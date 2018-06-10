Что думают о списке НУ–НС те, кто считает себя обиженным?

Мы узнали мнение об избирательном списке Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” у тех нашеукраинцев, которые оказались вне списка, или в его непроходной части. Борис Беспалый, народный депутат 5-го созыва (вышел из “Нашей Украины”): ЛУЦЕНКО ВОЗГЛАВЛЯЕТ САМЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СПИСОК

“Наша Украина” – партия для меня уже не родная, - двоюродная или троюродная. В ее избирательном списке есть много достойных людей.

Но первый номер говорил, что будет новый список, что не будет тех же политиков... Однако там есть опытные политики, к которым добавились еще более опытные Омельченко и Плющ. Луценко в который раз попался на прямой неправде.

Посмотрите на первую сотню “Нашей Украины – Народной Самобороны” и посчитайте, сколько там в сумме депутатских мандатов. Например, пять мандатов Ивана Плюща – это считая с советским, – четыре мандата Стецкива. Я думаю, что там на каждое из новых лиц в среднем есть два депутатских мандата. Там есть четыре губернатора (кроме Павленко – Ткач, Матчук и Стойко), два министра.

Луценко возглавляет самый административный список, поэтому он должен извиниться за то, что говорил неправду об обновлении.

Выборы делаются избирательными штабами. И руководителем избирательного штаба “Нашей Украины» является руководитель Секретариата Президента, а это также неприкрытый админресурс. Это грустно, потому что на прошлых выборах ничего подобного не было, Секретариат тогда дистанционировался. Это свидетельствует о том, что “Наша Украина” не рассчитывает на благосклонность избирателей, не рассчитывает отвоевать что-то у Юлии Владимировны, которая остается любимицей оранжевого электората. Поэтому для меня этот список – почти откровенное декларирование админресурса и признание слабости.

Внутри “Нашей Украины” уже есть конфликты, но самые крупные конфликты будут у руководства “Нашей Украины” с избирателями. Обещали новые лица – дали самые старые. Обещали борьбу с коррупцией – а вместо этого купаемся в хрустальных водах Крита за мутные деньги непонятного происхождения. Вдруг в списке появляется какой-то Бурзу Алиев (вице-президент Киевского центра журналистских исследований стран ГУАМ «Шелковый путь». – Авт.), говорят, что его поставили после звонка из Азербайджана. Говорят, что он не в общем-то и проходной, но за ним, между прочим, стоят депутаты этого созыва, которые складывали мандаты.

В конце концов список – это прикрытие, всем понятно, что так же, как депутаты механически проголосовали за избирательный список, составленный в Секретариате Президента, так же они будут делать все что нужно Секретариату. И какая разница, кто это будет делать – опытные люди или неопытные.

А то, что в списке немного людей, которые достаточно много сделали ради помаранчевого дела, – это результат неблагодарности. Порошенко создал 5-й канал, и он – герой Помаранчевой революции, так же, как Роман Бессмертный – главный комендант Майдана.

Кстати, в последний момент из списка выбросили Виктора Балогу, который уже успел объявить себя под козырным седьмым номером. Хотел быть седьмым, как Ринат Ахметов в списке Регионов... И его, и его подчиненного – Бондаря – тоже выбросили. С Балогой обошлись так же, как с Порошенко, но об этом не говорят. Хотя Балога сделал очень много, чтобы эти выборы состоялись.

Старые лица, админресурс и неблагодарность к Порошенко и Балоге – такой результат списка.

А решающее слово в этом было у одного человека – почетный председатель партии “Наша Украина”.

Руслан Князевич ходил, бил себя в грудь – я, мол, добьюсь, чтобы по каждой кандидатуре было тайное голосование, пусть оно затянется даже на три дня. А за что проголосовали? За подготовленный список.

Все говорили, что будет региональное представительство. Где оно? Весь этот процесс составления списков сопровождается неправдой.

Сергей Бычков, 134-й номер списка: ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БЛОК НЕ НАБЕРЕТ 25%, ТО ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ

Люди из проходной части списка должны быть мобилизованы... Именно они будут добывать в борьбе второй срок президентства Виктора Ющенко.

Почему Тимошенко ставит себе планку в 39 процентов? Потому что она заботится о своем политическом будущем. В верхней части обновленного и очищенного списка НУ–НС остались люди, которые называют себя чистыми и моральными. Так почему наши оппоненты, которые не называют себя чистыми и моральными, могут набрать 30 процентов, а мы, – нет? Если президентский блок не набирает 25 процентов, то тогда возникают вопросы...

Время еще есть, и если каждый час будет использован для общения с избирателями, то все будет нормально.

И еще важный момент: необходимо, чтобы первая пятерка бывшего списка не саботировала действий сегодняшних фигурантов первой десятки, не злорадствовала над их неудачами. А такие опасения имеют место. В принципе, “Наша Украина – Народная Самоборона” сделала невыполнимое: объединила девять партий, создав мощную силу. И если красиво использовать время, то можно взять и тридцать процентов!

...Фигуру Омельченко в проходной части я воспринимаю как кандидата на начальника штаба на будущих выборах киевского городского головы. А я думаю, что досрочные выборы городского головы будут. Омельченко-старший сможет возглавить штаб любого кандидата на городского голову, выдвинутого “Нашей Украиной – Народной Самобороной”.

Наталия Богашева, народный депутат 5-го созыва, 110-й номер списка: Я РАССТРОИЛАСЬ И ОТКАЗАЛАСЬ ИДТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В ЦИК

Я не была на съезде, потому что уже целый месяц проходит учеба членов окружных комиссий, а я учу членов от нашей политической силы. Езжу по всей Украине, работаю с девяти утра до девяти вечера. Я знаю, что 110-я в списке, понимаю, что могу не попасть в следующую Верховную Раду. И, конечно, это меня очень расстроило. Из-за этого я отказалась идти представителем в ЦИК. Если так много достойных людей в списке, то пусть они идут, потому что это неблагодарная, сложная работа. Но я в команде Президента, я продолжаю сейчас выполнять то, что мне поручили.

Конкретно избирательный список комментировать не могу, потому что всех персоналий еще не смотрела, я и сейчас на заседании... Я знаю, что там есть люди, которые инициировали очень мало законопроектов. Не считаю справедливым, что отпустили Порошенко. В Верховной Раде он делал и еще мог сделать очень много.

Впрочем, если список формировался представителями всех партий блока, то кандидатур было много, и когда другого места для меня не нашлось, – то я готова это принять.

Опрашивала Маша Мищенко