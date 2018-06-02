Вехи недели. Страсти по декриминализации, Минфин на грани нервного срыва и евразийских планов громадье

Накануне объявления приговора по делу Тимошенко представители власти продолжили тягучий торг с оппозиционерами, но без особых успехов. Министру финансов пророчат скорое увольнение. Владимир Путин раскрыл «дорожную карту» новой президентской каденции

Парламентская двуликость

Забавной иллюстрацией состояния дел в украинском парламенте стали две грани образа председателя Верховной Рады. С одной стороны, Владимир Литвин пообещал не позволить «вытирать о парламент ноги», призвав министров доводить разработанные правительством законопроекты. Даже подключил к разъяснительной работе с правительством Виктора Януковича, которому оказалось проще гаркнуть на премьера, чем выслушивать спикерские причитания. С другой – Литвин, как выяснилось, передвигается по дорогам страны с лихим во всех смыслах сопровождением: за словом в карман не лезут, хамят профессионально, порой готовы и мелкий ущерб нерасторопным автолюбителям нанести, если те не уступают дорогу спикерскому кортежу.

Стоит ли удивляться, что парламентарии так и не решились создать основания для освобождения из-под стражи Юлии Тимошенко, декриминализовав соответствующую статью Уголовного Кодекса. Парламентское большинство напрочь лишено самостоятельности, и ждет команды, чтобы назвать белое белым, а черное черным. «Большевики» успешно завалили все варианты закона о выборах, расчищая дорогу президентскому законопроекту, но глава государства не спешит представлять собственные инициативы по этому вопросу. Видимо, на Банковой ждут выводов Венецианской комиссии, чтобы не согласиться с некоторыми из них, при этом приняв отдельные пожелания блюстителей демократии в качестве руководства к действию. Оппозиция не столь многочисленна, но куда более разрозненна. Бютовцы не хотят для своего лидера милости от Януковича, а фракция НУ-НС пребывает в состоянии постоянной имитации активной политической деятельности.

Претенденты на вылет

Пока законодатели готовятся определять правила будущих выборов и раздумывают, способствовать ли освобождению Юлии Тимошенко из-под стражи, в исполнительной власти начался «разбор полетов». Реформы буксуют со всей очевидностью, и ситуация требует найти козла отпущения. С высокой степенью вероятности крайним назначат министра финансов Федора Ярошенко, в ведомстве которого с подачи Президента проводится широкомасштабная проверка. Федор Алексеевич, как известно, является единственным уцелевшим человеком Азарова в нынешнем составе правительства, и его скорое увольнение всерьез ослабит позиции премьера. Раз главу Минфина решили менять в ходе бюджетного процесса, значит, не все в порядке в правительственных делах.

Интересно, как отреагирует глава государства на кровавую драму в Одессе. Министр внутренних дел Анатолий Могилёв нашел оригинальный выход, свалив все вину на «оранжевых» предшественников и потребовав увеличения финансирования МВД. Необходимость закупки новых средств защиты для сотрудников правоохранительных органов очевидна всем. Интересно, сколько бронежилетов можно было бы купить, если продать роскошный Cadillac Escalade, подаренный Могилеву неизвестными благотворителями в прошлом году? Таких вопросов к главному милиционеру страны становится все больше.

Николай Азаров тем временем призвал подчиненных министров искать новые пути коммуникации, после чего встретился с популярными блогерами. Правда, речь шла не столько о развитии украинского сегмента Интернета, сколько об успехах возглавляемого Николаем Яновичем Кабинета Министров. Об этом можно и на официальном портале исполнительной власти прочитать, но трудно на своем уровне благосостояния ощутить.

Евразийские изыски

Тем временем из Москвы прозвучал ряд заявлений, которые заставят украинское руководство напрячься. Премьер Владимир Путин объявил о наполеоновских планах по созданию Евразийского Союза, который объединит Россию, Казахстан и Беларусь. Украину российский лидер пока «пишет в уме», заодно пренебрежительно отзываясь о перспективах евроинтеграции нашей страны и расписывая неочевидные преимущества членства в Таможенном Союзе. Так что Украине придется поскорее определяться – в Европейском или Евразийском Союзе видит она свое будущее.

Евгений Магда