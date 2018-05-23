Вехи недели. Дерзость Януковича, парламентский абсурд и предчувствие игры на газовой трубе

Виктор Янукович дал понять европейцам, что не собирается идти на уступки по делу Тимошенко. Украина принимает участие сразу в двух зонах свободной торговли. Верховная Рада продолжает удивлять. Виктор Ющенко предсказывает консорциум с «Газпромом».

Януковичу Европа не указ

Глава государства отреагировал на публичные демарши европейских политиков в свойственной ему манере «великого и ужасного». Виктор Янукович заявил, что не видит смысла в выходе Юлии Тимошенко на свободу, поскольку против нее открыто еще несколько уголовных дел. Бютовцы постарались довести ситуацию до абсурда, утверждая об 11 делах против своего лидера, но пока их намного меньше. Хотя Виктор Федорович сердится на европейских политиков, не верящих в его равноудаленность от всех украинских судов, в их скептическом отношении к украинской Фемиде есть немалая доля его вины. Президентская команда крутит судебной системой «по царскому велению, по моему хотению», выстраивая конфигурации, удобные для себя, любимой.

Неудивительно, что украинского президента показательно решили не принимать в Брюсселе. Янукович воспользовался возможностью и снова занял «сильную позицию», заявив, что готов перенести подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, он настаивает на упоминании в соглашении перспективы членства Украины в Евросоюзе, на что многочисленные евроскептики определенно не готовы. Похоже, до декабря нас ожидает обмен заявлениями с разным смысловым наполнением и эмоциональным зарядом. Триллер «Украина и ЕС» словно написан маститыми голливудскими сценаристами – так много намеков и нагнетания напряжения.

Россия раскрывает объятия

Зато в отношениях с Россией подобной двузначности практически не бывает: там не скрывают своей заинтересованности в возвращении нашей страны в сферу монопольного влияния Кремля. По случаю углубляющейся размолвки Украины и ЕС Владимир Путин с барского плеча даже разрешил подписать соглашение о создании в СНГ зоны свободной торговли в родном Петербурге. Видимо, Владимир Владимирович был информирован, что Украина успешно проводит переговоры о ЗСТ с ЕС, и сыграл на опережение. Операцией прикрытия для благодарности Путина стал визит Медведева в Донецк, где будущий экс-президент России продолжил имитировать собственную значимость. Ходить с высоко поднятой головой у Дмитрия Анатольевича получается неплохо, а вот влиять на реальные политические расклады выходит куда хуже.

Поставивший автограф под соглашением о создании ЗСТ СНГ Николай Азаров был вынужден не только оправдываться перед оппозицией, обвинившей его в превышении полномочий, но и выказывать надежду на достижение нового компромисса по газовому вопросу. Аналогичный «прорыв» анонсировал и Виктор Янукович после общения с Медведевым. Честно говоря, после европейского «кнута» почему-то не верится, что Россия подкинет «пряников». Скорее, Москва попытается воспользоваться ситуацией и навязать Киеву очередной вариант неравноправного соглашения. Там хорошо понимают, что при всех бодрых рапортах Кабинета Министров деваться Украине особенно некуда – отечественная экономика слишком зависит от цены на российский газ.

Виктор Ющенко, допущенный в студию Савика Шустера для критики Юлии Тимошенко и заключенных под ее патронатом газовых договоренностей, предположил, что нас ожидает создание газотранспортного консорциума (ГТК) или аренда украинской трубы. Подобные варианты обсуждались еще во времена президентства Кучмы, и не стоит забывать, что возможные европейские партнеры в создании ГТК могут быть в доле с «Газпромом».

Театр абсурда под куполом

Тем временем без президентской отмашки парламентское большинство наотрез отказалось принимать решение по декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой вынесен приговор Юлии Тимошенко. Поставил своеобразный «рекорд принципиальности» регионал Михаил Чечетов, до обеда заявлявший, что отмена решения Верховной Рады – «нож в спину Медведеву и Януковичу», а после обеда победоносно принимавший участие в голосовании, вернувшем Украине переход на зимнее время. Депутатский корпус буквально охвачен политическим мазохизмом: законодатели, по словам вице-спикера Николая Томенко, не учли 99% процентов поправок к бюджету-2012. Зато нашелся один парламентарий – народник Олег Полищук – что добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Но это скорее исключение, чем правило – настоящего обновления парламента придется ждать еще год.

Евгений Магда