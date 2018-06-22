Mercedes Benz Bank заявляет о своих правах на служебное авто Лавриновича

Министр юстиции Украины Александр Лавринович подтвердил, что некоторое время использовало служебный автомобиль, похищенный в Германии. Немецкий владелец авто заявил, что имеет правовые основания добиваться его возвращения.

Автомобиль Mercedes Benz GL 420 с номером кузова WDC164821A522903, который в 2010 году был конфискован в Украине в пользу государства, согласно немецкого законодательства остается собственностью Mercedes Benz Bank. Это дочернее финансовое учреждение концерна Daimler выдает кредиты на покупку автомобилей Mercedes и сдает их в лизинг. Внедорожник класса «люкс» два года тому назад был продан в Украине злоумышленниками, которые взяли «Мерседес» в лизинг на подставную фирму в Германии. В канун Нового года министр юстиции Украины Александр Лавринович подтвердил информацию СМИ о том, что машина стоит в гараже его ведомства.

Спикер Mercedes Benz Bank Оливер Вигофски (Oliver Wihofszki) на запрос Deutsche Welle ответил, что это учреждение в сотрудничестве с правоохранителями в любом случае пытается вернуть украденные у него автомобили. «Впрочем, достоверной информации о местонахождении упомянутого «Мерседеса» пока нет», - заметил Вигофски. Официально немецкой стороне о судьбе украденного авто до сих пор никто не сообщил.

«Не противоречит украинскому законодательству»

Бесплатно пополнить автопарк иностранными автомобилями украинские чиновники могут на основании распоряжения Кабинета Министров от 2002 года, которое позволяет передавать транспортные средства, конфискованные по решению суда, органам власти. Автомобиль, который мошенники вывезли в Украину в начале 2010 года, был передан на баланс Центрального аппарата минюста в марте 2011 года. Незадолго до того автомобиль был конфискован в пользу государства по решению Ужгородского горрайонного суда. Основанием для этого решения был факт нарушения таможенных правил при ввозе «Мерседеса» в Украину. Александр Лавринович, ссылаясь на это судебное решение, заявил журналистам: пребывание разыскиваемого автомобиля в гараже Минюста «не противоречит украинскому законодательству». Министр даже дал понять, что использование конфискованных автомобилей органами власти является в Украине довольно распространенной практикой.

Не видит никакой «крамолы» в том, что чиновники ездят на конфискованных автомобилях и бывший заместитель министра внутренних дел Геннадий Москаль. В разговоре с Deutsche Welle Москаль, в настоящее время депутат от оппозиционной «Народной самообороны», сознался, что, будучи в свое время начальником управления МВД на Закарпатье, тоже ездил на конфискованном автомобиле – ничем не хуже, чем у Лавриновича, внедорожнике Toyota Land Cruiser. Москаль уверяет, что перед тем, как было принято решение о конфискации незаконно ввезенного на территорию Украины авто, правоохранители осуществили проверку, не находится ли оно в международном розыске. «Это нужно делать обязательно. Тогда у нас еще не было доступа к базе данных Интерпола, нам помогали словацкие коллеги», - вспоминает Москаль.

А как же база Интерпола?

Сегодня Украина уже является членом Интерпола, а получить доступ ко всемирной базе данных о краденых автомобилях правохранители могут, несколько раз кликнув мышкой компьютера. Следовательно, возникает вопрос: проверяли ли украинские стражи порядка перед конфискацией Mercedes Benz GL 420 наличие этого автомобиля в базе Интерпола.

Как сообщила Deutsche Welle начальник управления Государственной исполнительной службы Закарпатской области Наталия Панова, в соответствии с действующим законодательством государственные исполнители направили в МВД запрос, не находится ли автомобиль, который подлежит конфискации, в розыске. Первого февраля 2011 года от милиции поступил ответ: «автомобиль, согласно данным информационной системы «Угон», в розыске не числится». Следовательно, милиция сослалась на систему «Угон», которая содержит базу данных лишь об автомобилях, похищенных на территории Украины.

Длинный путь в министерский гараж

Как вообще оказался в Украине пресловутый автомобиль с номером кузова WDC164821A522903? «Мерседес» 18 августа 2009 года был взят в лизинг подставной компанией в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Компания была создана мошенниками, которые за несколько лет продали за пределами ЕС свыше 40 незаконно отчужденных в Германии авто. За «Мерседес» стоимостью 82 тысячи евро мошеннки оплатили лишь 1100 евро - один месячный платеж за лизинг. Как сообщил Deutsche Welle сотрудник прокуратуры Дармштадта Бернд Кункельманн (Bernd Kunkelmann), уже в сентябре 2009 года автомобиль был продан «одной киевской фирме». Такая информация содержится в материалах дела против банды воров автомобилей, которую впоследствии рассматривал суд. По данным украинской таможни, автомобиль пересек границу Украины в Чопе 16 января 2010 года. Через несколько дней, оставив автомобиль в Украине, гражданин Германии Георг Ф. вернулся домой. По возвращении в Германию он заявил о похищении «Мерседеса».

В начале ноября 2010 года Георг Ф. снова появился на территории Украины. Таможенники, проверяя документы на границе, выяснили, что за ним числится автомобиль «Мерседес», который нелегально остался на территории Украины. На Ф. завели уголовное дело, что не помешало ему, однако, беспрепятственно поехать домой. Таможенники передали дело МВД, по предоставлению которого суд впоследствии конфисковал автомобиль. На момент, когда «Мерседес» перешел в собственность украинского Минюста, члены банды, которые продали его в Украине, уже были осуждены судом Дармштадта к заключению сроком от пяти до восьми лет.

Государственные органы закрывают глаза

То, что автомобиль не имел права оставаться в Украине без таможенного оформления больше десяти дней, не помешало 29 мая 2010 года МРЭО-4 города Киева (регистрационно-экзаменационному подразделу Госавтоинспекции) выдать новым «владельцам» свидетельство о регистрации. Уже первого июля 2010 года «Мерседес» был перерегистрирован Львовским МРЭО. Даром, что когда десятидневный срок после ввоза в Украину минул, данные на это авто были занесены в специальную таможенную базу нарушений. Кроме того, на этот момент автомобиль уже полгода как находился в розыске в Германии, а это значит, что он уже давно был в базе данных Интерпола. «Внесение в эту базу данных является делом нескольких минут. Это делается сразу, как только становится известно о похищении авто», - объяснили Deutsche Welle в Федеральном ведомстве криминальной полиции.

Роль регистрационных органов Госавтоинспекции в "легализации" похищенных за рубежом автомобилей остается туманной. По словам Геннадия Москаля, такая "легализация" имеет довольно большие масштабы. "Ключевое звено при "легализации" – МРЭО. Ведь именно эта структура, по закону, должна проверять наличие целого ряда документов, ставя авто на регистрацию. Этого часто не происходит», - замечает Москаль.

Плодотворная почва для коррупции

Представитель антикоррупционной сети Transparency International в Украине Алексей Хмара указывает на то, что существующее законодательство создает для украинских чиновников широкое поле для злоупотреблений. В разговоре с Deutsche Welle Хмара заметил, что министр юстиции Александр Лавринович, который из-за ворованного «Мерседеса» оказался в эпицентре скандала, назначен президентом Януковичем координатором государственной антикоррупционной политики. «А значит, он не имеет морального права молчать о существующих коррупционных схемах. Или не имеет права координировать борьбу с коррупцией», - отмечает Алексей Хмара.

Наталия Зотова / Евгений Тейзе

Немецкая волна