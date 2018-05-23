Чернобыльцев под Верховную Раду привел генерал-майор из Партии регионов

Cегодня под парламентом собрался не анонсированный ранее митинг чернобыльских организаций...

Более месяца назад, 20 сентября, в Киеве прошел масштабный митинг афганцев и чернобыльцевпротив отмены льгот. Сюжет оттуда показали все отечественные и не только отечественные телеканалы. «Бунт афганцев» сопровождался массой слухов и историй о том, как испуганные нардепы срывали свои депутатские значки и «съедали» мандаты, чтобы в случае прорыва «афганского оцепления» их не признали за депутатов. Потом власть подписала некий Меморандум, в котором якобы чернобыльцам обещали все их прежние льготы. То есть чернобыльцы вроде остались умиротворенными. А наиболее активная и мобильная часть афганцев «Никто, кроме нас» заявила, что они создают форум общественных организаций, выдвигают политические требования, и 3 ноября будут требовать роспуска парламента.

После 20 сентября руководство двух крупных общественных организаций выбрало два разных пути. «Афганцы» пошли путем политических требований. Чернобыльцы («Союз Чернобыль Украины») пошли путем сотрудничества с властью. Правда, уже 22 сентября чернобыльцы устами своего руководителя Юрия Андреева заявили, что выходят из переговорного процесса с властью, поскольку та не выполнила своих обещаний. А сегодня под парламентом собрался не анонсированный ранее митинг чернобыльских организаций. Мы подошли к Верховной Раде, когда митингующие прорвали оцепление охраны и, сломав забор, подошли вплотную к стенам парламента. Возле парламента стояло около тысячи людей. Они держали транспоранты «Азаров и Тигипко, не копайте нам могилу», «Остановили атом – остановим беспредел властей».

– Скажите, кто вы? И почему приехали на акцию именно сегодня, а не 3 ноября, когда тут будут афганцы и другие общественные организации? – поинтересовались мы у группы протестующих.

– Мы – 731 отдельный батальон химзащиты, все инвалиды, – не представляясь лично, ответил один пенсионер из группы за всех, – почему акцию созвали сегодня, сами не знаем. Но решили приехать, мы с Киевщины, нам тут недалеко. Но третьего ноября мы тоже придем на протесты. Нам самим очень хотелось знать, почему мы не выступаем с афганцами, и почему к нам вдруг присоединились люди нетрадиционной ориентации. (Это было сказано в адрес женщины, которая в фартушке Радикальной Партии Ляшка раздавала газеты).

– При чем тут это? – услышав это, к нам подошла женщина и втиснула газету, – Олег Валерьевич - известный оппозиционер. Всегда власть ругает.

Этот митинг, трибуной для которого служили ступеньки возле того входа в парламент, откуда из здания выходят депутаты, казался очень хаотичным, непродуманным. Участникам акции не было слышно, кто на этих ступенях выступает, было непонятно, что запланировано дальше. Иногда там появлялись нардепы от БЮТ - они тоже выступали на ступеньках и медленно уходили, по дороге выслушивая просьбы протестующих. «Где здесь записывают на прием к Литвину?», – кричал мне в ухо какой-то дедушка. Казалось, что эти люди приехали требовать выплаты всех своих «чернобыльских» льгот, но плана, что делать дальше, у них нет.

Зная, какая наша власть мастерица в делах разъединения гражданских движений, нас по-прежнему интересовало, почему чернобыльцы пришли сюда одни, без других представителей движений, и пришли только со своими «чернобыльскими» требованиями.

– С 3 ноября нам начинают выдавать пенсии, – объяснил чернобылец Сергей (фамилию не назвал) из села Иванков, которое находится в чернобыльской зоне. – Местные власти объяснили нам, что теперь пенсии будут начисляться как раньше, мы будем получать по 900 гривен. Никто судебные решения не принимает, деньги по решению судов не возвращает. Поезжайте в Киев, сказали нам вчера в Пенсионном фонде. Вот мы и приехали. Я семнадцать лет в зоне проработал. Они хотят категорию зоны у нашего района забрать. А если у нас так безопасно, почему не приедут к нам жить?

Подходя то к одной, то к другой группе, я пыталась выяснить, кто организовал акцию. Официального руководителя Союза Чернобыль Юрия Андреева тут не было (во всяком случае, я его не нашла), но протестующие называли его за глаза «иудой» и «предателем», и говорили, что он в Крыму.

На мой постоянно повторяющийся вопрос, кто вас организовал, я получила один и тот же ответ: «Нам позвонили по телефону, и мы приехали. Мы звонили друг другу». Такая мгновенная мобилизация при отсутствии четкого руководства казалась странной. Кроме того, меня настораживало, что, по словам участников, руководители Пенсионного фонда из регионов фактически «благословляли» чернобыльцев не поездку в Киев.

Я упускаю рассказанные участниками чудовищные подробности, о том, как живут вдовы ликвидаторов. При всем глубоком сочувствии к ним, замечу, что так живет вся Украина. Наконец, я нашла руководителей Харьковской организации Союз Чернобыль Украины, которые якобы стали мотором акции.

– Понимаете, мы после акции 20 сентября постоянно отслеживали ситуацию, что делается с нашими пенсиями. Мы приходили в пенсионный фонд и спрашивали, как будут платить чернобыльцам, – рассказал нам председатель Харьковской городской организации Союз Чернобыль Украины Анатолий Губарев, – зато мы узнали, что Кабмин взял в ручное управление денежные средства и выплату пенсий. И нам планируют выплачивать пенсии не по закону, а по 745-ому постановлению Кабмина. Вчера в 17.00 пенсионные фонды получили по две ведомости. Одна содержала полные суммы пенсий, вторая - урезанные выплаты. И якобы Пенсионные фонды сидели и ждали решения парламента, по какой ведомости платить. Вот мы и собрали людей и приехали. Мы просим, чтобы спикер принял группу общественных организаций и чтобы донесли требование – снять законопроект 9127, чтобы были средства для выплат по решению судов, чтобы наложили мораторий на законопроект 9151 и чтобы не трогали чернобыльский закон о статусе и защите граждан, пострадавших от аварии на ЧАЕС.

Один из протестующих сказал, что исчерпывающий комментарий нам даст генерал-майор Анатолий Винник, который руководит Харьковской областной организацией Союз Чернобыль Украины.

Анатолий Винник (как выяснилось, генерал-майор МВД) очень неодобрительно отозвался о выступающих тут бютовцах. Мол, мы им как избиратели нужны. Потом стал говорить, что они, чернобыльцы, не лезут в политику, что они не примыкают к другим акциям.

– Мы должны уходить от политических лозунгов и добиваться только своих требований, у нас свое законодательство, мы должны добиваться только «чернобыльских». На все акции мы не наездимся. Чернобыльцы умирают в два раза быстрее. Здесь инвалидность у каждого присутствующего, у почти двух миллионов чернобыльцев есть инвалидность, – стал говорить генерал.

– А вы не думаете, что добьетесь требований быстрее вместе с афганцами? – спросила я.

– Два миллиона людей достаточно, чтобы защитить свои права, – ответил Винник.

– Но ведь вы все инвалиды, – уточнила я. – Вам, как генерал-майору, не кажется, что объединиться с афганцами было бы эффективнее?

– Нет.

Когда я уходила, «Беркут» стал оттеснять чернобыльцев в парк. Те сопротивлялись и кричали, что придут 3 ноября вместе с афганцами. Потом верхушку пригласили к спикеру. И пообещали, что завтра на заседании Кабинета министров их требования рассмотрят.

Заканчивая текст, я решила пробить по базе биографию Анатолия Винника. Оказалось, что вдохновитель акции – член Партии регионов и депутат Харьковского облсовета от ПР. То есть фактическим организатором акции оказался член ПР. Я набрала его мобильный телефон и задала вопросы. Текст маленькой беседы передаю полностью.

– Анатолий Ивнович, правда ли, что вы член Партии регионов, генерал-майор МВД и депутат Харьковского облсовета от правящей партии?

– Да.

– Тогда почему вы не положили партбилет Партии регионов? Почему не положили мандат депутата Партии Регионов? Разве вы имеет право выступать против власти?

– Мандат я не положу, поскольку избирался по мажоритарке. Я билет не положу, поскольку поддерживаю программу Партии регионов и Президента.

– А министр Могилев генеральские погоны с вас не снимет? Или он вам эту акцию заказал?

– Министр Могилев погоны не снимет. Я ведь не против власти, я за чернобыльцев.