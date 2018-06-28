Вехи недели. Вместо кадровых чисток Янукович заявил о подготовке нападений на власть

В экспертной среде звучат предположения, что митинги под стенами ВР играют роль регулируемого клапана для выпуска пара и отвлечения внимания от более серьезных проблем...

Януковича взяли на испуг?

На минувшей неделе образ «великого и ужасного» Виктора Януковича получил заметную трещину, оперативно зализать которую вряд ли удастся. Глава государства в ходе заседания правительства вместо обнародования кадровых решений по проштрафившимся чиновникам обрушился на неизвестных лиц, скупающих оружие и готовящихся к захвату органов власти. До сих пор остается загадкой, кто нашептал Виктору Федоровичу эти сокровенные данные, умело спекулируя на присутствующем у президента «комплексе Майдана». Если это сделал кто-то из несостоявшихся отставников, то можно лишь подивиться их умению идти ва-банк. Если информацию о готовящемся мятеже «навеяло» из ближнего зарубежья, то отечественные спецслужбы можно смело распускать, передав Украину в сферу компетенции ФСБ. Все равно в нашей стране уже проходят «русские марши», что вызывает, мягко говоря, недоумение у любого человека, неравнодушного к судьбе Украины.

В итоге ожидавшейся кадровой бури на заседании правительства не было. Виктор Федорович пожурил министров, оказавшихся неспособными воплощать реформы, но так и не стал увольнять кого-либо из них. Президент предложил тем, кто не справляется со своими обязанностями, уходить добровольно. Возможно, он вовремя вспомнил, что скамейка запасных у партии власти напоминает колченогую табуретку, а делиться полномочиями с оппонентами у нас в стране не принято. Николай Азаров напоминал строгого классного руководителя, взявшего слово после речи директора школы и раздававшего всем сестрам по серьгам.

Не повезло только губернаторам Запорожья и Львова, которым пришлось сыграть роль козлов отпущения, ведь совсем без кадровых жертвоприношений обойтись было никак нельзя.

Протесты по заявкам

Некоторые оппозиционно настроенные оптимисты полагают, что Януковича напугали протесты под стенами парламента и правительства. Сомнительное утверждение, поскольку самого Виктора Федоровича протестующие не упоминают, словно опасаются вслух произносить его имя. Зато окружавший парламент трехметровый забор научились ломать слаженно, будто специально тренировались. Возможности внести конструктивную критику в работу депутатского корпуса представители общественных организаций не получили – помешал милицейский спецназ.

В экспертной среде все чаще звучат предположения, что митинги под стенами Верховной Рады играют роль регулируемого клапана для выпуска пара и отвлечения внимания от более серьезных проблем в стране. На первый взгляд, кажется, что наша страна едва ли не оказалась в мировом тренде протестного движения, только активисты стремятся оккупировать не Уолл-стрит, а площадь перед парламентом. Но если чуть-чуть присмотреться, то становится понятным, что обществу «делают прививку» от участия в реальных акциях протеста. Не исключено, что заявки на проведение шумевших под стенами Верховной Рады акций оформляли именно во властных кабинетах.

Жертва во имя евроинтеграции

Юлия Тимошенко сумела в очередной раз переиграть своих оппонентов. Она из Лукьяновского СИЗО обратилась с призывом к лидерам Европейского Союза любой ценой подписать соглашение об ассоциации с Украиной в декабре этого года. Показательно, что обращение прозвучало буквально накануне окончательного подтверждения о проведении саммита во второй половине декабря, что позволит Юлии Владимировне с чистой совестью заявить, что именно она внесла решающий вклад в подписание долгожданного документа.

Правда, парламентское большинство заслуг Тимошенко не оценило, отказавшись поддерживать декриминализацию статьи, по которой осуждена экс-премьер.

Предвыборные парадоксы

С другой стороны, парламентские «регионалы» решили поиграть в демократию, поддержав создание рабочей группы, которая будет пытаться слепить из пяти проектов законов о выборах народных депутатов один, способный устроить всех субъектов избирательного процесса. Впрягать в одну телегу коня и трепетную лань поручено новоиспеченному «фронтовику» из НУ-НС Руслану Князевичу, которого будет подпирать первый вице-спикер Адам Мартынюк.

Власть, судя по всему, готова имитировать бурное обсуждение инициатив по трансформации избирательного закона, но при этом не собирается отказываться от мажоритарной составляющей на будущих выборах. Остальные положения закона о выборах на фоне всеобщей политической апатии кажутся второстепенными.

Евгений Магда