Украина вступила в зону, или Петербургский привет Брюсселю

Наверное со времен президентских выборов не было в Украине недели, столь богатой знаковыми событиями, как 8 дней со вторника 11 октября до вторника 18 октября. Один за другим произошел ряд событий , грозящих развернуть курс Украины на 180 градусов. Все началось с приговора Юлии Тимошенко, который как полагали, внесет ясность в вопрос, куда двигается Украина. Но это политика. В экономике ничего не изменится, заверяли украинские политики в первые часы и дни после приговора Тимошенко и Украина уверенно движется к подписанию договора о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Но уже следующий вторник, 18 октября, показал ориентиры, на которые следует полагаться бизнесу да и простым гражданам.

В этот день два первых лица государства – Президент и премьер-министр находились не в Киеве. Виктор Янукович отправился в Донецк, где провел переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, а Николай Азаров полетел в Санкт-Петербург на заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ. Однако главным событием того богатого на события дня стала все же отмена визита Януковича в Брюссель.

Заседание глав правительств стран-участниц СНГ сначала ознаменовалось событием, неожиданно завершившим 17-летний процесс переговоров о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ, а для Украины обернулось эпохальным и знаковым днем, изменившим вектор движения страны. Оппозиция уже заявила, что присоединение Украины к ЗСТ изменило курс Украины с европейского на пророссийский и всячески протестует против этого. Украинский премьер уверят, что этот договор будет способствовать развитию экономики страны, созданию новых рабочих мест и поиску рынков для украинских товаров. Азаров заверяет, что следующим шагом для Украины является подписание договора о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Украинский премьер прилетел в Стрельну под Санкт-Петербургом, где проходило заседание глав правительств стран СНГ, одним из последних. Первоначально встреча Азарова с председателем правительства Российской Федерации Путиным должна была состояться ближе к полудню, однако сразу по приезду в Стрельну появилась информация, что встреча состоится вечером во вторник. При этом все зависело от того, когда закончится заседание глав правительств содружества. Даже начало встречи премьеров в узком составе задержалось на час и длилось около двух часов. Именно в эти часы и были согласованы позиции по договору о ЗСТ.

Наконец в 21.00 по Москве началось расширенное заседание, а уже в 21.05 Путин сообщил, что главы правительств стран СНГ договорились о подписании договоров о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

«Мы неожиданно для себя в результате долгих, можно даже сказать острых, но все-таки конструктивных переговоров, пришли к решению главного вопроса, ради которого мы, собственно говоря, сегодня и собрались. Мы договорились о подписании сегодня договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ», – заявил Путин. По его словам, главы правительств в результате долгих дискуссий «пришли к достаточно неожиданному для них самих результату».

Оценка Азарова последовала уже во время совместной пресс-конференции премьеров СНГ. Он отметил, что подписание договора о зоне свободной торговли со странами СНГ и подписание договора о зоне свободной торговли со странами ЕС – это пункты одного плана по расширению возможностей Украины на внешних рынках.

«Подписание договора о зоне свободной торговли со странами СНГ и подписание договора о зоне свободной торговли со странами ЕС – это два пункта одного плана. Плана открытия для украинской экономики внешних рынков, что необходимо для стабильного экономического развития в нашей стране в условиях, когда внешние рынки неспокойны», – процитировал премьер-министра его пресс-секретарь.

Более подробно о дальнейших планах Украины Азаров рассказал журналистам на следующий день. Отвечая на вопрос о том, какой следующий шаг Украины после подписания 18 октября в Санкт-Петербурге договора о зоне свободной торговли с СНГ, договор о ЗСТ с ЕС или движение в сторону Таможенного союза, премьер сказал: «А почему вы все время противопоставляете? Вот как интересно: настолько простые оценки, либо черное, либо белое, либо туда, либо сюда. А следующий шаг будет заключение договора с Европейским Союзом».

Он отметил заинтересованность Украины в подписании договора о ЗСТ с ЕС, и сказал, что говорил об этом во время вчерашней встречи с главами правительств стран СНГ. «Мы ни от кого не скрываем это. Мы ведем переговоры не только с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли, но и с целым рядом других стран. Это наша политика – облегчить доступ товаров на внешние рынки», - подчеркнул премьер.

Не обошли вниманием и «вечную» газовую тему. Так в некоторых украинских СМИ появилась информация, что Янукович и Медведев не договорились о цене на газ. Однако утром в среду Азаров заявил, что развязка «газовых тайн» наступит в считанные дни, и Украина и Россия в течение ближайших дней достигнут компромисса по пересмотру газовых соглашений.

«Мы договорились, что до этого момента никакой дополнительной информации, естественно, не будем оглашать. Достигнем окончательной договоренности, тогда расскажем обо всех деталях этой договоренности», - отметил глава правительства.

В целом он отметил, что переговоры с Путиным прошли достаточно конструктивно, и есть оптимизм по решению целого ряда вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, это касается сотрудничества в космической и авиационной отраслях, достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Интересное совпадение. В тот же знаменательный день 18 октября Верховная Рада со второй попытки отменила отмену перехода Украины на зимнее время. Как ни крути, а все эти игры со временем и балансирование между двумя зонами свободной торговли свидетельствуют о попытке Киева все же усидеть на двух стульях. Финал предвидеть не трудно...

Антон Бузун

Фото УНИАН