“Обиженные” из Партии регионов верят в ее силу

Продолжаем предоставлять слово тем людям, которые попали в непроходную часть партийных списков или не оказались в списках вообще, хотя рассчитывали на это. Мнение “обиженных” блоком НУ–НСчитайте тут. Сегодня предоставляем слово тем, кто связал свою политическую карьеру с Партией регионов. Александр Ковтуненко, депутат 5-го созыва, член фракции БЮТ, который перешел в парламентское большинство: ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ОКАЗАЛАСЬ НАМНОГО СЛАБЕЕ, ЧЕМ Я НАДЕЯЛСЯ

Список Партии регионов нормален, широк, там много людей, которые умеют что-то делать.

А почему нет меня...

Для этого следовало быть членом Партии регионов, а вы не забывайте, что я избирался, как бютовец. Я априори не мог быть в списке. Там есть Головатый – сначала бютовец, а затем – нашеукраинец, – но те, с кем он договаривался о месте в списке, сдержали свое слово. Мы получили обещания от разных людей быть в списке, но от серьезных людей – не получили гарантий. Обещанного три года ждут - это не имеет никакого смысла.

Но, думаю, что если бы я хотел, то попал бы в список. Я просто не вижу смысла баллотироваться на антизаконных выборах. Но, к величайшему сожалению, Партия регионов оказалась намного слабее, чем я надеялся.

Инга Вершинина, депутат 5-го созыва, член фракции БЮТ, перешла в коалицию, 232-ое место в списке ПР: Я ВЕРЮ В СИЛУ ПАРТИИ РЕГИОНОВ, Я В ВОСТОРГЕ ОТ ЕЕ СПИСКОВ Список Партии регионов очень глубок, очень профессионален, там умные крепкие люди. Пришло время забыть всевозможных аптекарей, которые становились председателями райадминистраций после того, как пришла Оранжевая власть. Партия регионов мощная и сильная, я в восторге от ее списков.

Я расскажу, как очутилась на 232-ом месте...

Я была первой, кто перешел из БЮТ в коалицию. На политсовете Партии регионов, когда формировался список, я поднялась и обратилась с личной просьбой к лидеру партии Виктору Федоровичу Януковичу: поставьте мою фамилию в список кандидатов с 230-го по 260-й номер. Я однозначно верю и понимаю, что войду в сессионный зал. ПР наберет большинство голосов в парламенте. При “худшем сценарии” мне освободят место депутаты, которые войдут в правительство.

Результат ПР, на который рассчитываю лично я, – это 250–260 голосов. Вы Инге Вершининой, поверьте, в парламенте 6-го созыва увидите!

Несколько моих коллег не понимали, для чего я выступила с такой просьбой, ведь планировалось, что мое место в списке будет намного выше.

Но вы посмотрите на предыдущий номер – это Заплатинский, депутат со стажем. А после меня дальше идет несколько народных депутатов... Я реально попросила о 232-ом номере сама. Я хочу, чтобы электорат увидел собственными глазами: я верю в силу Партии регионов.

Игорь Зварич, народный депутат 5-го созыва, 224-й номер списка: ПРОХОДНУЮ ЧАСТЬ ЗАМЫКАЕТ 226-Й НОМЕР Я попаду в парламент – какие сомнения? Я не чувствую себя обиженным.

Я сейчас на Верховине, общаюсь с электоратом...

Технология составления избирательного списка - штука достаточно сложная для комментирования. Пусть там социологи что-то говорят, но на прошлых выборах я был в списке 174-й, и тоже все говорили: не пройдешь. Я убежден, что проходную часть замыкает 226-й номер нашего списка.

БЮТ, который взял на прошлых выборах меньше нас, хочет взять пятьдесят процентов мандатов. Но мы в 2006 году взяли больше БЮТ, так почему мы не можем взять пятьдесят? Рейтинг ПР вырос, мы же год работали.

Лев Гнатенко, член ПППУ, который вместе с Анатолием Кинахом перешел в коалицию, в списки не попал: ХОЧУ БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ТИГИПКО

Ноу комент...

Я определил стратегию своей жизни вне парламента. Знаете, я принял решение, как в свое время Тигипко, – не принимать участие в этих выборах. Хотя у нас была договоренность о том, что я буду в списках.

Я решил заняться работой внутри партии. Список комментировать не буду, это внутреннее дело Партии регионов.

Опрашивала Маша Мищенко