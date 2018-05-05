Вехи недели. Калашный Майдан, европейское похолодание и призрак Кучмы в большой политике

Власть испортила настроение участникам оранжевой революции и добивает собственный электорат равнодушием. Европейский Союз заметно охладел к Украине. Возможное возвращение Леонида Кучмы в большую политику сенсацией не кажется.

Праздник под аккомпанемент Калашникова

Хотя Виктор Янукович и поздравил украинцев с Днем Свободы, свой «подарок» власть приберегла на вечер 22 ноября, который отмечается как день начала оранжевой революции. Лидер «Общевоинского союза» Олег Калашников с подручными настолько увлекся «контролем» за выполнением решения суда над запретом на проведение публичных акций на Майдане, что его «миссия наблюдателя» переросла в полноценный митинг с поставленным на поток оплевыванием оранжевых идеалов. От суда Линча в исполнении бывших революционеров Калашникова спасло только плотное милицейское оцепление. Заказчики бенефиса Калашникова, видимо, полагают, что свобода – это состояние души, потому в центре столицы демонстрировать приверженность ей нечего.

Растоптанная вера в доброго Януковича

Если собравшиеся на Майдане к действующему Президенту относятся, мягко говоря, скептически, то многие из протестующих в Донецке против отмены льгот чернобыльцев за Януковича и Партию регионов неоднократно отдавали свои голоса. Вряд ли они сделают это вновь, если даже вставшие на колени лидеры чернобыльцев не смогли убедить депутатов Донецкого областного совета их выслушать. Дальше – больше: попытка свернуть лагерь силой привела к смерти одного из участников акции протеста. И как бы это цинично не звучало, сегодня причина его смерти не так важна, как прецедент: власть не собирается адекватно реагировать на протесты даже в тех регионах, где ее рейтинг еще недавно зашкаливал. Если списки чернобыльцев «упорядочивать» подобным образом, то пар недовольства миллионов просто сорвет крышку котла государственной стабильности.

Власть теряет голову

Если честно, то потеря украинской властью инстинкта самосохранения не поддается логическому анализу. Ее представителям давно пора осознать, что реализовать лозунг «Все будет Донбасс!» в нынешних украинских реалиях невозможно. Постоянное закручивание гаек в центре и на местах делает отношения между гражданами и властью холодной гражданской войной – еще не объявленной, но уже ведущейся. Януковича и его команду спасает от полного краха только разрозненность и инфантильность оппозиции, для которой празднование дня рожденья Юлии Тимошенко у стен Лукьяновского СИЗО стало вершиной консолидации и креативных возможностей. Акция «Подари цветок Юле» получилась трогательной и грустной, ведь возможность освобождения Тимошенко не зависит от активности ее сторонников.

Тем временем непоколебимый Ренат Кузьмин не пожалел государственных средств, чтобы донести до Европейского парламента позицию Генеральной прокуратуры относительно дел против Юлии Тимошенко. Акция получилась камерной, в том смысле, что в ней приняли участия всего два десятка человек, а Ренат Равильевич продолжил свои показательные, извините, обвинительные выступления в эфире телеканала «Интер». Немногие украинские политики могут похвастаться появлением в пятничном прайм-тайме одного из ведущего телеканалов дважды за месяц, но у служителя Фемиды, вероятно, есть абонемент на посещение «Большой политики».

Но не все европейские политики хотят слушать Рената Кузьмина. Некоторые, практически потеряв надежду на успех, пытаются достучаться до Виктора Януковича, дававшего понять собеседникам из Старого Света, что выпустить Тимошенко вполне возможно. Правда, относительно своего политического противника Виктор Федорович не решился поступать по принципу «пацан сказал – пацан сделал». Судя по последним заявлениям, Янукович не исключает паузы в евроинтеграции, которая была обозначена в качестве приоритета внешней политики. Геополитический шпагат, с которого Украина начала было подниматься, в повторном исполнении грозит серьезной травмой для президентского рейтинга. Интересно, как повлияет на позицию Виктора Федоровича окончательная покупка «Газпромом» белорусской газотранспортной системы, сделавшая еще более проблематичными переговоры с Москвой о снижении цены газа для Украины.

Иногда они возвращаются

Пока действующая власть, подобно пылесосу, притягивает многочисленные проблемы, бывшие президенты не исключают возможности возвращения в большую политику. Видимо, чтобы провести мастер-класс. Отмечу, что память жертв голодоморов все главы государства – действующий и бывшие – впервые почтили вместе. Леонид Кучма дал понять, что не исключает для себя возможности баллотироваться по мажоритарному округу. Леонид Данилович справедливо отмечает, что многие нынешние власть имущие и оппозиционеры пришли в большую политику во времена его президентства. Вот только претенденту на роль аксакала украинской политики стоит быть готовым к тому, что «Кучма, где Гонгадзе?» он в случае избрания будет слышать куда чаще, чем слова благодарности и уважения.

Выказанная Виктором Ющенко готовность баллотироваться на парламентских и президентских выборах напоминает эксперимент. Политик, семь лет назад бывший героем Майдана, сегодня рискует столкнуться с тем, что численность его сторонников по результатам голосования будет отражаться не в процентном отношении, а абсолютных и безжалостных для самолюбия цифрах.

Евгений Магда