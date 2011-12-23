Молитву за Украину произнес митрополит, который говорит, что Львов - наша Чечня

Сегодня утром в Киеве на Владимирской горке возле памятника князю Владимиру при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоялся Благодарственный молебен по случаю завершения 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии также присутствовали премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, члены правительства, депутаты.

Молебен совершил Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ. Была прочитана Молитва за Украинское государство и Украинский народ.

Как сообщал УНИАН, митрополит известен своими заявлениями, что "Львов-это наша Чечня", "СССР - наша общая родина". Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал собеседник священника журналист Алексей Венедиктов.

Автор портала «Религия в Украине» Владимир МЕЛЬНИК приводил свое время слова АГАФАНГЕЛА, размещенные на одном из ресурсов, выдаваемых с его же благословения: «Те, кто не придет на избирательные участки, сказал он с амвона, - и не проголосует за Виктора ЯНУКОВИЧА , должен будет раскаяться в этом... »

Не менее известна также реакция руководства Одесской епархии УПЦ МП на публикацию "Ритуальные гонорары Одесских храмов", подписанную тремя журналистками газеты «Сегодня». Сначала митрополит Агафангел публично требовал от журналисток извиниться за статью, затем на официальном сайте Одесской епархии, главным редактором которого является сам АГАФАНГЕЛ, статья была названа «заказной» и появилось сообщение с указанием духовенству молиться о "надоумлении журналисток болезнями": "Отныне в Свято-Успенском, Свято-Пантелеймоновском, Свято-Ильинском и Свято-Иверском мужских монастырях будет возноситься молитва о том, чтобы Господь надоумил скорбями и болезнями озлобленных, обезумевших клеветников на Христа и Его Святую Церковь Ольгу КНЯЗЬ, Светлану ГОДОВЕНКО и Лилию ФЕЩЕНКО".

Кроме того, на официальном сайте Одесской епархии был размещен запрет упомянутым журналисткам - «еретикам, раскольникам, иноверцам и безбожникам, ... искателям "сермяжной правды" КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО и ФЕЩЕНКО" - "зажигать свечи и проводить любые молитвенные действия в православном храме».