Вехи недели. Затуманенный Янукович, оптимистичный Азаров и предвыборная ясность

Туман в отношениях Украины и Европейским Союзом рассеиваться не желает, и эта ситуация может сохраниться до саммита Украина – ЕС, запланированного на 19 декабря. Николай Азаров демонстрирует не свойственный живущему в Украине человеку пенсионного возраста оптимизм. Верховная Рада приняла избирательный закон, разделивший оппозицию.

Там, за туманами

Туман над Вроцлавом не помешал прибытию туда польского и немецкого президентов, однако задержал в пути Виктора Януковича. Глава Украинского государства, по всей видимости, пытался максимально сократить время для общения с коллегами о судьбе Юлии Тимошенко, но тщетно. В Старом Свете, как констатировал Янукович, все чаще увязывают судьбу экс-премьера и перспективы евроинтеграции Украины.

В нашей стране, заметил Виктор Федорович, суды получают все новые доказательства правонарушений Юлии Владимировны, а резко ставшее неподвластным Банковой парламентское большинство отказалось декриминализовать статью Уголовного кодекса, по которой осуждена лидер «Батькивщины».

Чудеса да и только. Интересно, думал ли Виктор Федорович, когда недрогнувшей рукой собирал рассыпанные предшественником президентские полномочия, что их концентрация обернется для него регулярными воспитательными беседами с представителями ЕС? Полагаю, что нет.

Безудержный оптимист

Верный президентский соратник тем временем демонстрирует оптимизм, больше свойственный цирковой арене или опереточным подмосткам, чем правительственным кабинетам. Николай Азаров с радостью заметил, что Украина уже 10 с половиной месяцев обходится без кредитов МВФ, и в следующем году без них постарается справиться.

Николаю Яновичу, сумевшему путем экономии своей пенсии накопить миллион гривен, до сих пор невдомек, что экономическая ситуация в стране дает поводы для оптимизма только недругам Украины. Премьеру ничего не говорят даже такие «маячки», как не лишенные элемента фарса захваты отделений Пенсионного фонда в областных центрах.

Азаров продолжает уповать на прорыв в переговорах с Россией об условиях поставок газа, что позволит убедить МВФ и сохранить экономическую стабильность. Представитель Фонда в Украине Макс Альер, видимо, окончательно утомленный риторическими упражнениями главы правительства, заявил, что главной проблемой в отношениях Украины и МВФ является не цена газа для населения, а наличие адекватной власти.

Сюрприз с выборами

Как оказалось, на продолжающееся пребывание Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО перестали реагировать не только представители власти, но и оппозиционеры, еще недавно клявшиеся бойкотировать парламентские выборы, если экс-премьер будет оставаться за решеткой. Но слова словами, а представители «Фронта змин» и большинство депутатов фракции БЮТ-«Батькивщина» не просто отдали свои голоса за новый избирательный закон, но и заявили о триумфальной победе над парламентским большинством.

Оценки экспертов по поводу принятия закона «О выборах народных депутатов» разнятся. Одни называют парламентское решение максимально возможным компромиссом, другие полагают, что оппозиционеров развели, сначала предложив нормы-«страшилки», а потом отказавшись от них ради перехода к смешанной системе выборов. В любом случае 366 голосов «за» избирательный закон в согласованном властью и оппозицией виде – очевидное свидетельство того, что нынешние народные депутаты не хотят давать дорогу партиям без нынешней парламентской прописки. Отсюда, к примеру, 5-процентный барьер, фактически отправивший лидера «Удара» Виталия Кличко в политический нокдаун. Нет, Виталий Владимирович, конечно, заверил, что его партия наберет куда больше, но возмущение сговором представителей оппозиции и парламентского большинства высказал.

Но охваченный триумфальным порывом Арсений Яценюк на Кличко не реагирует. Перед «фронтовиком»-одиночкой сейчас стоит иная задача: поскорее конвертировать рейтинг своей партии в реальные политические мускулы за счет амбициозных новобранцев, готовых пополнить партийную кассу. В «Батькивщине» не исключают, что смогут договориться с «фронтовиками» о выдвижении согласованных кандидатов по мажоритарным округам. Интересно, что перипетии вокруг принятия избирательного закона произошли в тот момент, когда доступ к Юлии Тимошенко был закрыт даже для ее адвокатов. Это позволяет предположить, что за пост лидера (или даже регента) «Батькивщины» в ближайшее время развернется ожесточенная борьба.

Евгений Магда