Рождественские пожелания власти от тех, кто с ней не согласен

Непростой, политически беспокойный, финансово тяжелый, эмоционально напряженный 2011 год прошел. Уже несколько дней мы живем в Новом году. И встречаем первый большой христианский праздник года – Рождество Христово.

В канун Рождества мы спросили общественных и культурных деятелей, популярных авторов УНИАН, людей, которые стали известны обществу через свою активную позицию, чего бы они хотели пожелать в этот праздник согражданам, власти, оппозиции, украинской церкви.

Василий Шкляр, писатель, автор романа “Черный ворон”:

НАРОДУ – ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА, ВЛАСТИ – УЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ

Чтобы нам, украинцам, улыбнулась удача, я по профессиональной привычке нашел пожелания в названиях давних добрых книжек. Пожелания – народу, власти, оппозиции, церкви, журналистам...

Думаю, здесь без лишних объяснений видно, что кому адресуется:

1. «Дожить до утра».

2. «Уйти и не вернуться».

3. «На белом коне».

4. «Единственная».

5. «Честь мне дороже».

Слава Украине!

Александр Ковалев, лидер общественного движения “Никто, кроме нас”:

ЕСЛИ БЫ УКРАИНЦЫ РЕШИЛИСЬ НА ГОЛОДНЫЕ ВОССТАНИЯ В 33-М, ВСЕ БЫЛО БЫ ИНАЧЕ

В преддверие Рождества хотел бы поздравить всех украинцев и особенно ветеранов, чернобыльцев и афганцев. Вы – молодцы, у вас есть сила и мужество становиться на защиту граждан. Во время выступления под парламентом 20 сентября мы показали, что в Украине живут активные и бесстрашные люди, а не покорное население. Этот год для нашего движения был интересен и не прост. Интересный потому, что, вопреки нашим намерениям, мы вдруг стали центром общественных ожиданий и объектом пристального внимания власти. Протесты не являются для нас самоцелью. Мы просто учили людей бороться. Мы хотели показать, что есть способы отстоять условия для своего выживания.

Донбасс, откуда я родом, в свое время пострадал от Голодомора. Сегодня, не призывая к неповиновению и протестам, я спрашиваю всех. Если бы украинцы решились на массовые голодные восстания в 1932-1933 годах, сколько бы миллионов осталось жить? Выжило бы намного больше!

В канун Рождества Христова власти я желаю мудрости и понимания, что люди – это не просто население, не просто те, кому следует поднять тарифы и сократить льготы. Это и ваши работодатели, и ваши дети. И реформы не должны быть болезненными, тем более на фоне роста вашего благосостояния.

Оппозиции я желаю способности объединиться и силы. До сих пор не понимаю, как они вот так позволили этапировать своего лидера в колонию накануне Нового года. Вступиться за менеджера офиса НКН Юлию Литохину во время наступления налоговиков к помещению организации за полчаса сошлась сотня людей. А оппозиционеры позволили вывезти Юлию Тимошенко даже без мощного пикета.

Церкви я желаю единства. В Фейсбуке у меня есть среди друзей три епископа. Я бы хотел когда-то увидеть их в церкви одной юрисдикции.

А нам с вами – любви, стойкости и мужества. Мы не должны никого и ничего бояться.

Оксана Забужко, писательница:

ЖИЗНЬ САМА ПО СЕБЕ - БЛАГО

Вчера в ресторане меня ошарашила официантка. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: “Я видела вас по телевизору и теперь делаю то, что вы сказали. Я читаю книжки, слушаю музыку, гуляю с детьми и смотрю на небо. И я счастлива”. Я позже вспомнила, что действительно говорила это в каком-то интервью.

Поэтому желаю всем быть в гармонии с собой, ценить то благо, которым является жизнь и защищаться от всего нашествия грязи, которую на нас выливают, чтобы мы забыли себя и разучились быть счастливыми.

Давайте помнить, что жизнь сама по себе есть благо. С Рождеством вас!

Руслан Забилый, директор львовского музея-мемориала жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого”:

ЛЮДЯМ У ВЛАСТИ ЖЕЛАЮ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫ ОТВЕЧАЛИ СУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЫ

Когда анализируешь, что произошло в прошлом году, тем более в канун Рождества, хочется вспомнить хорошие события... Мы с коллегами не только отстояли нормальную работу музея, мы добились того, что музей-мемориал оккупационных режимов передают от СБУ Министерству культуры. Поэтому я надеюсь на стабильную работу и на возможность реализовать наши замыслы.

Власти хотелось бы пожелать действий, которые бы вызывали к ней больше доверия и большее понимание со стороны народа, а также тех добродетелей, которые бы отвечали сути человеческой натуры. Искушение властью можно пройти с честью и достоинством. И соответствующее отношение народа к власти, ее популярность является индикатором того, насколько украинцы счастливы, насколько довольны жизнью, уверены в завтрашнем дне и как они комфортно чувствуют себя на работе, в семье, государстве.

Власть должна была бы задуматься над этими вопросами и быть рассудительной в своих поступках.

А рядовым украинцам хочу пожелать комфорта, согласия, терпимости.

Валерий Дымов, директор центра общественно-информационных технологий “Форум”:

ЯНУКОВИЧУ СТОИТ ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ СУЕВЕРНЫМ И СТАТЬ ВЕРУЮЩИМ

События, которые произошли 2012 лет тому в Вифлееме, - это Чудо. В канун Рождества я тоже желаю, чтобы произошло Чудо.

Хотел бы, чтобы оно и благословение Божье так изменили эту власть, и она поняла: всякое разделенное царство погибнет, а разделенный дом опустеет. Это касается не только государства и его ценностей, но и состояния носителей власти. К сожалению, порой они выполняют сценарии разъединения и разделения Украины, которые навязываются из-за границы. Наши политики считают себя первыми в Украине, но в кремлевских расписаниях, они стоят последними. Их там не уважают.

Виктору Януковичу хочу пожелать, чтобы в Сочельник он перестал быть суеверным и стал верующим. Он должен прекратить бояться своего народа. Также желаю, чтобы он прекратил быть теленком, который пытается сосать двух мамок, потому что мать всегда одна, - и тогда он станет украинским президентом. Тогда он перестанет бояться Путина с Медведевым и их смотрящими в правительстве, перестанет бояться попов-вояжеров, а станет человеком, способным заботиться о народе.

Власть должна прекратить мыслить в духе: нам бы день простоять та ночь проворовать. Они должны прекратить раздавать то, что им не надлежит и начать собирать для тех, кому это принадлежит. Прекратить разделять людей и начать их объединять. Политическое объединение касается каждого из них. Желаю им, чтобы их новогодние поздравления совпадали с их делами, чтобы они избавились от фарисейской закваски. И тогда побеги взаимопонимания, которые демонстрируют украинские священники разных православных церквей Украины, станут краеугольным камнем Единой Поместной Церкви и единения между людьми.

Отдельно предстоятелю УПЦ Владимиру желаю сил и Чуда исцеления в трудные для него дни.

Лидерам оппозиции в отношении друг к другу желаю понять истину: если ты не с нами, то ты – один из нас. И прекратить меряться рейтингами, а вставать под флаги, которые объединяют и оппозицию, и Украину. Потому что если люди не увидят вашего объединения сейчас, то не поверят в него во время выборов. Юлии Тимошенко и Юрию Луценко желаю силы духа, чтобы они преодолели тяжелые испытания – не только физические, но и моральные, духовные. Желаю Чуда их освобождения из тюрьмы.

И чтобы наконец, когда мы будем здороваться “ Христос родився! Славімо його!”, чтобы это было не только призывом поздравления, а призывом действия. Потому что это рождение происходит в каждом из нас, ежесекундно. Нам нужно только внимательно услышать это в себе, и тогда Чудо Божьей благодати и любви будет между нами.

Олекса Негребецкий, украинский переводчик, режиссер украинского дубляжа многих голливудских лент:

ВЛАСТИ НИЧЕГО ЦЕНЗУРНОГО ПОЖЕЛАТЬ НЕ МОГУ

Власти ничего цензурного пожелать не могу.

Оппозиции ничего пожелать не могу, потому что она отсутствует. Возможно, и не возникла в ней общественная потребность.

А читателям УНИАН желаю побольше читать. Книга – это убежище для души и ума, потому что если вникать в детали политической жизни, можно крышей поехать. Нам стоит лишь определить общие контуры, знать Дао, как советуют китайцы. И ни в коем случае не смотреть телевизор. Ни за что. Никогда. Ни при каких обстоятельствах не смотреть телевизор. И только потом обществу придет просветление и спасение.

Леонид Кравчук, первый президент Украины:

1160 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД У НАС УЖЕ БЫЛО ПЕРВОЕ КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Желаю человеческого счастья, веры, добра, терпения, христианского отношения к жизни через любовь, Божьей ласки. Для нас это – фундаментальные вещи. Каждый год люди обращаются к Богу, благодарят за милости, просят, чтобы Он своей Благодатью помог выстоять в жизненных неурядицах. Но настроение в обществе тяжелое. Мы частично сами виноваты в этом.

Если двадцать лет критиковать себя по какой-то схеме, повторяя критиканские клише и штампы, лучше не станет. Когда люди начинают о себе говорить плохо и перестают верить в свои возможности, к ним другие относятся так же. Посторонние видят, что люди этой страны не хотят ничего добывать в борьбе, они якобы идут по определенному для них сценарию. Идут на выборы и избирают не тех, кого нужно избрать, а тех, кого им навязывают. Они не хотят понять, что в их руках находится власть. И как они проголосуют, такая власть и будет. Они говорят: нас обманывают, нас шантажируют, нас покупают. Люди добрые, покупают тех, кто продается. Не может быть иного.

Мои пожелания на Рождество такие. У людей есть проблемы, они есть у каждого. У меня они тоже есть. Я не могу сказать, что я счастлив. Это невозможно, когда Украине живется не так легко, как бы мне хотелось. Но я принял для себя философию бытия, строительства, борьбы. Для христианина, лица как церковного, так и не церковного это ночь рождения нашего Спасителя. И вот мы прожили еще один год. Он сложный. Но мы живем в мире. Мы ошибаемся, и исправляемся, мы растем. Пусть каждый из нас скажет: мы прожили 365 дней. За этот год вы, возможно, несли к кресту ребенка, а может, вели кого-то к браку. Возможно, вы предприняли уверенный шаг по карьерной линии, а возможно, реализовали давно задуманное. Нельзя сказать, что все так плохо в нашем доме. Мы не будем счастливы, когда сами этого не захотим, когда не договоримся сами с собой.

Впереди 2012 год.

Давайте остановимся, оглянёмся, замедлим темп жизни. Но подумаем, хотя бы о нашей истории. Я вижу, что церкви предприняли шаг к объединению, и глава УПЦ КП и глава УПЦ МП в своих проповедях будут пропагандировать единство. И это уже много.

В 2012 году будет 1160 лет, как на нашей земле было создано первое Киевское государство. Когда в соседних государствах еще нигде ничего не было, там еще в лаптях ходили на бурого медведя, а у нас уже было государство. Ровно 1100 лет тому назад было заключено первое соглашение между Киевской Русью и Византией. Подумайте, сколько мы переживем счастливых исторических моментов. Мы имеем государство с большой историей и большими возможностями. У нас прекрасные люди, нам лишь необходимо подняться над собой.

Не вышло с Европой сегодня? Выйдет завтра. Как только думаешь плохое, как только живешь в плохом настроении, то сам становишься плохим и людей вокруг вгоняешь в скуку. Сам не горишь и другим не даешь гореть. Потому что сам тлеешь, люди тлеют, и государство тлеет. Возможно, я слишком резкий в оценках. Но так устал от этих “честных” новостей на глянцевом телевидении.

С Рождеством вас всех! Счастья вам и нашей стране!

Опрашивала Маша Мищенко