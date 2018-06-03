К чернобыльцам в Мариинском парке не вышел ни один чиновник

Хотя им запретили голодать под национальным флагом, они все же держат украинский флаг в замерзших руках. «Это наш флаг... Власть нас ограбила, залезла нам в карман... »

По-настоящему холодно и снежно стало только сегодня... И именно сегодня в Мариинском парке столицы чернобыльцы перешли на сухую голодовку.

На улице ноль градусов, падает мокрый снег, едва заставляю себя выйти из теплого помещения, чтобы прийти в Мариинский парк, пообщаться с голодающими. С 30 ноября эти люди не имели во рту ни крошки еды, причем спят уже несколько дней под открытым небом. Даже профессиональные бездомные не рискуют этого делать...

Голодающие установили бы себе палатку, но сытый украинский суд запретил им это сделать.

Ликвидаторы-чорнобальци подчеркивают, что не требуют ничего сверхъестественного:

- Мы не требуем ничего особого, - уже в который раз повторяют они, - мы требуем свое, то, что они у нас забрали. Власть нас ограбила, залезла нам в карман.

Ликвидаторы требуют пенсии, которая полагается им по закону, - от шести до десяти тысяч гривен.

- Это и наша минималка, которую мы отсудили в суде. Мы больше ничего не требуем, никаких 30 или 50 тысяч. Просто отдайте нам наши пенсии - и все.

Хотя им запретили голодать под национальным флагом, они все же держат украинский флаг в замерзших руках.

- Это наш флаг. Они много чего еще запретили, и что?.. Пусть тогда снимут флаг с Кабмина и с других учреждений, - говорит Василий Николаевич, один из тех, кто объявил сухую голодовку.

- Разве вы не видите, что власти проводят геноцид собственного народа, - говорит Владимир из Лисичанска. - Больше я ничего не могу сказать. Посмотрите на мое лицо, на нем все написано. Нас никто не видит и не слышит!

Они признаются, что им не стыдно за себя, не стыдно, что их регион избрал Януковича, им стыдно за самого Януковича, что он допустил такое. А они ему поверили.

Чернобыльцы прибегли к сухой голодовке, то есть с сегодняшнего они не пьют даже воду. Но... Спрашиваю, знают ли они, что это опасно. Они знают, но другого выхода, как идти до конца, не видят. Тем более что они из Донбасса - люди закаленные.

- И мы здесь не согнемся, стоять до последнего! А как иначе достучаться до власти? Пусть ОНИ думают, безопасно для нас голодать или нет.

А в Кабмине (он как раз напротив Мариинки), не до них. Глава правительства Азаров так и не прислал парламентера хоть поговорить со донбассовцами...

У каждого ликвидатора Чернобыльской катастрофы своя история. Но все они похожи тем, что никто тогда не знал, на что идет. А кто знал, не мог отказаться, ведь нес службу. И только через пару лет каждый из них понял и почувствовал, чего им стоил их долг.

Петр - инвалид второй группы. У него ежемесячно на лекарства уходит в среднем более двух тысяч гривен.

- А если лежать в больнице, - рассказывает он, - то еще больше, потому что даже если ты лечишься как чернобылец, все равно вынужден покупать лекарства и платить врачам.

История Петра классическая: он служил в армии, и их привезли в Чернобыльскую зону.

Мужчина рассказывает что к его родным на Луганщине приходит участковый, задает разные вопросы, что-то выведывает, а потом как бы советует повлиять на голодающих, чтобы они прекратили акцию. Поэтому они не знают, что их ждет, когда вернутся домой.

Как сообщалось, им даже не разрешили установить палатки, хотя при «оранжевой» власти донецкие здесь жили в палатках месяцами...

- Да что же это такое, даже во время войны к врагу пускают «Красный крест», а тут все стороны мирные, но не позволяют палатку установить.

Нардеп от НУ-НС Куликов утешает протестующих:

- Завтра с трибуны будет выступать это дебильное правительство. И если у меня будет возможность, я попробую настоять, чтобы правительство позволило вам установить палатки.

Нина Сергеевна с Троещины, тоже ликвидатор, живет в Киев, но пришла поддержать коллег:

- Я голодала три дня и прекратила, мне очень трудно, потому что у меня сахарный диабет, я могу впасть в кому. Я хожу спать домой, но каждый день с самого утра прихожу сюда. А хожу домой, чтобы посушить обувь голодающих, постирать что нужно.

Мимо нас проходит Куликов, Нина Сергеевна пользуется случаем:

- Вот наши народные депутаты ходят, ходят, а хоть бы кто помог установить палатку.

Она буквально плачет:

- Пожалейте наших мужчин! Мы же вас избрали, а вы все так над нами издеваетесь.

- Мы жалеем, но вот видите, милиция не дает...

Нина Сергеевна советует ему установить общественную приемную, тогда точно разрешат. Или хотя бы дать несколько машин, чтобы люди могли ночью спать. Нардеп делает вид, что задумался над этим.

Женщина утверждает, что когда они идут по парку, то за ними следят какие-то люди. Тут и вправду крутятся, кроме милиции, какие-то молодчики в черных кожанках, они отказываются называться и говорят, что «ждут друга».

К вечеру чернобыльцы, которые утром объявили голодовку, не выдержали, им стало хуже, и они, как сказал председатель инициативной группы Николай Костев, пошли на лечение. Он тоже прекратил голодовку - у него поднялась температура до сорока градусов, и он вообще еле говорит.

Нардепы из разных политических сил целый день ходили к голодающим чернобыльцев, но никто так и не помог им хотя бы установить палатку.

За целый день к ним не явился ни один чиновник ...

Оксана Климончук

Фото УНИАН