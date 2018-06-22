Вехи недели. Украинская ГТС под прицелом Кремля, семья Тимошенко разделена границей, Азаров призывает потерпеть

Асимметрия для Азарова

В новом году глава правительства использовал практически каждый рабочий день, чтобы доказать, что экономическая ситуация в стране улучшается. Жаль, что весомых аргументов премьеру привести не удалось. Вместо этого Николай Янович в режиме монолога призывал граждан потерпеть до 2013 – 2014 года, когда уровень экономики выйдет на докризисный уровень, а объемы выплат по внешнему долгу сократятся. Одно небольшое, но существенное «если» - если в текущем году в нашей стране не случится масштабный экономический кризис, который все активнее предсказывают независимые эксперты.

Трудно поверить, что Янукович верит сладкоголосым заявлениям Николая Азарова о том, что жить стало лучше, жить стало веселее. Косвенно об этом свидетельствует анонсированное первым замом главы президентской администрации Ириной Акимовой расширенное заседание правительства и Комитета экономических реформ. Высокопоставленные «регионалы» и их союзники должны придти на ковер к президенту в середине января. Виктор Федорович, по всей видимости, покажет «удаль молодецкую» по отношению к проштрафившимся министрам. Кабинет Николая Азарова перестал играть роль громоотвода, и проведение кадровых перестановок в нем выглядит очевидным. Заодно Янукович может попытаться проверенным способом – перекладыванием ответственности на уволенных – поправить собственный пошатнувшийся рейтинг.

Новогодняя пересадка

Пока же власть не лишила себя удовольствия испортить праздник своему главному оппоненту. 30 декабря экс-премьер Юлия Тимошенко была этапирована в Качановскую колонию, где будет отбывать наказание. Уже не впервые после ареста Юлии Владимировны ее соратники на действия против своего лидера эффективно реагируют только на словах. Хотя в новогоднюю ночь под стенами Качановской колонии прошел митинг сторонников «Батькивщины», народных депутатов среди них не оказалось. Обещания Сергея Власенко добиться возвращения Тимошенко в столицу выглядят малореалистичными, а призыв Натальи Королевской к Бараку Обаме поддержать выдвижение Юлии Тимошенко на Нобелевскую премию мира – откровенной издевкой. Развитие событий вокруг лидера «Батькивщины» дает основания говорить, что ей можно рассчитывать разве что на решение Европейского суда по правам человека.

Собирается активнее, чем прежде, помогать супруге Александр Тимошенко, получивший политическое убежище в Чехии. Прага год назад не выдала украинским правоохранителям экс-министра экономики Богдана Данилишина, а на этот раз и вовсе сработала оперативно. Тимошенко-муж, заметно окрыленный таким проявлением славянской солидарности, пообещал создать международную общественную организацию «Батькивщина», с помощью которой попытается донести правду о режиме Януковича европейскому сообществу. Отметим, что до переезда в Чехию Александр Тимошенко политической активностью не отличался, и даже в митингах в защиту супруги принимал участие как член VIP-массовки.

Самый младший член оппозиционной семьи страны, Евгения, также обещает приложить все усилия для освобождения мамы. При этом она утверждает, что не видит себя в политической деятельности, что заметно диссонирует с планами некоторых «сердечных» вождей поставить во главе списка «Батькивщины» привлекательную женщину с известной всему миру фамилией.

Трубный глас

Пока же противники власти обещают не допустить принятия закона, позволяющего Кабинету Министров оперативно распоряжаться украинской газотранспортной системой. Со своей стороны, подчеркнуто бодрый «регионал» Михаил Чечетов пообещал, что парламентское большинство поддержит правительственную инициативу по этому вопросу, по привычке энергично взмахнув при этом рукой.

Истина, как обычно, находится посредине, а дьявол кроется в деталях. Необходимость более эффективно управлять трубой, по которой в Европу качают российский газ, очевидна, но способность украинских чиновников отстоять национальные интересы вызывает большие сомнения. Судя по тому, что глава «Газпрома» Алексей Миллер обнародовал детали переговоров с Украиной по газу перед Новым годом, Россия намерена додавить украинское руководство. Поскольку Европейский Союз не спешит помогать нашей стране решать энергетические проблемы, то и возможностей для маневра у Киева остается все меньше. Создание газотранспортного консорциума для эксплуатации ГТС будет преподнесено в качестве новой победы Виктора Януковича. Жаль, что ее содержание окажется безрадостным для подавляющего большинства украинцев.

Евгений Магда