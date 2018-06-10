Под Януковичем горела земля (фоторепортаж)

Анна Герман, вероятно, нашептывает Тарасу Чорновилу на ушко партийные тайны
Неудержимый министр чрезвычайных ситуаций. Шуфрич № 5
Инна Богословская (№4) обещает, что отныне в Партии регионов станет веселее: ”Теперь это не только мрачные мужчины”
Под Януковичем буквально горела земля... Каждый шаг премьера сопровождался вспышкой фейерверка
У Януковича появился новый помощник - суфлер (чудо техники из двух абсолютно прозрачных пластин и лазерного проектора). Виртуозная штучка. Раньше подобное видели только у Путина и Буша.
Ринат Ахметов уже заявил, что хочет работать не в правительстве, а простым депутатом
Почетные гости Петр Симоненко и Леонид Кравчук
На съезд заглянул Константин Затулин. В этот же день на пресс-конференции депутат Госдумы РФ сообщил, что подал иск на Украину в Европейский суд. Обещает, если выиграет дело, все деньги направить на поддержку русского образования в Украине
Предвыборная программа, конечно, интересная, но свеженькие сплетни еще интереснее
Фото Сергея Светлицкого и Евгения Орловского/УНИАН
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