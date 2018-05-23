Завтра по стране пройдут масштабные протесты при участии… Регионов

Среди участников: «афганцы», предприниматели и даже Федерация профсоюзов Хары. В Украине не было подобной по масштабу имитации акций протеста гражданского общества…

У Бориса Акунина в политическом детективе «Статский советник» подобная ситуация описана превосходно. Там, в царской России, действует подпольная революционная «Боевая группа», которая регулярно устраивает теракты в борьбе за революцию, против эксплуататоров. А потом статский советник, русский детектив немецкого происхождения Фандорин раскрывает, что, оказывается, «Боевую группу» растит и подкармливает «звезда Петербургского сыска» князь Пожарский. Полицейский высокого ранга втемную подталкивает группу на новые преступления, чтобы потом ее уничтожить и сделать виток своей карьеры.

Протестные движения (какими бы искренними ни были настроения людей, приезжающих протестовать) так же, как «Боевая группа», поддаются раскрутке и манипулированию. Украинские политики в этом преуспели. Вчера мы написали о том, что акцию «чернобыльцев» под парламентом возглавили функционеры Партии регионов. Завтра должны пройти выступления «афганцев», организации «Никто, кроме нас». Эту акцию они анонсировали на форуме общественных организаций 14 октября, который прошел в Доме писателей. Единственным требованием форума был самороспуск парламента и общеукраинская акция, в результате которой будут избраны члены «Общественного совета по вопросу восстановления Конституции Украины» (нверное, что-то вроде временного правительства).

К протестующим «афганцам» присоединился Хара

Сегодня за день до всеукраинской акции протеста «афганцев» возле отеля «Днепр», прямо напротив УНИАН, остановился джип с номером АА 4004 ВР. Из джипа в сопровождении двух охранников вышел Александр Ковалев, который, по его словам, «достаточно давно стал одним из соучредителей угледобывающей фирмы» и какое-то время назад возглавил организацию воинов-интернационалистов «Никто, кроме нас». Помните, той самой организации, которая организовали штурм парламента 20 сентября, и у которой налоговая тремя неделями позжепроводила незаконный обыск?

Туда же в это время пришли Казбек Б. (политтехнолог, который как утверждают, тесно работает со штабом Натальи Королевской), Виталий Б. и другие политтехнологи. Напомним, что «Никто, кроме нас» позиционирует себя как организация «мужественных и честных пацанов». «Пацан» - характерное украинское слово, у нас на каждого КОНКРЕТНОГО пацана в этой стране полагается еще один ЧЕСТНЫЙ пацан, миссия которого – структурировать и канализировать гражданский протест. А теперь давайте вспомним еще одно событие, которое произошло сразу после обыска у «афганцев». На следующий день 14 октября в здании Союза писателей (им фактически распоряжается бютовец Владимир Яворивский) при участии двухсот пятидесяти общественных организаций «Никто, кроме нас» приняла решение требовать роспуска Верховной Рады и начать протесты. Сам руководитель «афганцев», упомянутый Александр Ковалев, по словам журналистов, во время форума переговаривался по телефону с нардепами Натальей Королевской и Михаилом Волынцом. А автобусы для делегатов, членов общественных организаций, по нашим данным, оплатили регионалы. На форуме слово давали преимущественно афганцам, о двух требованиях форума (роспуске ВР и создании «Координационного совета») мы написали выше.

С тех пор, как в помещении Союза писателей прошел форум, выдвинувший политическое требование отставки парламента, прошло три недели. Движение «афганцев» за это время укрепилось новыми участниками. Вот, например, одновременно с ними в регионах будет проводить акции Федерация профсоюзов Украины под руководством нардепа от Партии регионов Василия Хары. Узнав, что Василий Хара, самый давний и преданный регионал вдруг присоединился к протестам, я решила позвонить в Федерацию профсоюзов Украины.

– Скажите, – задала я вопрос спикеру ФПУ Юрию Работе, – почему вы решили присоединиться к акциям протестов афганцев, ведь Василий Хара – нардеп от Партии регионов, на ваши съезды приходят Азаров и Тигипко, и вы их там любовно привечаете…

– Ну и что? Мы ведь не против власти, мы против конкретных шагов, против ликвидации выплат, против норм бюджета. Мы проводим свою акцию, и если афганцы к нам присоединяться, мы не против.

– Нам известно, что председатель Всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела, который вместе с предпринимательским движением «Вперед» и «афганцами» является одним из организаторов завтрашней акции, сидит в офисе ФПУна Майдане на пятом этаже. Если вы не сотрудничаете с «афганцами», зачем вы даете офис революционеру-практику, который им помогает?

– Мы не даем офис.

– Вы уверены?

– Зачем же нам давать бесплатно, – голос господина Работы звучит неуверенно.

«Афганцы»: нас будут использовать и на нас будут пиариться

После этого разговора мы позвонили заместителю Александра Ковалева, сопредседателю организации «Никто, кроме нас» Владимиру Сердюку и задали ему несколько вопросов.

– Это ведь ваш шеф Александр Ковалев приезжал в гостиницу «Днепр» на джипе с охраной и «крутыми» номерами?

– Александр Ковалев, как и я, встречается с разными людьми, политиками и политтехнологами. Это ни о чем не говорит. И действительно наш руководитель ездит на джипе. А номера «ВР» ему нужны, чтобы не торбили гаишники на дороге. И охрана тоже нужна, поскольку против Ковалева завели три уголовных дела по его шахте в Торезе, которая называется «Донецкуголь». Я готов вам показать эту шахту, думаю, что это развеет ваши представления и ее масштабах и наших умыслах. Там власть уже произвела двадцать шесть обысков, изъяты документы. Но ничего не нашли. У нас есть адвокат, член нашей организации, против него возбудили два уголовных дела. Так что, «Регионы» держат руку на пульсе.

– Почему среди ваших сторонников, попутчиков есть люди, которые напрямую работают с Партией регионов?

– Кто?

– Василий Хара, который завтра тоже выводит на площади в областях людей. Он профсоюзный олигарх, который возглавляет типичный желтый профсоюз. На его съездах он буквально купает в любви власть, Азарова и Тигипко.

– Но ведь на акцию придут люди. Члены профсоюзов. Я думаю, что в областях эта схема реализуется проще, никто не ждет решения Хары. Профсоюз узнал про акцию, и коллектив принял решение участвовать.

– Нам известно, что автобусы для участников общественных организаций форума 14 октября оплатила ПР.

– Членов нашей организации «Никто, кроме нас» никто не привозил. Там были представители движения «Вперед» Натальи Королевской, Ассоциации предпринимателей. Форум принял решение о роспуске парламента – они за все голосовали. Там еще было движение «Наступ».

– Его председатель Руслан Секела, по слухам, сидит в офисе Федерации профсоюзов у Василия Хары.

– Секела – соорганизатор акции, но, насколько я понимаю, он помогает акции «Вперед» Натальи Королевской. Он завтра идет к парламенту. А мы считаем, что парламента уже нет. Если он не самораспустится, то мы его не считаем парламентом. Мы завтра выходим с акциями к облсоветам. И если облсоветы не выразят недоверия Верховной Раде, то и они для нас будут вне закона.

Потом пойдем в райсовет, сельский. Конечно, по дороге к нам будут примыкать самые разные люди, которые захотят пропиарится, использовать нас. Посоветуйте, как этого избежать. Как мы можем отказать людям, которые приходят на митинг и говорят, что поддерживают наши требования? Что делать, когда, несмотря на запрет, приходят с флагами БЮТ и Фронта перемен, “Комитета сопротивления диктатуре” и разворачивают их, вклиниваются? Ну как мы можем запретить? Что сказать Королевской? Наталья Юрьевна, не приходите?

– Вы считаете, что «заклеймить» парламент – это достойное применение протестной энергии?

– Мы тратим энергию, чтобы будущая Верховная Рада была лучше. Мы должны избрать других, а не этих, вот в чем причина. Мы не стараемся изменить власть, мы стараемся изменить людей, которые живут в этой системе.

– А если пройдут плановые выборы в ВР, и ваше требование досрочных выборов станет неактуальным, вам не будет жаль потраченных усилий и денег?

– Даже если мы на один градус поднимем сознание и гражданскую активность, мы уже не потратили зря время. И наша активность будет результативной, независимо от того, срочные будут выборы или досрочные. Люди будут заполнять бюллетень не с закрытыми глазами. Нас не устраивает не только парламент. Нас не устраивают провокаторы на поле общественных организаций, не устраивают чиновники, которые обманывают, президент и правительство. Но с чего-то надо начинать. Но зачем начинать с президента? Мы его избрали. А законы принимает парламент.

– Мне кажется, что во время срочных выборов в парламент вы поймете, что вас использовали.

– В этом мире все друг друга пользуют, мы взаимосвязаны. Мы что-то сделаем, а кругом крутятся люди, способные испоганить наши идеи. У них может быть просто больше технологических возможностей для этого. Мы не профессионалы. Но наши замысли и наши помысли чисты. И подтверждением этого служит то, что мы не стремимся зайти в парламент. Мы выступаем против хаоса, который бьет по нашим людям.

Вместо эпилога

С тех, пор когда «афганцы» начали свою деятельность, звучало множество версий об этом движении. Дискутанты сходились во мнении, что власти используют гражданское движение «Никто, кроме нас». Власть оседлала волну протеста и канализировала ее против одного органа – парламента. При этом для телеканалов создается шикарная картинка бушующего гражданского общества. Западные дипломаты в восторге, когда «афганцы» пытаются распустить ничего не решающий парламент. Люди отвлекаются, пар выпускается. Отдельные персоналии – политики, провокаторы, все кому нужно, – раскручиваются. Псевдооппозиционные деятели получают хорошую порцию телевизионного времени. Тимошенко с Луценко сидят. Власть руководит, разводит и делает «реформы». Как мне объяснил известный политолог, так обычно все и происходит. Если к гражданскому движению не примыкают авторитетные журналисты и интеллигенция, то его при посредстве политтехнологов прибирают к рукам богатые люди, власть. Журналисты еще не верят в бескорыстные движения, интеллигенция еще терпит власть. Поэтому остается второе. Обычно в наших спорах насчет «афганцев» мнения расходились только в вопросе, втемную ли используют «афганцев» или нет. Когда я беседовала с Владимиром Сердюком, меня подкупала его «прозрачность», готовность показать бумаги, шахту шефа и все такое. В «Боевой группе» Акунина, о которой я написала выше, к слову, был такой персонаж – Снегирь. Славный мальчик, юный совсем, сын революционеров, который тоже верил в мировую революцию. Его жертвы оказались напрасными, доверчивость губительной, а методы неприемлемыми, но добро в этой книге все равно победило.

Маша Мищенко