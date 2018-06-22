Евгений Сверстюк: Здоровые силы в Украине берут верх, несмотря ни на что

Янукович неожиданно для себя открыл, что нужно быть украинским Президентом в Украине и что выбора у него нет... Он только сейчас начинает догадываться, как мир будет оценивать его работу...

Евгений Сверстюк, диссидент, шестидесятник, один из тех, кого, возможно, немного патетично, но справедливо называют совестью нации. Господин Сверстюк ответил на наши вопросы о событиях прошлого года и прогноза на будущее.

Евгений Александрович, 2011 год запомнился массовыми акциями недовольства, причем протестовали очень разные слои населения...

Думаю, это, прежде всего, глобальное явление, сейчас во всем мире большое возмущение. Очевидно, в основе этого лежит недовольство тем положением вещей, которое сложилось в жизни. Что касается нас, то есть просто недовольство властью, которая является не национальной и не культурной. Эта власть не может быть принята, поскольку она не эволюционирует в том направлении, когда она бы могла быть уважаема.

Видите ли вы хоть одного человека у власти, которая бы отстаивала действительно украинские интересы?

Не знаю, может, один человек и найдется... Думаю, в каждой партии есть люди положительного состава, которые в чем-то компетентны.

В возмущенной, ненормальной жизни всегда бросаются в глаза люди вроде бывшего министра Шуфрича или этого карикатурного, самого смешного человека в Верховной Раде - Чечетова, который дирижирует Партией регионов.

А если есть какой-то умный человек, то нам о нем не известно, потому что он спокойно работает.

В целом эта партия замешана на негативной основе. Это фактически не партия «за», а партия «против». Изначально это была партия против украинской ориентации, против Майдана, против оранжевых.

Чему нас должен научить 2011 год?

Этот год нас ничему не научит, потому что неизвестно где он начинается...

И думаю, эти движения, эти подземные толчки будут усиливаться.

Когда уже было известно, что Янукович станет Президентом, все были готовы к изменениям, но никто не ожидал такого... А ваши ожидания оправдались?

Тогда была дискуссия о «меньшем зле», но никто не знал, что такое зло... В марксистской философии нет такого понятия, как зло, потому что зло - это антипод Бога. Но если Бога нет и нет добра, то и зла не должно быть.

И в нашей народной ментальности есть понятия добра и зла, и ими пользуются.

Эта власть и ее главари изначально воспринимались как несомненное зло, и это было написано на их флаге. Взять хотя бы связь с криминалитетом...

И своими шагами Янукович как Президент доказал это. Где доминировали «Регионы», там совсем не считались с законами. И зло было открытым, оно не маскировалось.

Какая была надежда на то, что этот режим будет эволюционировать и постепенно осознавать, что машина, на которой ты сидишь, имеет историю намотанных километров и не может так просто писать свою, кардинально другую историю километров.

Одновременно надо понимать, что не все зависит от Президента. На Западе вообще Президенту не придают большого значения. Это только у нас меняется жизнь, когда приходит новая власть, ибо нет демократических структур, нет гражданского общества. Собственно, поэтому люди думают, что все зависит от того, кто придет к рулю.

Янукович неожиданно для себя открыл, что нужно быть украинским Президентом в Украине и что выбора у него нет. Он думал, ему удастся договариваться как это принято в беззаконном мире. Но увидел, что здесь суровые правила игры, что есть экономические кланы, которые имеют свои интересы, и в отношениях с Россией он не может в корне отличаться от своего предшественника. И очень многие вещи должен продолжать, что бы он не заявлял ранее.

Первый его шаг по сдаче национальных интересов - Харьковские соглашения - был смешной и выставил его перед миром как мужчину неопытного, неподготовленного. Его противник, или союзник, тоже этот шаг не оценил.

Янукович только сейчас начинает догадываться, что мир будет оценивать его работу по тому, насколько она является позитивной для укрепления национального государства.

Так, по вашему мнению, Януковича уже можно считать украинским президентом?

Нет-нет, я просто говорю, что он учится.

Но сам факт - смешон и абсурден: государство возглавляет человек, который уже став Президентом, начинает учиться быть им. Он должен был учиться всю жизнь, а потом идти в президенты, а то только через год президентства открывает для себя, что Голодомор - это же страшная трагедия...

У нас власть молится с церковью, но только с одной конфессией - Московским патриархатом, и для многих людей было очень странно, когда недавно на Владимирской горке все руководство государства молилось за Украину вместе с Агафангелом, которыйзаявляет, что "Львов - это наша Чечня", а "СССР - наша общая родина". Конечно, представителей других конфессий не пригласили... Как вам такое моление?

Думаю, и в этом проявляется некомпетентность... По своей биографии, Янукович - чужой религии. Он внешне вроде обратился, но его религия была коммунистическая, хотя он и из другого мира. Там тоже материалисты, глухие материалисты, индифферентные к религии. Янукович не может всех охватить и понять одновременно, но ему ближе Московский патриархат, потому что он является официальной религией Партии регионов.

Конечно, если бы у Януковича были хорошие советники, то он бы дистанцировался от Агафангела, так как Агафангел является коммунистическим деятелем по религиозной линии. Он имеет советские ордена, которыми гордится. И его никто не воспринимает всерьез как человека духовного.

А люди, которые голосовали за Януковича, думаете остаются на своих позициях?

Думаю, те люди, которые голосовали за него, голосовали только потому, что он «наш», то есть их. Они понимали, что это не совсем то, но они его выбирали только по«лицу». Те люди говорили, что у них нет выбора. Если бы было еще несколько таких донецких, то им было бы из чего выбирать. Также там еще сохранилась советская традиция голосования, когда все вместе голосуют за одну и ту же силу, то есть выборов как таковых нет.

В этом виноват отчасти и Ющенко - он мало работал на то, чтобы разбить этот железобетонный монолит.

А это возможно?

Конечно. Национализировать трудно, но демократизировать нельзя. Можно было организовывать контакты, различные связи. Умные люди на Западе организовывали обмен детьми, студентами...

Существует стена - древняя и очень стойкая. Но не надо ее ломать, ее лучше обойти.

А как вам мысль о том, что когда у Донбасса и Крыма будет желание отсоединиться от остальной Украины, то пусть бы это сделали?

Если это мнение, то оно вовсе не зрелое и неоправданное. Так этот вопрос в политической плоскости не решается. Вообще я думаю, что эта атомизация общества, которую мы унаследовали, должна быть преодолена. По-моему, это самая важная сейчас проблема. У нас нет никакой необходимости делиться на области. Мы разные, но мы разные даже в одном подъезде. У нас разные истории, и это вечная истина, которую нужно осознавать.

Человеческое мышление склонно к стереотипам и склонно лениво сползать к идолу. Есть множество имен, которые должны нас питать и о чем-то нам напоминать. А у нас сползают к наихудшим именам, и именно их эксплуатируют, тем самым работают на создание определенного идола и стереотипов. Думаю, нормальное развитие общества - это преодоление стереотипов и идолопоклонства.

Так и развитие личности должно быть направлено на преодоление склонности крутиться в узеньком заколдованном круге, о котором говорят: кому что, а курице просо.

Как, по-вашему, относиться к таким, как Болдырев, который предлагает разделить Украину, отсоединить, по его словам, от нее «нароста»?

Думаю, это проблема нашего законодательства и нашей журналистики. По-моему, нам не нужно учиться на литературе ужасов, у нас достаточно своих ужасов, которые ходят среди нас, и их надо называть по имени. Надо уметь выставить это на посмешище.

Да, СМИ и выставили его на посмешище, но мало, нужно так, чтобы боялся. Конечно, если бы он был один, без табачников, тогда было бы легче с этим бороться, но способы есть... Надо указывать на эту болезнь и давать лекарство от нее. То, что роится в голове какого-то члена Партии регионов - не живо, не актуально, этим люди не живут. Вопрос с языком в Украине в восточных регионах никогда не был и не является чувствительным. Потому там его не нарушают. Если и нарушают, то только за деньги.

Эксперты не находят успехов во внутренней или внешней политике нынешнего руководства. Может, вы находите какой-то позитив в гуманитарной сфере?

Очевидно, что-то делается... По крайней мере, они должны показать это в конце года, но и этого не было. Мы вот имеем министра культуры, о котором никто ничего не может сказать, он есть, или его нет.

Вместе с тем имеем министра образования Табачника, о котором слишком много говорят, что является примером того, чего общество не должно терпеть.

Я ничего не могу отметить положительного, кроме как пассивных действий. Они собирались сделать много пакостей... И, очевидно, каким-то образом пришли в себя и поняли, что это не дело государства - заниматься такими вещами.

То, что они сделали с музеем Шевченко в Каневе, куда ушли огромные средства, - шокировало все общество. Создается впечатление, что они не осознают многие вещи, будто никого, кроме них, нет.

В государстве нет системной культурной политики ...

Сейчас в Украине не лучший период, и все равно должны остаться основания для оптимизма. Есть ли, на ваш взгляд, у нас повод для оптимизма в 2012 году?

Несмотря на то что у нас есть много болезней, унаследованных из предыдущих десятилетий, и много приобретенных, Украина все же на нормальном пути. Она не строит никакой Вавилонской башни, не обманывает людей какими-то фикциями... Происходит спокойное возвращение людей к своим ценностям, в частности и к религиозным. И на этом пути есть определенные достижения. Агафангел не представляет УПЦ, церковь намного шире и глубже явление, чем один иерарх.

Какие-то есть попытки к объединению, выразившиеся в совместном заявлении церквей: Киевского, Московского патриархата и УГКЦ. Для нравственного оздоровления общества это очень важно. То есть все же здоровые силы превалируют.

В украинском обществе есть способность к самоорганизации при любой власти ...

Со сцены постепенно сходят «динозавры» вчерашнего дня.

Украинцам уже стоит прекращать ныть, мол, нас уничтожали и мы такие несчастные. Взгляните на Японию, как они справились с такой огромной трагедией...

У нашего народа есть большой неиспользованный потенциал - не только культурный, но и политический.

И, мне кажется, здоровые силы в Украине берут верх, несмотря на все.

Беседовала Оксана Климончук