Кто продуцирует заявления о подготовке к вооруженным нападениям?

Вчера президент Янукович сделал заявление, что правоохранительные органы передали ему информацию о якобы закупке отдельными лицами оружия и подготовке к нападениям на органы власти. Правда, господин Янукович не уточнил, кто именно собирается нападать на власть. Как ни странно, но МВД и СБУ открестились от этой информации: мол, ничего такого не слышали.

Мы спросили у экспертов, что может означать такое заявление главы государства, его цель и чем это может обернуться для страны?

Игорь Лосев, аналитик:

ЦЕЛЬ - ЗАПУГИВАНИЕ ОБЩЕСТВА И СПЛОЧЕНИЕ СТОРОННИКОВ

Тут могут быть какие-то психические особенности, но я не психиатр, поэтому точно квалифицировать не могу ...

Какова цель? Может не быть никакой цели ... А возможно, речь идет об оправдании подготовки к массовым репрессиям против политических оппонентов. Чтобы потом нанести удар по оппонентам и объяснить, что, мол, если такой удар не нанести, то они подготовят массовые вооруженные восстания.

Ну, это такое очень неуклюжее оправдание ... Еще это может быть запугивание, тогда цель - снизить общественную активность, ибо эта активность может привести к массовым вооруженным восстаниям, кровопролитию и так далее.

Это еще делается для консолидации собственного окружения, создания психологической атмосферы осажденной крепости, сплочение сторонников. Это делается потому, что поддержка Партии регионов падает, власть теряет авторитет, и нужны какие-то мощные дозы пропаганды, чтобы как-то простимулировать своих уже весьма немногочисленных сторонников.

Кроме запугивания потенциальных оппонентов, украинского общества, это еще может быть просто проявлением безграничной безответственности.

Дмитрий Корчинский, публицист:

ЧЕМ БОЛЬШЕ НАЧАЛЬНИК НАПУГАН, ТЕМ БЛИЖЕ К НЕМУ СИЛОВИКИ

Раздутый репрессивный аппарат должен производить такие заявления.

Реальные угрозы могут быть касаться только Януковича. Ибо угрозы рядовым гражданам или какой-то абстрактной национальной безопасности не могут восприниматься президентом как реальные. Реальные угрозы - только личные. Именно поэтому информацию о таких угрозах продуцирует репрессивный аппарат, который просто обязан пугать своего патрона.

Думаю, это действительно идет и от СБУ, и от МВД, потому что они же должны соревноваться между собой, кто больше напугает.

Какая цель? Если человек боится, то он сильнее цепляется за того, кто теоретически может его защитить. Кто может защитить Януковича от заговоров? Безусловно, силовики, поэтому, чем больше начальник напуган, тем ближе к нему находятся силовики. А реальное значение и влияние чиновника определяется близостью к руководящему телу.

Чем это может обернуться? Как всегда. Если есть борцы с терроризмом, то появляются и террористы. Если есть те, кто противостоит покушениям, безусловно, бывают и покушения. Так, на Януковича могут быть покушения, не то чтобы искусственные, но, скажем, инициированные ... Мы знаем историю спецслужб или историю революционного движения, например, Российской империи, затем и Советского Союза ... Охранка инициировала много различных покушений. Например, убийство Столыпина было во многом инициировано охранкой. Боевая организация социалистов-революционеров возглавлялась агентом охранки, и тогда, кстати, эта организация была довольно продуктивная: пришлось убить великого князя и вообще целый ряд неудобных лиц в террористических акциях.

Не в том дело, что Хорошковский, Могилев являются какими-то особыми злоумышленниками, просто существует природа спецслужб, которая и вызывает такого рода явления, как страх руководителя, а следовательно и покушения на его здоровье.

Пока трудно сказать, как это отразится на акциях протеста, поскольку в Украине настоящих акций протеста еще не было. По моему мнению, если будет реальный протест, то правоохранительным органам и СБУ его будет трудно остановить.

Виктор Небоженко, политолог:

СТРАХИ ЯНУКОВИЧА ЭКСПЛУАТИРУЮТ ОЛИГАРХИ

На мой взгляд, олигархи сами себя переиграли ... Они эксплуатируют страхи Януковича перед возможными покушениями, тем самым повышают его управляемость для принятия решений. Конечно, такой страх у Януковича вызывает повышенную любовь к силовым структурам, в частности к Хорошковскому, который, разумеется, должен охранять президента.

Вся эта информация, что «богатые» пенсионеры куют оружие, направлена на то, чтобы влиять на Януковича, чтобы он принял правильное кадровое решение. А одним из важных кадровых решений был перевод Хорошковского из СБУ в Кабмин ...

Каждая встреча милиции, спецназа с протестующими будет все более жестче, и в конце-концов прольется кровь. Вот и все. Янукович заранее хочет запугать участников акций. Одновременно, как объяснила Анна Герман, он пытается запугать и министров, поскольку, по ее словам, запуганный министр лучше работает, чем свободный. Я себе сразу представил: запуганный министр внутренних дел, запуганное население и запуганный президент ... Ну зачем нам сразу столько запуганных?

Анатолий Гриценко, народный депутат:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНО

Считаю такое заявление президента абсолютно неадекватным ... То, что власть боится народа, - это хорошо, потому, может, будет совершать меньше ошибок. Но я бы не хотел, чтобы такой призыв президента министры-силовики восприняли как руководство к действию и направили подготовку своих структур прежде всего на защиту власти - вместо того, чтобы защищать народ от реальных бандитов. Беспомощность силовых структур мы увидели недавно в Одессе, когда для того, чтобы остановить трех бандитов, пришлось привлекать несколько тысяч представителей силовых подразделений.

Силовые структуры насчитывают 715 тысяч человек, из них только 184 000 - это вооруженные силы, которые защищают народ от агрессии извне. А остальные ориентированы прежде всего на защиту власти от народа. Поэтому если после этого эмоционального заявления Януковича и будет дальше осуществляться переориентация силовых структур на защиту власти - это будет опасно.

Силовые структуры, когда защищают власть от мирных акций, собраний, выходят на такие акции хорошо подготовленными, оснащенными, в бронежилетах, а когда надо бороться с бандитами, оказывается, у них нет бронежилетов и вообще соответствующего оснащения. Поэтому акцент в развитии силовых структур нужно сместить на защиту именно страны, граждан от того, что для них является угрозой, а не заботиться о чиновниках.

Все эти так называемые террористические акты притянуты за уши. Я не вижу в этом чего-то серьезного и опасного.

Если власть и дальше будет действовать в интересах собственного обогащения, то народный гнев будет только нарастать. Это совершенно очевидно. Мы это уже видели в странах Северной Африки, арабского мира ...

Ксения Лесив