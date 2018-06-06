“Обиженные” бютовцы надеются на министерские кресла

УНИАН продолжает давать слово тем людям, которые попали в непроходную часть партийных списков, хотя, очевидно, рассчитывали на другое. Мнение “обиженных” блоком НУ–НС читайте тут, блоком Партии регионов – тут. Сегодня предоставляем слово тем, кто связал свою политическую карьеру с БЮТ.

Татьяна Мелихова, 235 номер избирательного списка БЮТ, депутат горсовета, лидер фракции БЮТ в Киевраде: Я – КОМАНДНЫЙ ИГРОК, И БУДУ РАБОТАТЬ ТАМ, ГДЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМО КОМАНДЕ

Проходная часть избирательного списка БЮТ состоит из тех депутатов пятого созыва, которые не ошиблись и не изменили избирателю. В этой части есть также кандидаты от ПРП, это уважаемые известные люди с их лидером Виктором Пинзеником. Те, кто находится вне проходной части, рассматриваются как резерв нашей основной части списка. Наш лидер - это та личность, которая может возглавить правительство, поэтому при таком условии часть народных депутатов займет места в Кабмине, также определенные должности в министерствах могут занять люди из непроходной части списка. Все четыреста пятьдесят наших кандидатов - это проходная часть списка, как сказал на съезде первый заместитель Юлии Владимировны Александр Турчинов. Весь список - это обойма. И члены этой обоймы могут стать и народными депутатами, и получить ответственные посты, чтобы осуществить украинский прорыв, о котором говорилось на съезде БЮТ. И я не ставлю себе целью попасть в проходную часть списка. Я – командный игрок, и буду работать там, где будет необходимо команде. Кроме того, есть много должностей и в исполнительных органах власти, на уровне регионов, областей, Киева. И в случае победы, если будет необходимость, то можно работать там. Но на сегодняшний день я возглавляю фракцию БЮТ в Киевраде. И там есть много проблем. Учитывая то, что к власти в Киеве пришли космические пришельцы, то заданием номер один я считаю очистить местные советы от пришельцев и тех, кто пришел делать бизнес. Мы ожидаем, что депутаты примут решение о досрочных выборах местных советов. И я надеюсь, что Леонид Михайлович уйдет себе в бизнес, в Правекс, капитал которого прирастил его сын Степа. Пусть они богатеют. А киевлян пусть оставят в покое, это люди от земли, а не от космоса.

Владимир Майбоженко, 215 место в списке кандидатов в народные депутаты Украины, председатель Киевского облсовета: СЛЕДУЕТ БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТА НЕ В СПИСКЕ, А В КОМАНДЕ...

Сначала я скажу как надлежит: у меня 215 место, а я убежден, что мы возьмем 226. Следовательно, я предварительно считаю себя народным депутатом Украины. А если серьезно, у меня неплохое место, а я был готов стать и 450-м. Я не боролся за место в списке, я знал, что буду после 200. Потому что пройду я или нет, я знал, что вряд ли буду работать депутатом Верховной Рады. Сегодня мне нравится работать депутатом областного совета. Мне это ближе, и в ближайшие пять лет я именно здесь вижу свое место. А теперь давайте поговорим о непроходной части. На учете партии в Киевской области есть двадцать одна тысяча людей. Из них восемь попали в список кандидатов в народные депутаты в Верховную Раду. И четверо из тех восьми - в проходной части. Поэтому остальные воспринимают свои места как аванс, и в будущем, возможно, мы поменяемся местами. В конце концов, мы чувствуем себя одной командой, и значительно лучше работать, когда мы видим одну вертикаль. Верховная Рада, областная, районная.

Я считаю, что нам следует бороться за места в политической команде. Если человек подтверждает, что он член команды, то команда всегда его оценит. И мне теперь нравится место, которое определила для меня команда. В БЮТе я два года, а есть люди, которые значительно дольше там работают, поэтому их место в списке выше. Но я убежден, что если я буду работать, следовать генеральной линии (при необходимости качаться, когда качается она), настойчиво работать, то я займу свое место.

Сергей Козыр, 371 номер списка БЮТ, депутат горсовета, член фракции БЮТ в Киевраде: ХОРОШИЕ ПАРТИЙНЫЕ ЛИДЕРЫ, КАК ХОРОШИЕ ГЕНЕРАЛЫ: ОНИ БУДУТ ДУМАТЬ О КАЖДОМ СВОЕМ СОЛДАТЕ

Обиженным я себя не считаю. И у меня не было цели к кому-то ходить, договариваться. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому, может, я попаду в следующие созывы. В политике я достаточно молодой, и сегодня я - депутат Киеврады. А там довольно много работы, поэтому не всем быть нардепами. Я считаю, что Юлия Владимировна сделала правильно, включив в список депутатов пятого созыва. Это депутаты, которые добровольно сложили мандаты.

И я даже не помню, какой я номер в списке, для меня это не самоцель. Цель – жить в нормальном государстве, доставать украинский паспорт, как говорил Маяковский, “дубликатом бесценного груза”. Я начальник избирательного штаба Дарницкого района. И помогать именем БЮТ людям, решать какие-то их проблемы - это и есть жизнь. Я убежден: когда ты станешь лидером округа, то как бы кто не хотел, кто бы какие интриги не плел, но политическая сила такого лидера будет продвигать и в Верховную Раду, и на другие должности. Я почему-то убежден, что хорошие партийные лидеры, как хорошие генералы: они будут думать о каждом своем солдате.

Опрашивала Маша Мищенко