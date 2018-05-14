ЗСТ в рамках СНГ: будет ли длинным рубль, за которым погналась украинская власть?

Две украинско-российские встречи при участии двух президентов в Донецке и двух премьеров (один из которых станет президентом РФ) в Санкт-Петербурге совпали по времени с днем, когда Януковичу отказали во встрече в Брюсселе.

В телевизоре короткий ответ украинского президента относительно Брюсселя (“мол, встретимся с европейскими партнерами, когда будет необходимость”) сменил щедрый ряд новостей из Донецка об украинско-российских достижениях в сфере упрощения таможенных процедур в поездах и открытия пунктов пропуска на общей границе. Дополнительной “конфетой” от президента РФ президенту Украины стал его ответ на пресс-конференции на вопрос о Тимошенко, что РФ признает приговоры суверенного государства Украины, но так чтобы эти приговоры не носили антироссийского характера и не влекли за собой пересмотр международных соглашений. (То есть, сидит Тимошенко, пусть сидит, но чтобы контракты не задевали). А между тем в Санкт-Петербурге на двухдневном форуме СНГ по-своему веселились соответственно два премьера.

Вечером 18-го (тот же день “брюссельского отказа”) нам сообщили о том, что подписано соглашение о Зоне свободной торговли в рамках СНГ. К этому соглашению пока еще не присоединились Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан. В целом в Санкт-Петербурге было подписано 28 соглашений.

На официальном сайте премьера РФ вывесили стенограмму встречи - так вот, эпиграфом к ней были слова Путина, что отношения Украины и РФ идут “ускоренными темпами” и “верным путем”. Само же соглашение, по словам российского лидера, было подписано неожиданно для него, в ходе острых дискуссий. Невзирая на мажорный тон всевозможных комментариев, сообщалось о том, что сохраняется ряд исключений (сохраняются пошлины на спирт, водку и сахар), но со временем они будут снижены. Дополнительной нагрузкой прозвучало обещание как можно скорее пересмотреть газовые контракты и перейти во взаиморасчетах на российский рубль. Мы неоднократно писали о судьбе СНГ. По нашему четкому убеждению, подписанное в Петербурге соглашение - это желание Путина трансформировать тяжело больной проект СНГ во что-то более мощное.

Большинство экспертов, к которым мы обращались, были убеждены, что встреча имела политический характер. “Это еще не ревизия евроинтеграционного вектора, потому что такие сдвиги не происходят быстро... Но это попытка РФ сделать этот сдвиг”, – сказал политолог Виктор Небоженко. – Именно поэтому подписан неряшливый, грязный документ, который не решает старых проблем с исключениями”.

Директор экономических программ центра Разумкова Василий Юрчишин: “Это соглашение было объявлено настолько внезапно, было настолько неожиданным, что очень похоже на политические намерения и на политизацию решений. Соглашение готовилось спешно, выглядит непроработанным. Оно очень похоже на Харьковские соглашения. Сегодня ничего, завтра – все. В таких условиях вряд ли можно говорить о продуманных экономических составляющих”.

В экспертной среде вообще звучит мнение, что соглашения были подготовлены РФ за несколько часов специально под прогнозируемый “брюссельский отказ”.

В первый день подписания соглашения (само мероприятие проходило два дня) оппозиция взорвалась критикой, мол, власть сдала евроинтеграционный вектор. Впрочем экономические эксперты были осторожнее. Первую их реакцию можно выразить словами "ничего страшного".

“Соглашение о ЗСТ - это один из самых распространенных инструментов торговой политики. Чили имеет 15 таких соглашений. Не нужно недооценивать документ и не следует переоценивать возможных последствий. Что касается нынешнего переговорного состояния. Я не вижу проблем для Украины, если она является стороной соглашения о свободной торговле с СНГ, если она является стороной соглашения со странами Евросоюза”, – сказал нам директор института экономических исследований и политических консультаций Игорь Буракивский.

Созвучен этому комментарий делегации Евросоюза в Украине, обнародованый на Фейсбуке: “Страны СНГ, включая Украину, могут заключать торговые соглашения в соответствии со своими экономическими приоритетами, в том числе другие соглашения о зонах свободной торговли.

Нужно четко отметить: ЗСТ не является Таможенным Союзом (то есть между Россией, Беларусью и Казахстаном). ЗСТ не приводит к введению общего таможенного внешнего тарифа между ее членами. Каждая страна-участница сохраняет собственный торговый режим по отношению к другим странам. Например, Украина может подписать соглашение о создании ЗСТ со странами СНГ равно как и с другими партнерами, такими как ЕС.

Соответственно, эта ЗСТ сама по себе прямо не влияет на наши двусторонние торговые отношения с этими странами”.

Впрочем последняя строка отмечала: “Однако логично, чтобы эти соглашения не ставили под сомнение обязательства, которые возникают в контексте Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, и не были преградой для заключения Соглашения о ЗСТ с ЕС”.

Вместе с тем, когда заходила речь о выполнении соглашений, то даже фрагментарно обнародованные позиции новой зоны свободной торговли в рамках СНГ наши экономические исследователи оценивали критически. И отказывались верить в то, что документ, подготовленный кавалерийским наскоком, может стать эффективным.

– В прошлом зона свободной торговли в рамках СНГ - это были обязательства сторон не устанавливать импортные пошлины на товары и услуги, которые поступают из стран - участниц соглашения. Много лет заявляли, что торговля будет беспошлинной, но так не было, – сказал в интервью УНИАН директор “Центра рыночных реформ” Владимир Лановой. – Убежден, что будет много других позиций, которые и сегодня не подпадут под договоренности и не будут выполняться. (Когда готовился материал сообщили, что РФ из списка “беспошлинных” товаров изъяла металлы и энергоносители). Поэтому любая страна-участница сможет сказать, что соглашение не выполняется - и она из него выходит. В 1994 году РФ ввела большой перечень товаров, которые являются исключениями. Путин также сказал, что есть исключения, но мы берем обязательство со временем их отменить. Но это несерьезно. Сейчас подписывается соглашение. До Нового года мы должны его ратифицировать. А когда что-то будет отменено? Кто потом когда-то будет спорить? Молдова? Она будет действовать в рамках условий Таможенного союза. Все будут включаться в тот порядок, который будет внедрен в России. И он будет в интересах их внутреннего рынка. Они заявили заранее, что в этой зоне не будет беспошлинной торговли нефтью, газом и сахаром. Это выходит, что они будут продавать газ и нефть с пошлиной, а мы, у которых избыток сахара, будем иметь импортную пошлину на сахар и они не будут его пускать. Мы ничего не выигрываем даже по тем позициям, которые обнародовали. Премьер Украины говорит, что эта зона не противоречит ЗВТ с Европой. Но украинская власть в очередной раз идет на уступки. Потому что не будут исключены позиции, которые имеют торговые ограничения. Но мы демонстрируем, что Украина опять уступает в общих вопросах. Например, предложение о переходе на рубль. Россия просто подсовывает нам рубли. Украина имеет валютный дефицит, который ускоряется. И эту дыру собираются закрыть рублевыми кредитами из России. Предложение взять рублевый кредит старое, об этом россияне говорят три-четыре года. Наши обрадовались: в рублях будет расчет. Но это попытка получить новые кредиты. И такое продвижение превратит рубль в региональную и мировую валюту. Для нас это новые долги. Это огромная петля. Кроме того, если делать валютные резервы в рублях, то мы не сможем диверсифицировать экспорт. Для страны важен экспорт в любые страны. Если пихать товар лишь в СНГ и ориентироваться на старый российский или казахский рынок, это замораживать предприятия в советском состоянии. Если не диверсифицируем экспорт, то не интегрируемся в мир. Это ограничение потенциала.

С этим соглашается Игорь Буракивский:

– Идея перехода на другие валюты традиционна для нашего мира. Но наши расчеты в рублях занимают маргинальную позицию. Давайте подумаем, как пополнять рублевые резервы. Например, мы экспортируем за рубли и имеем поступления в рублях, которые используем. Или же мы покупаем рубли на валютном рынке. Но появляется вопрос, насколько российские компании будут готовы рассчитываться в рублях? Насколько украинские компании будут готовы получать расчет в рублях? На сегодня в украинской международной торговле в качестве валюты расчета используется доллар.

Скепсис по поводу расчетов в рублях выражает и Василий Юрчишин:

– Переход на взаиморасчеты в рублях – бессодержательное предложение. Самые главные товары на мировых рынках котируются в долларах. Рубль не является мировой валютой. Учитывая всплески и падения рубля хотя бы в этом году, и допуская возможность перехода на рубли, мы автоматически образуем проблемы зависимости взаимных расчетов от котировок в рублях. Для чего нам риски рубля? Это было бы понятно, если бы у нас был запас рублей. Но торговое сальдо с РФ у нас крайне негативное. Это значит, что мы все больше будем нуждаться в рублях, что мы должны одалживать в России рубли на намного худших условиях. Потому что процентные ставки там выше, инфляция выше, риски девальвации высоки. То есть у нас вырисовывается перспектива одалживать у РФ, усиливая долговую зависимость от нее. А долговые зависимости от России переходят в политическую плоскость. Это никоим образом не приветствуется с точки зрения политики развития.

Когда мы вчера задавали вопрос, для чего нужна ЗСТ в рамках СНГ и что с ней будет дальше, ситуацию взялся спрогнозировать Василий Юрчишин:

– Учитывая, что ЗСТ в СНГ уже создавалась, и никогда не работала, а наши отношения сопровождались разного сорта ограничениями и войнами: карамельными, мясо-молочными, не говоря уже о металлургических, то это лишь подтверждает, что вряд ли изменятся наши отношения. Следующим шагом со стороны России станет втягивание Украины в Таможенный союз и принятие новых тарифов. А это уже ВТО не приветствует. В этом моменте могут возникнуть осложнения, штрафы и компенсации, потери для имиджа.

Вечером стало известно, что премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли Украины изучить возможность присоединения Украины к соглашению о технических регламентах в рамках ЕврАзЭС.

А очередным подтверждением экспертным прогнозам стали вечерние выпуски новостей российских телеканалов.

– Вы говорите, какой у вас был дефицит бюджета, Николай Янович, 18%? – российские тележурналисты выдали лишь этот унизительный кусок разговора. – Это больше, чем в Великобритании, там было 13%, – апеллирует Путин к Азарову.

– А в Ирландии было 30%, – поддерживает разговор украинский премьер.

– Вы на правильном пути. Соглашение о ЗСТ - важный шаг в сторону интеграции с Таможенным союзом. Вот, например, только что мои коллеги сказали, что завершены переговоры по “Белтрансгазу” (то есть Беларусь отдает России свою газопроводную систему – УНИАН). После такой интеграции Беларусь будет иметь особую интеграционную скидку. Ваша ситуация улучшится.

Последней строкой репортажа стала информация о создании наднационального органа – суда ЕврАзЭС. Он будет расположен в Минске.

Маша Мищенко