Вехи недели. Яценюк отбирает хлеб у Турчинова, Азаров ползет к отставке, Литвин ищет себе место

Объявившие о консолидации противники власти устроили парад алле собственных амбиций. Европейский парламент, не закрыв перед Украиной двери, выдвинул ряд условий для успешного сотрудничества. Спикер Верховной Рады так опасается расставания со своим креслом, что может прирасти к нему.

По законам джунглей

«Комитет сопротивления диктатуре», до последнего времени влачивший жалкое существование, показательно реанимирован и назван платформой для обсуждения списка согласованных кандидатов от оппозиции по мажоритарным округам. Причем делить квоты будут по законам джунглей – прав тот, кто сильнее. Арсений Яценюк, заблаговременно демонстрируя замашки матерого «фронтовика», потребовал от Виктора Януковича подписать избирательный закон, принятый с активным соучастием «непримиримой» парламентской оппозиции. Заодно Арсений Петрович вбросил в информационное пространство формулу проведения выборов «Кто не с нами – тот за Януковича».

Юлия Тимошенко, отпраздновавшая в СИЗО «свой лучший день рожденья», пока может только наблюдать за политическими телодвижениями своего заклятого друга. Рассмотрение апелляции на приговор Печерского суда запланировано на 13 декабря, и далеко не факт, что Апелляционный суд освободит лидера «Батькивщины». О подробностях европейской позиции по делу Тимошенко – чуть ниже. Пока же отметим, что Александр Турчинов, временно руководящий «сердечной» партией, заметно сблизился с Яценюком, а Наталья Королевская так и не смогла провести «переучет власти» в масштабах страны. Как показывает развитие событий, не поднимающих партийные флаги чернобыльцев и афганцев власть боится куда сильнее, чем тех, кто называет себя оппозицией.

Яценюка и вовсе попытались задушить в объятиях, создав режим наибольшего благоприятствования проведению акции «Украина против Януковича» на Софийской площади. Охваченный собственной значимостью Арсений Петрович начал отбирать хлеб у стоявшего рядом Александра Турчинова, заявив, что всякая власть от Бога, а нынешний режим будет обязательно сметен. Прежде чем начать наступление на власть, Яценюк «тренируется на кошках», меняя тех, кто начинал вместе с ним проект «Фронт змин» на прожженных политиков – в руководящие органы партии вошел многоопытный Николай Мартыненко, а на «фронтовой» сцене мелькал профессиональный борец с коррупцией Геннадий Москаль.

«Фронтовое» наступление вызвало обеспокоенность только у Виталия Кличко, который начал мелькать в прессе, доказывая, что 90% своего времени посвящает политике. Правда, показать возле себя новые лица, за исключением друзей и «ударников»-депутатов Киевсовета, известному боксеру пока не удалось. Зато на Кличко и «УДАР» чутко отреагировал опрос Киевского международного института социологии, отметивший реактивный взлет популярности партии, ничем особенным себя не проявившей. После опроса КМИС можно утверждать, что избирательная кампания уже началась, хотя Виктор Янукович еще не подписал закон «О выборах народных депутатов».

Европейские советы

Радеющая за Украину не без собственного геополитического интереса Польша в минувший понедельник предприняла ход президентом: прибывший в Киев Бронислав Коморовский настоятельно посоветовал своему украинскому коллеге найти пути решения проблемы Юлии Тимошенко. Переводом лидера «Батькивщины» в медсанчасть Лукьяновского СИЗО и допуском представителей Европейского комитета по недопущению пыток дело явно не ограничится.

Достаточно четко дал понять, что держит дело Тимошенко на контроле и Европейский парламент. В принятой 1 декабря резолюции ЕП по ситуации в Украине настоятельно рекомендуется обеспечить участие лидеров оппозиции в предстоящих парламентских выборах. Хотя евро-законодатели не возражают против парафирования соглашения об ассоциации Украина – ЕС в 2011 году и его ратификации в следующем, они определенно вдохновились принципом «Донбасс порожняк не гонит». Поэтому упомянутой резолюции предусмотрена разработка механизма приостановки сближения Украины и ЕС, если наша страна перестанет демонстрировать прогресс на пути к европейским стандартам.

«И пораженье от победы ты сам не должен отличать…»

Николай Азаров оригинально отреагировал на акции протеста чернобыльцев, дошедшие до Мариинского парка – премьер полагает, что они «кем-то хорошо подогреты». «Замечательное» оправдание, особенно если учесть, что в успешной, по словам украинского премьера, отечественной экономике нет денег на минимальное повышение льгот, зато находятся средства на обеспечение работы власти в условиях пошлой роскоши.

И если логика действий Николая Яновича понятна – эта «политическая утка» уже не хромает, а ползет к собственной неминуемой отставке, то спикер Владимир Литвин за свой статус цепляется иррационально. Освистанный жителями родной Житомирщины политик, похоже, никак не может найти свое место в будущих колоннах, идущих на штурм Верховной Рады. От того и идеологические шараханья – от признания права граждан на протест до утверждения, что Россия никак не влияет на отношения Украины и ЕС.

Евгений Магда