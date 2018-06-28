День гнева в Украине возглавила власть, но чем это закончится?

Вчера в Киеве прошла широко анонсированная акция протеста общественных организаций, “день гнева”. Накануне, 1 и 2 ноября состоялось еще два “дня гнева”, с меньшим числом участников и с более узкой тематикой (это был гнев “чернобыльцев”, которым урезали льготы). Мы писали о том, как власть работает с протестными движениями. Она приобщает к тем движениям “своих” людей, они помогают лидерам протестных организаций деньгами, транспортом. Хотя во время акций “протестующим” и журналистам по-настоящему бьют технику и лицо. При этом грамотно выпускается пар народного недовольства. Это наша гипотеза. Но она выглядит очень правдоподобно.

Широко анонсированные акции 4 ноября подтверждают это.

Как протестующий превратился в беркутовца

Наверно, единственным Днем настоящего народного гнева (кроме акций во время приговора Тимошенко) остается дата 20 сентября, так называемый бунт “афганцев”. Точно знаем, что после него власть испугалась. Хотя не знаем, сколько мозговых штурмов провели силовики и политтехнологи, не знаем точно суммы, которые были выделены на укрощение недовольных, но “профилактика” крупных мероприятий была весьма эффективной. Протестные акции и движения были разведены во времени и по разным местам. Вместо единой акции 4 ноября “чернобыльцы” (по инициативе вышеупомянутых харьковских “коллег”) приехали протестовать сначала 1 ноября, потом – 2 ноября. Несмотря якобы на предварительные договоренности, они стояли под Верховной радой, ломали забор, прорывались к самим стенам парламента, создавали рабочую переговорную группу с властью. Кстати, ломание забора у стен Верховной рады – это, наверно, любимая “фишка” властных политтехнологов. Оно, очевидно, в их сценариях имеет название “кульминация”. После свержения забора все идет по одному плану: небольшой митинг, создание переговорной группы и разъезд или организованная развозка участников.

Ну, полюбили протестующие ломать забор под ВР.

Вчера один из авторов этого материала, стоя на третьем этаже парламента, в той части кулуаров, которые выходят на Мариинский парк, видел интересную сцену. Возле Мариинки обычно стоит длинный ряд автобусов “Беркута”. Дальше вглубь парка есть еще один деревянный забор. Там караулят “беркутовцы”, есть небольшая площадка, куда выходят окна женского туалета на третьем этаже ВР. Так вот в один из моментов, когда уже забор был свален, туда привели мужчину в белой накидке (то ли с акции “Вперед” или от партии Ляшко –не было видно), в кругу “беркутовцев” он снял амуницию “протестующего” и стал как-то неприметен. Конечно, эту ситуацию можно списать на “провокацию” провоохранителей. Можно, конечно, поверить, что “беркутовец” в толпе был не “троянским конем”, который подстрекал к беспорядку, а миротворцем. Не знаю, кем был этот переодетый “служивый”, но вчера после кульминационной выходки – свержения забора – толпа разбилась на две группы, одна пошла к Кабмину (там их остановил “Беркут”), другая к АП – тех тоже остановил “Беркут”. Все мирно. Насколько нам известно, организатором этой акции был председатель организации “Наступ” Руслан Секела.

Мы познакомились с этим господином во время незаконного обыска налоговой у “афганцев”, тогда он приехал помогать им и говорил, что они идут единым фронтом на акции 4 ноября. Он был членом Форума общественных организаций, который прошел в доме писателей 14 октября, и, как нам казалось, должен был бы синхронизировать свои действия с афганскими организациями, которые проводили свои акции по стране возле органов местного самоуправления (об этом мы пишем ниже). Но господин Секела решил провести отдельную акцию – возле парламента. Этот революционер-практик и организатор народных масс, как настойчиво говорят наши источники, сидит в Федерации профсоюзов Украины и работает на профсоюзного олигарха из Партии регионов Василия Хару. Мы многократно звонили на мобильный телефон господина Секелы, чтобы он поделился своими протестными планами и рассказал о сотрудничестве с господином Харой, но он сбрасывал наши звонки. Ну, зря, ему же главное, чтобы не было войны, чтобы люди попротестовали и разошлись. Не знаю, получит ли он медаль за это “миротворчество”, но что-то, наверное, получит.

“Афганцы” и “Спільна справа” жгли портреты бютовцев

В этот же день по Украине прошли акции “афганцев”, Коалиции участников Оранжевой революции и “Спільна справа”. Мы писали, что главное требование “афганцев” и “Спільна справа” – досрочный роспуск парламента. 4 ноября они возле органов местного самоуправления хотели требовать, чтобы облсоветы выразили Верховной Раде недоверие. Мы не получили убедительного ответа, почему народный гнев “афганцы” и “Спільна справа” направили именно против парламента. Наверное, этого не поняли и другие сторонники этого движения. Не в последнюю очередь из-за этого акцию можно назвать провальной. В Луганске самороспуска парламента требовала тысяча людей, в Донецке полторы, в Одессе – триста, в Хмельницком – сто.

В Киеве возле Киевсовета стояла сотня людей, еще триста – возле Киевского облсовета. Это было жалкое зрелище. Под Киевсоветом стояли студенческого вида ребята и девушки. Держали транспаранты и не очень громко кричали: “Банду геть!” Возле облсовета стояли пожилые люди в тельняшках и смешных беретах. На трибуны выходили женщины, мамы воинов-афганцев, ветераны из Киевской области. Говорили, что требуют роспуска парламента. Они стояли возле памятника Леси Украинке, но чтобы их увидеть, нужно было пройти плотный ряд продовольственных палаток. Мы, послушав выступления “афганцев”, увидели скопление людей возле одного столика. Там стоял импровизированный ящик “мусорник истории”, около него лежали фотографии нардепов. В мусорник каждый желающий мог вбросить портрет депутата, предварительно поджегши его. Среди портретов, которые предлагалось вбросить и сжечь, увидела портреты нардепов-бютовцев, причем наиболее активных, не-тушек: Суслова, Мищенко, Забзалюка.

– Зачем же Одарченко выбрасывать? – заботливо вытянула портрет бютовца какая-то женщина. – Вон лучше этого “пидрахуя” сожжем. Она нашла портрет “регионала”, и, поджегши, выбросила его в мусорник.

Вот так “повоевали” воины-интернационалисты. Я бы сказала, вот так они отвоевались. Академик Сахаров, покойник, рассказывал, что во время войны в Афганистане советские офицеры продавали “душманам” (так называли афганских партизанов) за пять тысяч долларов план операции, еще и прожекторами дорогу подсвечивали. Не знаю, есть ли среди афганцев люди, которые направленно работают с властью. Они говорят, что не работают, что страдают от нее. Но то, что делают афганцы, явно идет на пользу центральной исполнительной власти.

На вчерашнюю акцию в столице было заявлено сорок тысяч участников. Общее количество протестующих оказалось меньше раз в десять. Да и те протестовали в разных местах. У власти есть повод пить шампанское.

Если же говорить о человеческом измерении этих событий. Думаю, что те инвалиды, пенсионеры, многодетные матери, которые приезжают на акции, понимают, что их используют. Но они соглашаются, чтобы ими манипулировали. Они не любят власть. Они хотят знать, что против нее что-то сделали.

Но при этом вся эта технологическая война власти с гражданским обществом успешна для самой власти лишь в короткой перспективе. Ведь она имеет обратную сторону. Потому что настоящее протестное движение когда-то таки созреет. Оно может начаться со студенческих выступлений, с движения одиноких матерей, экологов, началом могут стать протесты по совсем неожиданным поводам. Потом к нему присоединится общество, в частности интеллигенция. И тогда все эти структуры провокаторов, которые власть породила для выпускания пара, со временем применят весь свой опыт против нее. Они начнут работать на народ, а им даже платить никто не будет. Потому что такого рода публика не только любит деньги, но и боится силы.

Валерий Дымов, Мария Мищенко