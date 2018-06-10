Под Януковичем горела земля (фоторепортаж)

В столичном Дворце «Украина» прошел X съезд Партии регионов... У Януковича появился новый помощник - суфлер. Виртуозная штучка. Раньше подобное видели только у Путина и Буша...

Вчера в столичном Дворце «Украина» прошел X съезд Партии регионов. Съезд ПР утвердил список кандидатовв депутаты из 450 человек на внеочередных парламентских выборах 30 сентября и принял предвыборную программу. Фото Сергея Светлицкого и Евгения Орловского/УНИАН

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