Королевская ушла в социал-демократию, но ни за что не бросит Тимошенко в тюрьме

В пятницу состоялся второй этап VIII съезда Украинской социал-демократической партии, новым лидером которой была избрана народный депутат Украины Наталья Королевская.

Слухи о том, что УСДП сменит лидера, ходили с весны прошлого года. Я слышала, что Королевская к партии присматривается. Слышала, что проводится аудит ее региональных ячеек. Но потом все эти события заслонил арест Тимошенко и суд над ней. Изнурительные заседания суда закончились приговором лидеру БЮТ, а новости адвокатов Юлии Тимошенко из апелляционных судов стали сопровождаться настойчивыми слухами о разногласиях в ее команде. Играть свою партию в хоре БЮТ считалось неприличным. Журналисты что есть сил пытались отслеживать «сепаратистов». Сегодня, когда зал единогласно избирал лидером УСДП г-жу Королевскую, это уже не резало ухо. Самостоятельная игра Королевской не кажется святотатством на фоне самостоятельных игр и самостоятельных решений отдельных лидеров «Батькивщины».

Перед началом съезда я подошла к Евгению Корнейчуку. Две недели назад экс-председатель УСДП получил амнистию после годичного пребывания в СИЗО (его пытались обвинить в нанесении убытков НАК «Нафтогаз» - та же 365-ая статья, что и у Тимошенко), но Европейский суд признал арест и задержание незаконным. Не зная толком, уместно ли поздравлять с таким событием, как амнистия, решила поговорить о партии:

– Евгений, не тяжело расставаться с партией?

– Почему расставаться? Я ведь остаюсь членом политсовета. Мы очень давно сотрудничаем с Натальей Королевской. Мы давно члены одной команды. Мы вместе с ней проводили выборы, работая в Луганске на БЮТ и на парламентских, и на прошлых президентских. Вы сами понимаете, что на сегодняшний момент я далеко не лучший кандидат на роль лидера партии.

– Если вы о своих уголовных делах, то посидеть в тюрьме при Януковиче для украинского политика – это не так уж и зазорно, – неуклюже попыталась я его приободрить.

– Не надо, – он сделал жест рукой, пытаясь меня остановить. – Вы спрашиваете, тяжело ли отдавать партию… Мне было тяжело видеть ее в таком состоянии. Партия должна развиваться. И у меня было только одно принципиальное условие для Натальи – сохранить социал-демократическую идеологию. Она это обещала. К слову, я ведь отстаивал и для «Батькивщины» путь в Социнтерн, но победили те, кто считал, что ее путь в ЕНП.

– А основатель УСДП, ваш тесть Василий Онопенко, придет сегодня?

– Он на пленуме Верховного суда. Но он направит поздравительную телеграмму. Он вчера при мне согласовывал ее текст. А что касается моего содержания в СИЗО, то я вижу один положительный момент для партии. Зная, через что я прошел, никто не скажет, что я – технология Банковой…

До начала заседания оставалось минут двадцать, и я решила осмотреться.

Съезд проходил в НСК «Олимпийский». Это первый съезд в Национальном спорткомплексе. Включили музыку, звучал Цой, Шевчук и Вакарчук. Крутили символические песни, в тему: «Перемен требуют наши сердца», «Чому я з ними не хочу йти»... Наверное, любой политик чему-то учится у своего лидера. Мне кажется, что и г-жа Королевская не исключение. Во всяком случае, что-то здесь напоминало съезды БЮТ. Может быть, слайд-шоу на большом экране, показывающее историю украинских акций протестов. Может быть, два огромных букета роз, которые приготовили для Королевской еще до начала съезда. А может, недешевый ланч для делегатов и журналистов. Взяв стакан сока, я пристроилась за стол к Андрею Панаэтову, одному из лидеров предпринимательского движения «Вперед», которое тоже возглавляет Королевская.

– Андрей Владимирович, вы как к партии УСДП относитесь?

– Пока не знаю, – честно сказал он. – Я в этой партии знаю пока только одного человека – Наталью Королевскую.

– Вам предлагали туда вступить?

– Нет. Простите, но партийное дело – вещь интимная, и туда можно вступить только один раз. Поэтому пока присматриваюсь.

Наконец, председатель партии Владимир Ткаченко (он сменил в августе Евгения Корнийчука) открыл съезд. Главным вопросом повестки было избрание председателя партии. И началось оно неожиданно. Главы двух областных организаций, Полтавской и Волынской, демонстративно покинули съезд. Один сослался на то, что тут нет полного представительства всей Полтавской организации, второй, что сейчас время объединятся, а не разъединяться. Я грешным делом подумала, что Королевская не попыталась подготовить лидеров областных организаций или как-то надавила на них. Но потом оказалось, что весь старый партсостав из регионов, все областные начальники остались членами политсовета и Королевская не собирается особо политсовет расширять. Так, пара народных депутатов Украины (Евгений Суслов и Алексей Логвиненко) плюс бывший замминистра финансов Игорь Уманский. Позже услышала версию, что с одним из областных начальников, скорее всего, «поработал Турчинов», который не очень одобряет самостоятельное плаванье. Но это лишь версия. Все члены команды БЮТ соблюдают видимость дружбы и сотрудничества.

В целом съезд прошел очень дружелюбно. Скажем прямо, УСДП хоть и старейшая, но не очень сильная партия, поэтому появление нового лидера присутствующие на съезде партийные функционеры приветствовали. Иван Дзюба, который возглавляет Черкасскую организацию, Павел Орлов, председатель Харьковского отделения УСДП, и Роман Кузьмич из Львовского регионального отделения выступили в поддержку избрания Королевской. В своих выступлениях они наделяли ее харизмой, выражали уверенность, что она укрепит партию и обновит социал-демократическое движение. От учредителя партии, бывшего главы Верховного суда Василия Онопенко на съезде зачитали приветственную телеграмму, а г-н Корнийчук сказал, что Королевская признанный лидер гражданского общества и что УСДП была партией-сестрой для «Батькивщины». И иногда УСДП помогала кадрами «Батькивщине», а сегодня Королевская приходит в УСДП.

– Ее приход усилит блок (БЮТ). А я останусь рядом с вами, – закончил выступление Корнийчук.

Королевская выступала без бумаги. Говорила о том, что сохранит основные ориентиры УСДП: ценности социал-демократии, к которым относятся свобода, справедливость и солидарность. И поэтому главные задачи – остановить политические и экономические репрессии, освободить Тимошенко.

– Мы строим не партию лидерского типа, а партию лидеров, – продолжала Королевская, – наши активисты должны стать реальными гражданскими лидерами в своих регионах.

Она дала понять, что затевает нешуточное партстроительство, что будет работать система политических лифтов, будут развиваться региональные организации и создаваться рабочие группы, призванные предлагать программы для развития страны. Одним словом, старые партийцы смотрят на перемены с оптимизмом.

После окончания съезда новоизбранный председатель дала брифинг. Он состоялся в вип-ложе НСК «Олимпийский», и из окна открывался чудесный вид на стадион. На пресс-конференции Королевская заявила:

– Возглавить партию было для меня непростым решением. Но с целью усиления блока и политической команды, я согласилась возглавить партию. Мы ставим целью освободить Тимошенко, прекратить политические и экономические репрессии. Я верю, что мы сможем вернуть веру в людей в социал-демократию.

Журналисты стали задавать вопросы.

– Наталья Юрьевна, социал-демократия – это левая идеология. Вы, как в прошлом успешный предприниматель, сможете искренне ее исповедовать?

– Я родилась в семье шахтера и учительницы. И до восемнадцати лет я жила в городе Красный Луч. Это шахтерский город. Я хорошо знаю, что такое жизнь простого человека. И знаю, насколько он сегодня незащищен. Эта идеология мне близка. У меня нет внутренних разногласий. Изначально идеология БЮТ была социал-демократической. И я пришла в БЮТ, когда она была именно такой.

Журналисты интересовались, почему и Королевская, и ее новый заместитель Евгений Суслов говорят об «усилении блока Тимошенко». И будто бы мыслят категориями блока. Как они, в конце концов, пойдут на выборы, если блоки не предусмотрены законом.

– Вопросы технологии и избирательного процесса оставьте на 2012 год, – просила Королевская.

– А кто у вас будет заниматься партстроительством, кто будет работать Турчиновым? – поинтересовались мы.

– Мы с Евгением Сусловым всегда шли вместе и дополняли друг друга. Он будет заниматься партстроительством, не претендуя при этом на чужие роли. Он будет оставаться собой, Евгением Сусловым, как я буду оставаться Натальей Королевской.

На вопросы о реакции партийных соратников, чье дружелюбие журналистам не кажется таким бесспорным, как его пытается представить, Королевская, она ответила дипломатично.

– Я вчера вечером поговорила с Турчиновым о своем намерении возглавить партию, это был долгий разговор. Мы приняли решение, что сегодня идет активное восстановление партии, которая остается в Блоке Тимошенко. По состоянию на вчерашний вечер, не было никаких противодействий с его стороны. Также мы говорили с Сергеем Власенко и Евгенией Тимошенко. Мы подготовили письма Юлии Тимошенко. Мы будем строить и развивать единое демократическое движение… Наша задача сейчас – консолидировать сторонников Юлии Тимошенко. Люди, которые не согласны с тем, что человек несправедливо осужден, а членов партии более 50 тысяч, должны демонстрировать всему миру свое несогласие с решением Печерского суда. А Евгений Корнийчук, который знает всю судебную практику и сам прошел этот путь, будет помогать адвокатам.

Социал-демократический дебют Королевской состоялся. Каким он будет, трудно сказать – до выборов еще целый год. Любопытно, что, несмотря на весь пафос единства партий Блока Тимошенко, были заметны другие мессиджи Натальи Королевской. В БЮТ сейчас разные взгляды на развитие партийного проекта, и Королевская имеет право на свое видение партстроительства. В УСДП она не строит партию лидерского типа, а строит «команду лидеров». Она придерживается взглядов социал-демократии, которую изначально декларировала «Батькивщина», но позже усилиями Немыри свернула в суровый либерализм. УСДП – партия-сестра «Батькивщины». И в заявленном виде от «Батькивщины» сильно отличающаяся. При этом, Королевская четко дала понять: она ни за что не бросит Тимошенко в тюрьме.

Леся Дидковская