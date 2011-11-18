Наша Украина заявляет, что в Верховной Раде состоялся заговор

«Наша Украина» заявляет, что в парламенте состоялся избирательный заговор властного большинства и так называемых главных оппозиционных сил – Блока Юлии Тимошенко и «Фронта Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом идет речь в заявлении партии, переданном УНИАН.

В «Нашей Украине» отмечают, что принятие закона о выборах народных депутатов по смешанной избирательной системе минимизирует шансы для проведения честных выборов в стране и является реализацией сценария на сохранение нынешнего режима Партии регионов.

«Принятая смешанная система выборов – это прямой путь к искажению результатов голосования граждан через административное давление власти и прямой подкуп избирателей на мажоритарных округах, политическую коррупцию и торговлю депутатскими мандатами в парламенте», - говорится в заявлении.

«Нашеукраинцы» подчеркивают, что введение высокого 5% избирательного барьера для партий направлено на недопущение прихода в парламент новых политических сил и качественного обновления власти. Это откровенное игнорирование позиции более 50% украинцев, не желающих сегодня голосовать за большие партии, которые уже неоднократно были представлены в парламенте, отмечается в заявлении.

Ни один депутат от партии «Наша Украина» не проголосовал за этот антидемократический закон о выборах.

«Мы категорически осуждаем голосование за этот законопроект 62 депутатов от фракции БЮТ и 36 депутатов от фракции НУ-НС», - говорится в документе.

По мнению «нашеукраинцев», эти политические силы предали свои публичные обязательства перед гражданами относительно проведения выборов в парламент по открытым избирательным спискам, и по неизвестным мотивам облегчили власти принятие этого недемократического законопроекта.

Также, отмечается в заявлении, были проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, «которая неоднократно предостерегала Украину от возвращения к смешанной системе выборов времен кучмизма».

«Мы убеждены, что такие действия БЮТ и «Фронта изменений» не имеют ничего общего с политическим компромиссом и защитой интересов граждан, и свидетельствуют о том, что эти политические силы не являются реальной оппозицией и колаборируют с нынешним антинародным режимом», - отмечают в партии.

«Наша Украина» призывает оппозиционных депутатов парламента, которым хватило духа не голосовать за этот позорный закон, внепарламентские политические и общественные силы объединиться для того, чтобы совместно защищать демократическую перспективу страны, интересы граждан, а не правящего класса.

«Главная задача сегодня – защитить проведение честных выборов в стране и поддержать приход к власти нового поколения политиков, что будет качественной альтернативой как для нынешней власти, так и для псевдооппозиции», - подчеркивает «Наша Украина».