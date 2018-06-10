Под Януковичем горела земля (фоторепортаж)

Под Януковичем горела земля (фоторепортаж)

16:09, 05 августа 2007
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В столичном Дворце «Украина» прошел X съезд Партии регионов... У Януковича появился новый помощник - суфлер. Виртуозная штучка. Раньше подобное видели только у Путина и Буша...

Вчера в столичном Дворце «Украина» прошел X съезд Партии регионов.

Съезд ПР утвердил список кандидатовв депутаты из 450 человек на внеочередных парламентских выборах 30 сентября и принял предвыборную программу.

На действо собрались около 400 сторонников партии

Дефиле Раисы Богатыревой
Анна Герман, вероятно, нашептывает Тарасу Чорновилу на ушко партийные тайны

 

Неудержимый министр чрезвычайных ситуаций. Шуфрич № 5

 

Инна Богословская (№4) обещает, что теперь в Партии регионов станет веселее: ”Теперь это не только мрачные мужчины”

Под Януковичем буквально горела земля... Каждый шаг премьера сопровождался вспышкой фейерверка

У Януковича появился новый помощник - суфлер (чудо техники из двух абсолютно прозрачных пластин и лазерного проектора. Виртуозная штучка. Раньше подобное видели только у Путина и Буша.

Ринат Ахметов уже заявил, что хочет работать не в правительстве, а простым депутатом

Почетные гости Петр Симоненко и Леонид Кравчук

На съезд приехал Константин Затулин. В этот же день на пресс-конференции депутат Госдумы РФ сообщил, что подал иск на Украину в Европейский суд. Обещает, если выиграет дело, все деньги направить на поддержку русского образования в Украине

Предвыборная программа, конечно, интересная, но свеженькие сплетни еще интереснее

Фото Сергея Светлицкого и Евгения Орловского/УНИАН

 

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