рассмотрение является неполным и нарушает регламент... Казалось бы, такая важная тема как высшее образование должна рассматриваться на наивысшем уровне, ломали график Комитета, в последний момент переносили со среды на вторник заседание – все это указывало на то, что по идее должен был бы докладывать министр. Но на такое важное заседание министр не явился, прислав вместо себя заместителя, – констатирует Оробец и обращается к Сулиме. – С каких это пор, как младший специалист – это высшее образование?

По словам чиновника, младший специалист – это сохранение традиции, “которая на сегодня отвечает всем требованиям работодателей относительно подготовки профессиональных кадров”. Сулима добавляет, что он временно исполняет обязанности министра, потому что Табачник – в командировке.

В это время министр действительно в Винницкой области – открывал школу. Как известно, Табачник всегда открещивается от закрытия школ – мол, не его компетенция. А открытие, оказывается, – его. Продуманно – поводов для критики быть не может. Но чиновник таки отметился, объяснив протест студентов синдромом похмелья.

– Я думаю, что не все еще отошли от тяжелого похмелья, видимо, этим объясняется суетливая подвижность оппонентов, – отметил чиновник, отвечая на вопрос журналистов.

В сущности, министр обвинил студентов в пьянстве. Причем не всех студентов – а именно “несогласных”...

Но вернемся к заседанию Комитета. Слово предоставили экс-министру образования Василию Кременю. Суть речи – закон не идеальный, но “с чистой душой можно рекомендовать его к первому чтению”.

Того же мнения и председатель Союза ректоров, ректор КНУ им. Т. Шевченко Леонид Губерский – мол, нужно принимать, а уже после первого чтения доводить его до такого варианта, который угодил бы всем: и ректорам, и студентам, и преподавателям, и общественности. Правда, довольно утопическая идея...

Слово предоставляют и представителю Харьковщины. Ректоры в этом регионе знают Табачника “как высокоинтеллектуального опытного руководителя, принципиального человека с высокими моральными качествами, который способен решить неотложные проблемы реформирования образовательной отрасли”. Во всяком случае, так они писали в открытом письме в поддержку министра в разгар Антитабачной кампании в начале 2010 года. Поэтому не удивительно, что и в этот раз они приехали сказать хорошие слова в пользу детища Табачника.

– Такой автономией, которая предусмотрена в этом законопроекте, не могут гордиться многие западные системы высшего образования. Он даст второе дыхание нашему образованию! – раздавались комплименты.

Дальше начали выступать представители студенческих организаций, которые уже давно пригрелись под крылом Табачника.

Председатель Всеукраинского студенческого совета при Минобразования Анастасия Сабова настаивает, что повышение стипендий должно быть прописано в законе. “Закон – это значит четкая гарантия. Постановление – это самым себе копать яму”.

– Относительно плагиата. Нужно, чтобы наш диплом котировался в мире. Если студенты списывают рефераты, курсовые, дипломные, то о каком образовании мы можем говорить? Академический плагиат – это недопустимо в вузе. И действительно должен быть механизм, по которому студент будет наказан за такой факт.

Вроде бы и правильно девушка сказала. Но как-то странно слышать об осуждении плагиата от тех, кто сам грешит этим делом. Вспомнить хотя бы майский так называемый Форум лидеров органов студенческого самоуправления, на котором эти самые студенческие организации и попалились на плагиате.

– Из 2,5 миллиона украинских студентов под стены ВР вышло лишь 30. Это о чем-то говорит, – пеняла своим коллегам по другую сторону “баррикад” Сабова.

– Вы бы еще 31 декабря сделали рассмотрение, может бы вышло два человека, – парировала оппозиционная молодежь.

После выступала Леся Оробец.

– Очень уже снизилось качество тех, кого мы выпускаем. Одним словом: набирают дубов, выпускают липу, – начала народный депутат. – Традиции нашего национального образования – это взяточничество, печатание дипломов, вынуждает работодателей переобучать за собственные средства, 80% профессорского состава не знают и никогда не будут знать английского языка, студент не может выбирать предметы, которые он изучает, непризнание заграничных дипломов, при этом возможность существования в нашей системе образования такого явления как “доктор Пи”, когда Минобразования подтверждает его несуществующие липовые дипломы, а с дипломом Оксфорда и Кембриджа нужно год доказывать свою профпригодность. Ректоры - наиболее зависимые люди в системе образования. Вы не услышите здесь ни одного критического замечания. Министерство по новому закону не только сохраняет влияние на их назначение, но и финансовое.

Ректоры сидели молча.

– В мире принято зарабатывать деньги не только доя контрактников, но и организовывая эндаументы (эндаумент - денежный фонд, который принадлежит университету, но использовать вуз может лишь проценты из этого капитала – Авт.) и приглашая бизнес. Вместо этого у нас существует распилка госзаказа. Предлагаю отклонить законопроект и обратить внимание на альтернативные, – резюмировала Оробец.

– Прошу прощения у студенчества за “дубы” и “липы”. Чтобы судить о качестве, нужно хотя бы один день проработать в школе, может в высшей. – вставил шпильку Оробец Луцкий.

– Качество осталось, как было, при этом цена за учебу выросла до средних показателей в Восточной и Центральной Европе, и процент студентов, которые получают образование за рубежом и больше никогда не возвращаются в Украину, только растет. Это наши национальные традиции, которые вы бережете, – не отступала Оробец.

– Такое неуважение к высшему образованию Украины просто удивляет, – возмущался Сулима. – Этот человек является продуктом нашего высшего образования. Я уважаю народных депутатов, а не до такого “дотаумента” (именно так вымолвил слово “эндаумент” заместитель министра образования) как вы сказали, было бы лучше сказать даунства.

– Эндаумент – это…– пыталась объяснить Сулиме Оробец, но он ее оборвал на полуслове.

– А я говорю даунства! – повысив голос, со злостью заявил временный и.о. министра, перейдя на русский

Началась словесная перепалка.

– Очень жаль, что вы путаете даун и эндаумент, – резюмировала депутат.

– Я специально это сделал, чтобы вы поняли, в чем разница между вами и остальными, кто присутствует здесь от высшего образования! – заметил Сулима.

– Леся Юриевна, я не давал вам слова! – сделал замечание Луцкий.

Дальше хотели дать еще минуту на выступление студентов, которые устроили утром акцию. Ведь представителей студенчества-приверженцев Табачника выступило трое, а от “оппозиции” – один.

Тогда взбунтовался бывший подчиненный Табачника Сергей Баранов-Мохорт, который только в конце мая стал депутатом, пройдя по списку ПР.

– Депутаты народные сидят и не могут свои пять копеек вставить, а студенты уже по второму кругу выступают!

Луцкий учел пожелание бело-голубого коллеги и постановил, чтобы Оробец презентовала свой альтернативный законопроект.

Рассказывая о своем детище, она отмечала децентрализацию, создание дополнительных лицензионных палат, экспертных советов, настоящую университетскую автономию – “чтобы администрация сама распоряжалась средствами, которые поступают на счет не только от контрактников, но и от научной работы и сотрудничества с работодателями”, уменьшение объема педнагрузки преподавателей, уравнивание в правах государственных и частных вузов – “чтобы была борьба за самое главное – за качество образования”.

Наконец свои “пять копеек” вставил и Баранов-Мохорт. Он взялся пропагандировать опыт... Китая и Кореи.

– И Китай, и Корейская Республика, своими экономическими победами...– начал нардеп.

– И тоталитаризмом, – прибавили тихонько студенты.

–…обязаны именно образованию! – продолжал Баранов-Мохорт. – Китай: 7 выпускных экзаменов, единый национальный экзамен по окончанию школы, единый вступительный экзамен по четырем учебным дисциплинам при вступлении.

Но присутствующие особо не слушали о преимуществах высшей школы в Поднебесной, потому что нардепы спешили на пленарное заседание.

Поэтому Луцкий постановил пока не принимать окончательное решение относительно законопроектов о высшем образовании, и пообещал, что комитет будет работать над этим вопросом в течение недели.

– Очень показательно, что Сулима за все время выступления ни разу не употребил слова “студент”, “студенчество” или “молодежь”, – выйдя из зала, отметил Михаил Каменев. – Мы выступаем не за какие-то законопроекты, мы одинаково критикуем все, читаем, анализируем и говорим: нас не устраивает то и то.

– Но коллеги пеняют на малочисленность несогласных студентов.

– Ганди тоже сразу не с 10 миллионами пошел…

PS. А буквально сегодня стало известно, что научно-экспертное управление ВР забраковало проект Табачника. “Обобщающее заключение: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку”, – идет речь в документе. Значит, продолжение следует...

Анна Ященко

Фото УНИАН