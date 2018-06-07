Турчинов: Силовые структуры работают под лозунгом - ни дня без нового дела против Тимошенко

Пока им не заблокируют оффшорные счета и не прекратят заграничные вояжи, они не поймут, что евроинтеграция - это соответствующее поведение и определенные обязанности...

На вопросы корреспондента УНИАН ответил соратник Юлии Тимошенко, бютовец Александр Турчинов.

БЛОКИРУЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ С ДОЧЕРЬЮ, ОНИ ПРОВОДЯТ "ЛЕЧЕНИЕ" В ВИДЕ "СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ"

Александр Валентинович, связаны ли эти два события: отклонение парламентским большинством поправки в УК о декриминализации статьи, по которой судят Тимошенако, и погода в польском аэропорту, которая не позволила украинскому президенту вовремя приземлиться в польском Вроцлаве?

Безусловно, это связанные события. Долгое время президент Янукович объяснял западным коллегам, что он не влияет на судебную систему и на дело Тимошенко. Понятно, что ни у кого ни в Украине, ни на Западе нет сомнений, кто и на что влияет. Всем понятно, что в Украине построена жесткая вертикаль, жесткая пирамида. И лишь верхушка пирамиды в лице президента принимает решения. Новый тезис о том, что он уже не влияет и на президентское большинство, выглядит анекдотично. Я так понимаю, что перед отлетом в Польшу президент ждал, что во вторник его парламентарии провалят правки в Уголовный кодекс, внесенные от оппозиции, чтобы у его визави за рубежом не было соблазна попросить его позвонить в парламент и повлиять на процесс. И когда «туман» во Вроцлаве рассеялся, а парламентское большинство провалило поправки, которые приводили украинское законодательство в соответствие с положениями конвенции ООН, требованиями и стандартами ЕС, он полетел. Полетел, дождавшись, когда очередной шанс выйти из угла политрепрессий был уничтожен.

Вам задавали этот вопрос много раз. Четкого ответа не было, хотя этим очень интересуются, в частности, мои знакомые, соседи: как здоровье Тимошенко?

Тимошенко находится сегодня в сложных, нечеловеческих условиях. Существует опасность ее жизни. Несмотря на все усилия власти, ее не смогли уничтожить политически, не смогли скомпрометировать, унизить и уничтожить ее авторитет. Влияние Тимошенко неуклонно растет. И поэтому сейчас ее пытаются уничтожить физически.

Она, находясь за решеткой, не имеет права на лечение. У нее сложная болезнь позвоночника, которая сейчас обострилась. Уже двенадцатый день Тимошенко не встает с постели, ей сложно передвигаться. Но вместо того, чтобы заниматься лечением, ей делают блокады. Кроме того, чтобы лечить, нужно поставить точный диагноз. Диагноз невозможно поставить в условиях СИЗО, потому что, как минимум, нужно МРТ. Нужна клиническая диагностика и клиническое лечение.

Блокируя возможность общения с дочерью и защитниками, они проводят "лечение" в виде так называемых следственных действий. Впервые за новейшую историю Украины лидера оппозиции допрашивают в тяжелом состоянии прямо в камере, держа в это время в отдельных боксах ее сокамерниц. Человек лежит, а его пытают. Вот в таких реалиях продолжает свою борьбу Юлия Владимировна.

Большая проблема в том, что очень усложнилась коммуникация. Но даже в этих условиях она обратилась с письмом к европейскому сообществу, в котором просит, чтобы там разделили украинский народ и тот режим, который власть строит в стране. Она просит, чтобы европейские страны не останавливали стремление украинского народа к Европе. Это ее личная просьба. В то же время я понимаю европейских коллег. Они видят, что в Украине сворачивается демократия и выстраивается тоталитаризм. И в этих условиях говорить о реальных темпах евроинтеграции невозможно.

А Юлия Тимошенко понимала, что этот срок, который ей дали, может оказаться полным?

Любой, кто сегодня продолжает борьбу, может не только оказаться за решеткой на неопределенный срок, но и реально рискует жизнью.

СЕЛЕКЦИЯ КИРЕЕВЫХ В УКРАИНЕ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

А остается возможность ее освобождения в Апелляционном суде?

Если бы во время апелляции суд разрешили хотя бы на 1% работать в рамках закона, то решение Киреева было бы отменено. В апелляционной жалобе сотни страниц, на каждой по сто примеров нарушений, одного из которых достаточно, чтобы перечеркнуть весь тот фарс, который происходил в Печерском суде. Но в Апелляционном суде уже начали "готовиться к выполнению заказа. Чтобы исключить случайный выбор исполнителей, начали закреплять тех или иных судей за районными судами. И ясно, что за Печерским судом закрепят тех, кто должен рассматривать дело так, как требует АП. Это чтобы компьютер не ошибся, ему Банковая ставит задачу: выбери троих из трех. Они хотят, чтобы в украинских судах такие дела рассматривались исключительно Киреевым. К сожалению, селекция украинского судопроизводства, где оставляют только Киреева, уже началась. И это наиболее опасный процесс. Когда в стране прекращается правосудие, она превращается в тоталитарный суррогат за железным занавесом.

Скажите, сколько именно дел возбуждено против Тимошенко? Ибо я насчитала семь. О трех незакрытых делах против нее говорил Ренат Кузьмин, по ЕЭСУ открыли еще четыре.

Думаю, что силовые структуры рапортуют своим заказчикам о достижениях под лозунгом: "Ни дня без нового дела против Тимошенко". В течение 2010-2011 года они проводили агитационно-пропагандистскую работу относительно якобы коррупции в правительстве Тимошенко. Работали все: СБУ, Генпрокуратура, МВД, КРУ и т.д.. Пригласили экспертов, которые в Америке прошли практику на деле Моники Левински. И в этих условиях они не смогли придумать и предъявить Тимошенко ни одного коррупционного обвинения! Кроме притянутого за уши газового дела, другое дело, которое они пытались выдать на гора - это киотские деньги. С киотскими деньгами разобрались: и деньги нашлись, и пенсии были заплачены. Чудо произошло. Они этого чуда не могут до сих пор понять. Кстати, сейчас за счет киотских денег, власти приобрели автомобили для МВД. МВД - это бедная структура. Вместо того, чтобы энергосберегающие технологии внедрить, купили японские авто, вероятно, чтобы быстрее преследовать оппозицию.

Еще одно дело - закупки автомобилей для сельской медицины - тоже развалилось. Хотя они и сейчас убеждены, что покупать что-то для людей, а не для себя - преступление. Тогда пошли на возобновление дел по ЕЭСУ, которые были закрыты двумя палатами Верховного Суда. Эти дела пятнадцатилетней давности, которые открыли во времена Кучмы, чтобы остановить ее политическую борьбу. Там были наработаны тысячи томов. И не потому, что было много фактажа, просто нужно было чем прикрывать фиктивные обвинения. Эти тома - многолетняя деятельность экономических структур, это выемка всей документации. И все эти дела лопнули еще тогда в 2004-м, когда Юлия Тимошенко была в оппозиции. И они идут на то, чтобы реанимировать эти дела и очень удивляются, почему к ним такое отношение в мире. Причем, чтобы показать, что Верховный суд принимает "неправильные" решения, они подали в Высший совет юстиции представление об увольнении всей уголовной палаты ВСУ, которая принимала решение о закрытии всех фальшивых дел.

Они сеют страх, терроризируют судей, чтобы заставить их работать на режим, а не принимать правосудные решения. Демонстрируют, что в противном случае их уничтожат или бросят за решетку к оппозиции.

Мне трудно сказать, сколько сегодня наштампованных дел против Тимошенко. Пятнадцать лет назад Налоговая администрация во главе с Азаровым разработала новацию относительно преследования оппонентов, признав, что соглашения ЕЭСУ, которые заключила эта корпорация на поставку газа, - недействительны. Просто взяли и объявили соглашения недействительными. Для этого миллиарды кубометров газа, которые заходили в Украину для украинских потребителей по этим соглашениям, автоматически стали "контрабандой". При признании сделок недействительными сразу же расчеты за газ стали "нелегальным выводом" денег за границу. Сразу же возникают штрафные санкции и многомиллионные налоги ... Одно абсурдное решение налоговой Азарова относительно ЕЭСУ повлекло другое и "запустило" эту цепь уголовных дел. Я уже не говорю, что срок давности по этим делам давно истек, но две палаты Верховного Суда поставили точку в этой истории, признав законность закрытия всей этой фальшивой грязи. Но власть идет путем террора и репрессий, открыто демонстрируя, что она не собирается работать в рамках закона. Это - демонстрация силы. Это - прозрачный намек: тех, кто противостоит режиму, будет ждать судьба Юлии Владимировны.

А разве возможности европейских лидеров исчерпаны в отношениях с украинскими чиновниками?

Мне кажется, что критические заявления европейских политиков лишь подогревают "эго" действующей власти. Они вдруг почувствовали, что о них знают в мире, к ним обращаются, их просят ... Им показалось, что так будет всегда: чем больше они будут сопротивляться демократическим правилам, тем больше к ним будет внимания в мире. Я думаю, что пока им не заблокируют оффшорные счета и не прекратят заграничные вояжи, они не поймут, что евроинтеграция - это соответствующее поведение и определенные обязанности, а внимание к ним самим сегодня - это не признание их силы, а ощущение их опасности.

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПАРАЗИТИРУЕТ НА СВОЕЙ СТРАНЕ И ДАЕТ НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДРУГИМ

Вам не кажется, что РФ не по-джентельменски ведет себя с Тимошенко? Дела в отношении Тимошенко были закрыты военной прокуратурой РФ в декабре 2005 года, а в 2011-м, когда она оказывается в СИЗО, вдруг руководители Минобороны говорят, что все время они не прекращали попыток забрать у нас 450 миллионов долларов...

Понятно, что российские руководители не работают на украинскую оппозицию, а работают на интересы РФ. И когда действующий премьер Украины обращается к ним и предлагает получить четыреста пятьдесят миллионов долларов за счет Украины, хотя для этого нет никаких оснований, то они не скажут: "Ну что вы! Мы не можем, это неэтично ... "

Так же россияне дважды заработали на газе из хранилищ, за который не рассчиталось «РосУкрЭнерго». Когда украинская власть паразитирует на собственной стране, отнимая у государства миллиарды газа, и дает на этом зарабатывать другим, то почему они будут отказываться? РФ работает не на Украину, а на себя, так же, как и украинская власть.

В прессе промелькнула новая цена российского газа для Украины - 220 долларов за тысячу кубометров. Верите ли вы в нее? Что РФ захочет взамен?

Власть держит это в тайне. Можно много говорить о газовых соглашениях Тимошенко. Но стоит отметить: в условиях колоссального кризиса Тимошенко: типичный европейский контракт, при этом добилась скидки, а еще, купив дешево газ, за который не рассчитались украинские олигархи, ни на копейку не подняла газ для населения. Команда Януковича впервые получила скидку на газ за счет сдачи Севастополя. А что сдадут сейчас?

Скорее всего, это будет наша газотранспортная система и отказ от евроинтеграционной перспективы. Именно поэтому они все скрывают. Так же, как и накануне Харьковских соглашений, снова рассказывают о дешевом газе.

ОНИ ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ ВЕРХОВНУЮ РАДУ ДАЖЕ БЕЗ ФОРМАЛЬНЫХ РЕВЕРАНСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ

Как вы оцениваете закон о выборах, разработанный депутатской группой? Вы готовитесь к выборам?

Ничего нового в законе от ПР не было. Они откатали грязную схему во время местных выборов. Тогда произошел захват местных советов партией регионов. Теперь они хотят захватить Верховную Раду даже без формальных реверансов относительно прозрачности и честности выборов. Это их не интересует. Они не могут победить честно, поэтому и деформируют под себя избирательное законодательство.

Действующий избирательный закон прошел экспертизу не только в Венецианской комиссии. Он прошел экспертизу жизнью. По этому закону дважды проводились выборы, и дважды оппозиция выигрывала. Это лучшее доказательство того, что закон демократический. В то же время они понимают, что если бы выборы проводились по действующему закону, то оппозиция победила бы с большим отрывом, даже с учетом их админресурса. Это подтверждают все социологические исследования последнего времени. Именно потому, что они не способны бороться власть демократическим путем, они пытаются изменить законодательство. Ибо они смогут провести часть своих депутатов как «независимых» по мажоритарным округам (на округе значительно легче "купить" результат).

К этому стоит прибавить возможность формировать комиссии одной политической силой, фальсифицировать результаты, проводя выборы без контроля со стороны общественных организаций и оппозиции. Это тот формат выборов без выбора, который предлагает власть. Что касается «Батькивщины», то мы готовы к выборам в любое время. Более того, несмотря на репрессии, которые происходят в отношении нашей политической силы наш авторитет и рейтинг растет. Наш несгибаемый лидер продолжает борьбу и продолжает возглавлять партию.

Вы пойдете на выборы блоком или как "Батькивщина"?

Мы не знаем, каким закон будет. На местных выборах они запретили блоки. Власти много лжи распространяли после ареста нашего лидера в подконтрольных СМИ. Пророчили, что «Батькивщина» прекратит свое существование, что люди разбегутся, что они будут прятаться. Наоборот, сейчас происходит консолидация наших рядов, происходит увеличение рядов партии.

Социология показывает, что мы не только обошли партию власти, но за неделю увеличиваем разрыв с Партией регионов в нашу пользу.

Затем они врали, что в БЮТ расколы, есть разные влияния, разные группы. Всё надеялись, подкупали, шантажировали ... Но произошло сплочение и единение партии. Все их прогнозы и потуги провалены. Единственное, что они могут противопоставить нам, - это репрессии. Но мы готовы к борьбе.

Если на выборах будут разрешены блоки, вы пойдете на выборы вместе с "Фронтом змин"?

Юлия Владимировна призывает оппозицию к единению, призывает идти одной командой. Но сейчас об этом рано говорить. Потому что неизвестно, каким будет закон. Они сидят, как "наперсточники", над этими статьями закона и думают, под каким наперстком смогут больше сфальсифицировать. Вы же видите на примере голосования во вторник: комитет принял решение привести законодательство к европейским стандартам, а они приняли только те статьи, которые прикрывают их экономические преступления.

Каким будет закон, спрогнозировать трудно. Власть будет делать все, чтобы оппозиция не объединилась. Но как минимум, могу гарантировать, что оппозиция будет согласовывать свои позиции, координировать действия. А если будут мажоритарные округа, то будут единые выдвижения в мажоритарных округах. Будет плодотворное сотрудничество со всеми политсилами, которые являются реальной оппозицией.

А как максимум, я не исключаю и создание единого оппозиционного блока.

Конечно, на Банковой готовят новые проекты так называемых «третьих сил», которые будут рассказывать, что они не власть и не оппозиция, они просто хорошие ребята. Власти будут раскручивать силы, которые не имеют своего политического лица, но будут откусывать голоса у оппозиции и дезориентировать избирателей.

Скажите, с какой периодичностью вас приглашают на телеэфиры политических ток-шоу?

Об "Интере" вообще ничего не говорю. Это венец кондовой пропаганды. На других, кроме 5-го и ТВi, мы также случайные гости. Если 70% процентов ток-шоу Первого национального посвящено разоблачению "преступлений" Тимошенко, то на некоторые из них нас еще приглашают. И на том спасибо. Такие интересные вещи происходят. Ну хорошо, Азарову и Кузьмину дают эфир без оппонентов, просто они рассказывают о своем «незаангажированном» видении. Но Ющенко - это типа не власть. Почему его лжи не позволяют оппонировать?

На каких правах вы находитесь в помещении на Туровской, что на Подоле в Киеве?

Мы его арендуем. Кстати, мы можем арендовать только у частных структур офисы. У нас сколько существовала партия, был адрес Леси Украински, 26, там был центральный офис. Была городская и областная организация. Месяц назад мы получили требование немедленно освободить помещение. Без каких-либо объяснений. Если где наши районные структуры расположены в помещении коммунальной или государственной собственности, их также выгоняют вон. Власть демонстрирует, что она вообще не видит возможности для оппозиции существовать в Украине. Такой формат отношений власти и оппозиции типичен для всех тоталитарных режимов. Они считают, что оппозиция должна быть не в парламенте, а в тюрьме или в эмиграции.

Вы встречаетесь с Тимошенко?

Последний раз видел ее, когда ей выносили незаконный приговор. И я очень хотел бы пообщаться с ней, но не имею такой возможности. У нас коммуникация только через защитников, через Женю Тимошенко. Но и сейчас эта коммуникация затруднена. Женю не пускают, говорят, что мама в тяжелом состоянии. С дочерью, говорят, она общаться не может. А допрашивать можно. Я верю, что даже если они не позволят Апелляционному суду принять законное решение, то Европейский суд перечеркнет эту грязь, и Юлия будет на свободе. Поэтому они страхуются новыми фальшивыми делами, которые они штампуют пачками. Но добро, вера, надежда и любовь все равно победят!

Беседовала Лана Самохвалова