Зачем менять паспорта на удостоверение?

Своевременность законопроекта „О документах, удостоверяющих лицо и подтверждающих гражданство Украины”, которым предусматривается замена паспортов граждан Украины на удостоверение, вызывает у экспертов некоторые сомнения. В Министерстве юстиции вызрел проект: заменить паспорта гражданина Украины на удостоверение гражданина. 24 мая пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что Минюст вынес на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект Закона „О документах, удостоверяющих лицо и подтверждающих гражданство Украины”.

Министр юстиции Сергей Головастый отметил, что в новом удостоверении будет отсутствовать прописка (которая была упразднена в Украине еще в 2003 году). Пресс-служба Минюста прибавила, что в удостоверение гражданина Украины предусматривается вносить фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, гражданство, семейное положение, место проживания (пребывания), и особенные отметки по вопросам реализации отдельных прав. Вот и ищите отличия от нынешнего паспорта.

Пресс-служба также сообщила, что изменение названия основного документа, которое удостоверяет лицо и подтверждает гражданство Украины на территории Украины, обусловленная этимологией слова „паспорт”, первым значением которого является „пропуск в порт”. За общеевропейской практикой паспортом является документ для поездок за границу.

Инициативу Министерства юстиции комментирует директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий Якименко:

- Если принимать во внимание аргументацию Минюста, то, по моему мнению, этот вопрос мог бы несколько и подождать, своевременность представления законопроекта вызывает определенные сомнения.

Действительно, внутренние паспорта Украины не отвечают общепринятой мировой практике. В большинстве стран личность гражданина удостоверяется другими документами, в частности правами водителя, карточками социального страхования. А собственно паспорт выдается лишь для выезда за границу, поскольку этот документ удостоверяет гражданство.

Но в то же время в этих странах, как правило, существует общегосударственный реестр физических лиц, как, например, реестр налогоплательщиков. Он дает возможность идентифицировать каждого гражданина, получить данные о нем по каким-нибудь удостоверением, поскольку все они выдаются в соответствии с базой данных такого реестра .

А что мы имеем в Украине? Те же выборы 2006 года засвидетельствовали, что у нас нет унифицированной регистрации и адекватной системы учета граждан.

В Украине прежде всего следует создать общие базы данных физических лиц, а тогда уже делать замену документов, которые будут удостоверять личность гражданина. Однако проект закона ничего такового не предусматривает.

Кроме того, если он будет принят, это потянет за собой изменения к другим законам, к ряду подзаконных актов. А главное, эта масштабная общенациональная организационно-техническая процедура нуждается в немалых средствах - как бюджетных, так и непосредственно из бумажников граждан. Жаль, что авторы законодательной инициативы не отметили, какие расходы из государственного бюджета потянет реализация такого закона.

Думаю, выдвигать такие масштабные инициативы министры смогут лишь после формирования нового правительства.

В целом Министерство юстиции не является субъектом законодательной инициативы. Возможно, подготовку законопроекта будут объяснять соответствующими обязательствами, которые Украина брала на себя перед Европейским Союзом или другими международными организациями? Но у меня есть сомнения относительно существования таких обязательств.

Записал Иван Солодкий