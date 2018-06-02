Институт города: Киевская власть одной рукой возвращает землю, а другой раздает

Директор аналитического центра Институт города Александр Сергиенко, глубокий знаток муниципальной тематики, обычно редко получает обратную реакцию от органов власти. Но в конце прошлой недели он попал на язык аж вице-премьеру по вопросам Евро-2012 Борису Колесникову. Когда на телеканале "Интер" журналисты говорили о нерациональном использовании средств на Евро, они ссылались на исследования именно этого института. В ответ вице-премьер Борис Колесников, оппонируя прессе, сказал, что этот Институт города - лишь двухкомнатная квартира на Троещине (отдаленный район Киева). Мы попросили прокомментировать ситуацию самого господина Сергиенко и заодно поговорили с ним на актуальные столичные темы.

Александр Иванович, я всегда думала, что вы серьезная аналитическая фирма, а теперь оказывается, что ваш институт - на Троещине? Вы что-то можете сказать в свое "оправдание"?

А, скажите, если бы наш Институт был расположен на Банковой или на Липской, как бы тогда оценивалось сказанное мной?

"Блатное" расположение свидетельствовало бы о том, что вы продуцируете аналитику для конкретных ребят. Но это, пожалуй, была бы уже другая аналитика ...

Абсолютно точно. Я более двадцати лет работал в Академии наук, это было время, когда огромные институты были заполнены людьми. Там что-то паяли, играли в теннис и ходили в байдарочные походы. Но институты держались на одной-двух головах, которые продвигали науку и подталкивали других. Поэтому я думаю, что если бы у господина вице-премьера были возражения по сути, он бы их сказал, а он так ... сделал замечание по форме.

Мои коллеги, ссылаясь на вас, говорили, что для проведения Олимпиады в Монреале (Канада) государство выпустило облигации займа на 30 лет. А Олимпиаду в Афинах называют среди причин нынешнего плачевного состояния греческой экономики ...

Фактически был поставлен вопрос: стоит ли государству проводить крупные соревнования в долг, если после этого 30 лет расплачиваться? Вывод очевиден: львиную долю расходов должны составлять средства спонсоров. Если вспомнить Грецию, то, вероятно, что расходы на Олимпиаду были непропорционально большими по сравнению с доходом бюджета, и их не могла себе позволить эта страна. Греция пошла наихудшим путем.

На реконструкцию НСК Олимпийский, по более или менее официальной статистике потрачено 585 миллионов долларов. Я спрашиваю, сколько нужно сыграть футбольных матчей, или провести мероприятий, которые бы собрали целый стадион, чтобы окупить стоимость реконструкции? Я уже не говорю о текущем содержании такого сложного и огромного инженерного сооружения. Ведь за всеми трансформаторами, проводками, сиденьями, коридорами, сетями необходимо наблюдение. И оно потребует ежегодного бюджета. А, зная характер футбольных болельщиков, можно говорить, что стадион имеет свойство быстро ломаться. И для сравнения. Перекладка теплосетей Киева, а это четыре с половиной тысячи километров труб большого диаметра, по оценкам КГГА, стоит три миллиарда гривен. То есть на средства, которые пошли на реконструкцию НСК, можно перекласть тепловые сети на полтора Киева. При этом я считаю, что завоевать право на Евро-2012 это очень почетно. И за это право, кстати, мы должны благодарить не правительство (любое, без фамилий), а наших футболистов - мир знал и знает украинский футбол, знал "Динамо" и Лобановского. И это, повторю, почетно - завоевать право на Евро. Жениться на красавице прекрасно, но свадьбу вы должны устраивать по карману.

И все же где расположен ваш институт?

Место его официальной регистрации - Академгородок. Это моя частная квартира, я живу в другой квартире. Моя команда: доктора наук, медики, градостроители, искусствоведы. Мы работаем на общественных началах, порой получаем какие-то контракты. Но все результаты наших исследований обнародуются или в интервью, или в пресс-релизах или в статьях.

Теперь вопрос о Киеве. Скоро исполняется год, как Александр Попов стал главой КГГА и полтора, как он фактически руководит столицей. Если верить провластным каналам, то он чрезвычайно популярен и конкурентов ему на предстоящих выборах мэра нет. Как вы оцениваете деятельность главы КГГА?

Муниципальный телеканал, существующий на деньги киевлян, освещает деятельность исключительно Попова. Если его включить, то кажется, что все, что в Киеве происходит, то это исключительно благодаря ему. А почему я не вижу по каналу Кличко, представителей БЮТ? Это ненормально. Относительно самого Александра Попова. Последние полтора года я вижу приписывание себе достижений, сделанных еще командой Александра Омельченко. Во времена Омельченко станция в сторону Теремков была построена на 95%, Московская площадь давно и долго строилась. А здесь пришел новый глава КГГА, завершил это все и приписал себе заслуги. Можно поблагодарить, что хотя бы завершил. Но, если присмотреться повнимательнее, то возникает много вопросов. Несмотря на торжественное открытие, на объектах не хватает элементарных, но необходимых вещей. Например, что касается Московской площади. В первые месяцы заторы с Московской площади перекочевали на Голосеевскую. Там не было построено современной развязки. Там даже асфальт не положили. То же самое Жулянский путепровод. Все эксперты кричали, что это узкое место на Кольцевой дороге, что его следует строить. Команда Черновецкого обещала сделать. Команда Попова сделала, открыли. Но дело не довели до конца. Подъезды со стороны Теремков не готовы. Там надо провести работу с жителями, построить десяток коттеджей, отселить. Это технически возможно. Но год с открытия прошел, а пока ничего не сделано. От Жулянского моста до Одесской площади есть несколько пешеходных переходов, через которые ходят один-два человека, но они включают светофоры и тормозят движение. Следует сделать пешеходные мосты, чтобы это была улица с непрерывным движением, как должно быть на кольцевой дороге.

А еще раздаются обещания. Нам столько всего наобещали. И мост Подольский на Троещину, и вторую линию метро вдоль Левого берега Днепра. Я уже на говорю о метро на Троещину. А еще построили две станции метро - Ипподром и Одесская площадь. Но исчезла станция Выставочный центр, хотя она больше нужна, чем станция на Ипподроме.

Хотя, конечно, пиар-команда киевского начальника работает. Например, есть распоряжение об упорядочении внешнего освещения. Шестьсот придомовых территории будет освещено. В Киеве 11 тысяч многоквартирных и 22 тысячи частных домов. То есть освещение упорядочат даже не в двух процентах. А остальные 98% - они как?

Александр Попов, представляя себя, заявлял, что в столице раздерибанено 3 тысячи гектаров земель - и обещал вернуть их обществу. Вернули они землю?

Одна и та же команда, которая называлась командой Черновецкого, сначала дерибанила город, а потом та же команда якобы радостно возвращает. Вместо того, чтобы объявить выборы Киевсовета и мэра, главного дерабанщика Киева Черновецкого власть пригрела, оставила на теплом месте, и он ездит в Турцию, Грузию, Баден-Баден.

По возвращению земли ... Количество раздерибаненой земли оценивается в три тысячи гектаров. Тысячу гектаров уже вернули. Власти еще возвращать и возвращать. Что взамен делает власть? Она одной рукой возвращает, а другой рукой раздает. Я смотрел повестки дня двух сессий Киевсовета, когда земля предоставляется без всякого конкурса просто так, даром. Земельный кодекс предусматривает, что земельные участки должны выдаваться на конкурсной основе. Или есть еще интересный момент. Я видел, что ООО Житлобуд (это общество нардепа Куровского, который прославился скандальной историей с Октябрьской больницей), обратилось в Киевсовет. Там ему подготовили проект решения, по которому дают разрешение собрать документы на строительство придорожного обслуживания по адресу Мечникова, 1 - то есть той самой больнице, в которой он хотел построить дом.

Если посмотреть проект Генплана ... Там где-то сотня парков и скверов, которые будут уничтожены. В 2004 году в столице было 6 600 гектаров зеленых зон общего пользования, а в концепции Генплана - около четырех тысяч гектаров насаждений. Было 6,6, стало четыре тысячи. Это масштабы дерибана, официально зарегистрированные статистикой.

Новая команда сформировала Концепцию развития Киева до 2025 года. Как вы ее оцениваете?

Это длинный отдельный разговор, и лучше его вести с карандашом в руках. Если коротко, это - пиар-акция, направленная на обещания лучшей жизни будущего, проверить выполнение которых невозможно, потому что пройдет еще пару президентских выборов, неизвестно сколько выборов ВР, Киевсовета. Маленькие иллюстрации. Планом пообещали расширение дорог в три раза в существующих границах города. Представьте, что каждую дорогу в городе Киеве следует сделать в три раза шире. Сделать это абсолютно нереально. В центральных районах установившаяся инфраструктура. Никто же сносить дома не будет. Вы же не будете ездить по тротуарам ... Что касается близлежащих районов, то там заложены нормальные размеры дорог. А что касается промышленных зон, то там не построится столько дорог, чтобы в три раза "расширить" все столичные дороги ... А зачем увеличивать в 5 раз количество музеев? Извините, у нас не хватает бюджета на те, которые уже есть. Новые музеи, если и будут, то это будут частные музеи на основе частных коллекций богатых украинцев, таких, как Пинчук, Андриевский, Фельдман.

Стратегия - это повод ездить по районам, рассказывать старушкам, какой красивой будет жизнь, когда их, простите, уже не будет на этом свете ...

Маша Мищенко